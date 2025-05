Gente pequeña

Siendo como es, según aseguran, el final de una etapa histórica comenzada en los albores del siglo XIX, que da las últimas boqueadas con toda la fanfarria típica del colofón de una época en donde se cumplen los axiomas de todos los finales. Contaba hace poco un historiador refutado que los periodos históricos suelen durar dos siglos y medio más/menos y con este vamos cumplidos.

El desmán es la tónica final de la descomposición de las etapas históricas, donde abundan iluminados que anuncian el fin del mundo, el juicio final, o en el caso que nos ocupa, que la tierra es plana, que nos colocan chis cuando nos vacunan y que los aviones fumigan a tres mil metros de altura para condicionarnos a lo woke , hacernos gays y trans, según convenga al maligno, además de provocar las DANAS y pedriscos invernales en plena canícula. Lo de dejar amodorrado al President Mazón, no lo explican por las furias del averno, más que nada porque todo apunta a que fue cuestión etílica más que fumigación masiva.

Si recuerdan la etapa de la descomposición del Imperio Romano y como los emperadores, cónsules y senadores del Sacro Imperio desbarraron de lo lindo, se entiende mejor a un Trump, un Putin, un Milei, Abascal y hasta una Ayuso, aunque ésta sea causa más de depredación mental que del desfase histórico.

Los malos del fin de etapa son depravados y locos hasta la extenuación pero y ¿los otros? Me refiero a los figurantes que no traspasarán nunca las páginas de la historia, pero hacen bulto. Se trata de las pequeñas personas que conforman el grueso de estúpidos que gastaron pasta para votar a un país, en Eurovisión, que aprovecha cualquier ocasión para propagar sus genocidas intenciones. Me refiero a la militancia de un PP que traga carretones de vergonzosas mentiras con muertes incluidas asumiendo el argumentario de ese Mazón descalabrado. Me refiero a los escoltas que callan como cobardes lo que hizo su jefe, cuando dormía la curda, a cambio de una medalla. O la consejera, indigna hasta la náusea, que asume culpas, miente cual bellaca a cambio de un puesto en la universidad de los retiros peperos. ¡Medallas baratas y puesto de ayudante externalizada como compra de silencio! No se me ocurre pequeñez peor pagada. No se me ocurre traición tan barata, tan cutre, tan pavorosamente mezquina a cambio de que durante toda la perra vida de esa gentuza se miren en el espejo que les reflejará la cara de un mierda. Pero un mierda barato, un ñordo de línea blanca.

Pudimos entender la dolorosa traición urdida por Esperanza Aguirre en el Tamayazo, tan bien pensada y con resultados notables que aún se padecen. Los traidores se levantaron una pasta que les permitió huir de España y conformar una nueva vida lejos del panadero o del supermercado donde todos les apuntarían con el dedo (hasta los suyos) a la voz de “mira, esa/e es el de tal…que bien se vendió el cabronazo” Incluso les mirarían con cierta envidia al haber resuelto la vida por una traición que supuso un antidemocrático cambio de gobierno. Porque eso sí hay que concederle a la derecha. Cuando consiguen el poder se adhieren a él cual garrapata hasta el infinito y más. Por eso llevan tan mal ser oposición, han detentado tanto tiempo el poder que lo consideran suyo.

Lo que no se entiende es que Salomé Pradas asuma con esa pachorra la pasividad del día de la DANA, mientras moría gente de forma terrible esperando que la curda del President amainara y la cogiera el teléfono. Ha mentido ante la jueza, lo que es comprensible, para salvarse . Lo deleznable es que cubra la melopea del inepto Mazón a cambio de un puesto -ni fijo ni con sueldo- en la universidad pepera de la Comunidad Valenciana. A ver, Salomé, que te van a pagar por trabajo realizado. Que no te adjudican ni sueldo ni puesto fijo además de ser una universidad de chichinabo ¿en serio crees que pagan el odio que inspirarás a las vecinas cuando compres el pan o pasees al perrete por el parque? Yo creo que se ha quedado muy corta. Como han sido modestos los guardaespaldas que podrían contar las variadas recogidas del cuerpo de Mazón en similares jornadas a la terrible del veintinueve de octubre de 2024, cuando la muerte recorrió las calles de numerosos pueblos de Valencia en forma de riada, de barro, de puro miedo. ¿Una medalla en pago a su silencio? ¿en serio? La oferta es tan indisimulada como escueta. No han esperado a que el amonado President sea dinamitado de su puesto al acabar el congreso extraordinario y/o se le encuentre sustituto. Unas medallas que colgarán de su pecho, como las treinta de Judas, que pagan el silencio viscoso con que pretenden echar tierra y barro sobre las 227 víctimas cuyas familias reclaman justicia y reparación.

Hay que ser muy pequeño/a moralmente para aceptar un pago tan escueto por tamaña traición. Hay que ser muy miserable para traicionar a tu pueblo, tapar a un canalla como Mazón que por mucho que busquemos no hay otro igual. Me dirán que hay muchos en esa cloaca que es Génova 13, y tienen razón, pero Mazón es figurante pequeño, infame, ruin, reptante, habitante del inframundo de los malos. No tiene la épica de un Barcenas, ni el cinismo resuelto de Cospedal, o el falso poderío de un Blesa o un Rato, incluso la mafiosidad de Camps, Baltar o Fabra. No, estos mindundis son más bien de la calaña de Cifuentes que la pillan robando cremas, no de Dior o La Mer, sino de unas cutres de supermercado. Porque les digo una cosa, en el mal también hay clases. La elite de los malos son tal que los Soprano o los Corleone, malvados que conducen haigas de lujo, se trasladan en helicópteros y viven en casoplones blindados. Los pequeñuzos, son así, se conforman con medallitas y trabajo no fijo. Pura morralla malvada.

El que sean diminutos en su perversidad no les impide ser criminales por inacción. Solo les convierte en figurantes de esta corte de los milagros que se mueve en las aguas turbia del fin de ciclo. Me producen nausea, por mezquinos y pequeños. Como me producen retortijones quienes justifican el genocidio por llevar la contraria a la izquierda que siempre hemos estado al lado del pueblo palestino. Piensan ellos: si los zurdos dicen que palestinos, nosotros, judíos. No se dan cuenta que en esto la historia suele ser justa. Lo fue con el Tercer Reich, en donde, por cierto, la derecha española se colocó también a favor de los genocidas nazis (si dudan, revisen la hemeroteca de ABC, Informaciones y demás prensa del régimen) Como se posicionaron a favor de Pinochet o de Videla cuando llovían cuerpos sobre las ciudades chilenas o argentinas y las Madres de Mayo circunvalaban la Plaza. Ellos siempre con los malos.

Lo más sorpresivo es que se declaran cristianos y mientras se dan golpes de pecho o agasajan a las vírgenes populares con alhajas y faralaes, felicitan el enésimo bombardeo de un hospital infantil o el crimen a activos de la UNRWA o a periodistas. O corean los asesinatos por hambre debido a la negativa de entrar alimentos en ese enorme y cruel gueto en que han convertido los sionistas a la Franja de Gaza. Se ve que para la derecha española ni el quinto ni el séptimo mandamiento cuentan. O se les borró de la memoria o son ateos convencidos.

Tengo el convencimiento de que los grandes males de la historia no los producen los grandes malvados sino los depravados inanes que se dejan comprar con chucherías mientras se apilan los muertos debajo de sus balcones. O los incapaces que se mantienen al margen mientras los matones agreden a inocentes. Ellos son el mal.

María Toca Cañedo©

