VITO QUILES, EL NIETO DEL ALCALDE.

Vito Zoppellari Quiles se presenta como “periodista único”. La Complutense, la universidad en la que dice haberse licenciado, ha confirmado que miente: no tiene el título. Del colegio del Opus Dei del que dice haberse graduado tampoco cuenta toda la historia: según Diario Red, fue “invitado a irse” por sus malos resultados y su comportamiento. Desde 2024 es jefe de prensa y cabeza de lista de Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez, mientras mantiene su acreditación como periodista en el Congreso —doble condición que la Asociación de la Prensa Parlamentaria considera incompatible con el oficio, real o no.

Nació en Elche en 2000, y lleva un apellido que en su ciudad significa algo muy concreto: Vicente Quiles, su abuelo, fue jefe local del Movimiento Nacional y alcalde de Elche trece años, el último del franquismo, hasta las elecciones democráticas de 1979. Murió en 2008 y lo enterraron bajo la bandera preconstitucional. Desde 2012, por iniciativa del PP local, una avenida de Elche lleva su nombre —el mismo partido cuyo Gobierno regional financia hoy el medio para el que trabaja su nieto. La empresa de calzado que fundó, Balchini S.L., pasó a su muerte a la madre de Vito y sus cuatro hermanas; el padre, empresario italiano, llegó a administrar seis sociedades, todas hoy cerradas, una de ellas declarada fallida por Hacienda en 2019.

Antes de EDA TV colaboró con medios menores, y en septiembre de 2020, en plena pandemia, Javier Negre lo fichó como reportero en prácticas de Estado de Alarma. Sus primeros encargos fueron infiltrarse como agitador en manifestaciones feministas, ecologistas y propalestinas: cuanto más terminaba empujado o increpado, mejor funcionaban sus vídeos. El método no cambió después; solo cambió el escenario.

En el Congreso acumula sanciones: grabar en zonas no permitidas, reventar una rueda de prensa que anunciaba una denuncia contra él mismo, llamar “idiota” a la diputada de Sumar Aina Vidal. La Cámara reformó su reglamento, con el voto en contra de PP y Vox, para poder expulsarlo. Él lo llama “represalia ideológica”. Tiene también su propia muletilla, la misma que ha hecho famosa Miguel Ángel Rodríguez: en diciembre de 2024, a la salida de un acto en Toledo, se dirigió así a concejales del PSOE, escoltado por un edil de Vox que no dijo nada: “Como en el 36, p’alante tenéis que ir”.

Fuera del Congreso, la lista de causas crece: detenido en 2023 por empujar a un policía; una querella de Rubén Sánchez (Facua) que un juzgado de Sevilla no consiguió notificarle; una orden de busca y captura por difundir el bulo de que un asesor había estado en prisión —“que sigan buscando, mucha suerte”, respondió—; Milei, según contó él mismo, le ofreció refugio en la embajada argentina.

Con la DANA de Valencia ha estado dos veces en el lado equivocado. En 2024, según La Razón, coordinó con Alvise Pérez un bulo —que Alfafar tiró a la basura la ropa donada a los damnificados— desmentido en audio por un concejal en tiempo real, y lo difundió igual. En 2026, la Fiscalía de Sevilla lo investiga por presunta estafa: desviaba a su cuenta personal donaciones reales para víctimas de la DANA, a través de una empresa que nunca existió legalmente. La misma catástrofe, usada dos veces.

En tres años, la Comunidad de Madrid le pasó a EDA TV de 13.500 a 55.500 euros anuales en publicidad institucional —95.500 en total—, y Vox le pagó otros 24.200 por la campaña de 2023. Con ese dinero, Quiles recorre universidades escoltado por seis guardaespaldas, uno de ellos prestado por Daniel Esteve, de Desokupa, el mismo entorno que ya escoltó a Aldama en el Supremo.

El abuelo gobernó Elche trece años sin que nadie lo votara. El nieto no gobierna nada: le basta con que alguien, en algún sitio, esté mirando. Ha cambiado el modo de imponerse. El apellido sigue siendo el mismo.

Vito cumplirá 26 años el próximo día 8 de septiembre

Juan González Posadas.

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Fuentes consultadas: Wikipedia, The Objective, Público, El Plural, ctxt.es, Vozpópuli, Visión Actual, El Triangle, El Salto, El Periódico, Europa Press, Diario Red, Los Replicantes, Memoria Digital de Elche/Elx (Cátedra Pedro Ibarra-UMH), elDiario.es, El Español, Catalunya Press, Facua, La Nación, Digital de Madrid, La Razón.

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