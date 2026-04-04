Volver al espacio.

Intrigante la vuelta a la carrera espacial a la que mi generación boomer asistió entre la URSS y US. Ahora China frente a US. Las guerras simbólicas y las guerras físicas son parte de la estrategia del conflicto desde tiempos inmemoriales. Para quienes nos interesamos por la filosofía de la tecnología y no nos resignamos a creer que el desarrollo tecnológico sea únicamente producto de intereses inmediatos económicos y, por el contrario, muchas veces lo es de intereses simbólicos e incluso lúdicos, la carrera espacial es un campo tan interesante como lo es la IA.

Dejo aquí este artículo del NY Times sobre esta carrera y las dos estrategias. Si no os importa, absteneros de comentarios sobre la futilidad de estas empresas. Ya lo sabemos. Brunelleschi inventó enormes y complicadísimas grúas para crear un desmesurado duomo en Florencia. Otro acto simbólico que hoy admiramos. Eiffel hizo algo parecido contra la opinión de las élites culturales francesas. Así es el mundo:

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China apunta a la Luna, y la NASA mira por encima del hombro La agencia espacial estadounidense lanzó el miércoles una misión de sobrevuelo lunar, pero Pekín está llevando a cabo su propio programa espacial con una determinación formidable. Esto es lo que sabemos al respecto Por Selam Gebrekidan y Joy Dong Reportaje desde Hong Kong Más de medio siglo después de que Estados Unidos llevara al hombre a la Luna, se encuentra de nuevo inmerso en una carrera espacial. Esta vez, con China. La NASA envió el miércoles día uno de abril a unos astronautas a una misión de sobrevuelo lunar, un hito hacia ambiciones más grandiosas. Tanto Estados Unidos como China quieren construir bases alrededor del polo sur de la luna y esperan extraer de allí agua congelada, hidrógeno y helio. Ambos países planean construir reactores nucleares para abastecer de energía a las bases lunares desde las que puedan lanzar misiones al espacio profundo. Se trata de una nueva frontera, y quien llegue primero tendrá mucho que decir a la hora de establecer las reglas. El programa de la NASA, conocido como Artemis, ha sufrido repetidos contratiempos. Estados Unidos quiere volver a la luna para 2028, dos años antes del objetivo de China, pero incluso la NASA reconoce que puede que no gane. «Puede que ellos se adelanten», dijo la semana pasada Jared Isaacman, administrador de la NASA. «Y la historia reciente sugiere que nosotros podríamos llegar tarde». China persigue sus ambiciones lunares con un enfoque singular y formidable. Su programa tiene varias ventajas sobre sus rivales estadounidenses. Los expertos afirman que la ventaja de China radica en su control centralizado, que le permite planificar y financiar proyectos durante décadas. Sus misiones espaciales robóticas ya han llegado a lugares donde Estados Unidos no ha estado. China es la única nación que ha alunizado y recogido muestras de la cara oculta de la Luna, el hemisferio que siempre está alejado de la Tierra. Este verano, la séptima misión robótica de China, Chang’e 7, explorará el polo sur lunar. A China le ayuda que su ambición inmediata sea más modesta. Los astronautas chinos planean alunizar en la cara visible de la Luna, relativamente accesible. Ahí es donde Neil Armstrong dio «un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad» en 1969. Los astronautas estadounidenses tienen como objetivo el polo sur de la Luna. Una reciente reestructuración del programa podría acelerar Artemis. El nuevo plan incluye más lanzamientos para probar componentes, ganar confianza y reducir riesgos, dijo Isaacman. Tras llevar a los astronautas de vuelta a la Luna, la NASA planea lanzar misiones cada seis meses y mantener una presencia allí. «Esta vez el objetivo no son banderas ni huellas», dijo el Sr. Isaacman. «Esta vez el objetivo es quedarnos». China persigue objetivos similares a través de dos programas que probablemente se fusionarán: misiones tripuladas bajo la competencia del ejército y misiones robóticas civiles. Ambos programas se basan en componentes fabricados principalmente por la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, una empresa que combina experiencia industrial y militar. Eso significa que comparten tecnologías clave. La NASA depende en mayor medida de proveedores privados. Yuqi Qian, geólogo lunar de la Universidad de Hong Kong que trabaja en las misiones lunares de China, afirmó que, dado que la primera misión tripulada de China está recorriendo en parte el mismo terreno que cubrieron las misiones Apolo hace mucho tiempo, los científicos tienen más libertad para experimentar. Los programas de exploración chinos seguirán avanzando al ritmo establecido hace años, independientemente de lo que haga Artemis, señaló. «En realidad, no hay ninguna presión por parte de China», dijo el Dr. Qian en una entrevista. «Lo estamos haciendo con más libertad».

«No creo que China lo considere una carrera», añadió. Esto es lo que sabemos sobre la misión lunar tripulada de China y cómo se comparan sus componentes con los de la NASA. China tiene previsto utilizar un cohete construido por el gobierno, el Long March 10, para el alunizaje. Tiene aproximadamente la altura de un edificio de 30 plantas y cuenta con siete motores en su base, la sección conocida como primera etapa. En las pruebas iniciales, los científicos chinos encendieron los motores del cohete mientras este permanecía amarrado en su sitio. Luego, en febrero, encendieron cinco de los siete motores y lanzaron la primera etapa a una altura de poco más de 105 kilómetros. Aterrizó en el mar, donde los científicos lo recuperaron. China va por detrás de Estados Unidos en tecnología de cohetes, una brecha que ha frenado su intento de competir con la red de satélites Starlink de SpaceX en la órbita terrestre baja. China no tiene un cohete reutilizable que pueda rivalizar con el Falcon 9 de SpaceX. Es posible que algunas partes del Long March 10 acaben siendo reutilizables, pero eso importa menos para las misiones lunares, que son menos frecuentes que los lanzamientos para poner satélites en órbita. El lanzador estadounidense —el Space Launch System— supone una mejora notable con respecto al sistema que envió por primera vez a los astronautas a la Luna. Se trata de un cohete potente y complejo, ensamblado a partir de componentes fabricados por la NASA y múltiples contratistas. El cohete no se ha utilizado muchas veces, pero el miércoles despegó para su primera misión tripulada con un cielo azul claro como telón de fondo. Fue un gran triunfo para la NASA y se espera que los lanzamientos más frecuentes del nuevo plan Artemis resuelvan cualquier problema pendiente. «Es una gran celebración en la sala de control de lanzamiento para los chicos de los cohetes», dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, tras el lanzamiento.