Volver al espacio.

Intrigante la vuelta a la carrera espacial a la que mi generación boomer asistió entre la URSS y US. Ahora China frente a US. Las guerras simbólicas y las guerras físicas son parte de la estrategia del conflicto desde tiempos inmemoriales. Para quienes nos interesamos por la filosofía de la tecnología y no nos resignamos a creer que el desarrollo tecnológico sea únicamente producto de intereses inmediatos económicos y, por el contrario, muchas veces lo es de intereses simbólicos e incluso lúdicos, la carrera espacial es un campo tan interesante como lo es la IA.
Dejo aquí este artículo del NY Times sobre esta carrera y las dos estrategias. Si no os importa, absteneros de comentarios sobre la futilidad de estas empresas. Ya lo sabemos. Brunelleschi inventó enormes y complicadísimas grúas para crear un desmesurado duomo en Florencia. Otro acto simbólico que hoy admiramos. Eiffel hizo algo parecido contra la opinión de las élites culturales francesas. Así es el mundo:
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China apunta a la Luna, y la NASA mira por encima del hombro
La agencia espacial estadounidense lanzó el miércoles una misión de sobrevuelo lunar, pero Pekín está llevando a cabo su propio programa espacial con una determinación formidable. Esto es lo que sabemos al respecto
Por Selam Gebrekidan y Joy Dong
Reportaje desde Hong Kong
Más de medio siglo después de que Estados Unidos llevara al hombre a la Luna, se encuentra de nuevo inmerso en una carrera espacial. Esta vez, con China.
La NASA envió el miércoles día uno de abril a unos astronautas a una misión de sobrevuelo lunar, un hito hacia ambiciones más grandiosas. Tanto Estados Unidos como China quieren construir bases alrededor del polo sur de la luna y esperan extraer de allí agua congelada, hidrógeno y helio. Ambos países planean construir reactores nucleares para abastecer de energía a las bases lunares desde las que puedan lanzar misiones al espacio profundo.
Se trata de una nueva frontera, y quien llegue primero tendrá mucho que decir a la hora de establecer las reglas.
El programa de la NASA, conocido como Artemis, ha sufrido repetidos contratiempos. Estados Unidos quiere volver a la luna para 2028, dos años antes del objetivo de China, pero incluso la NASA reconoce que puede que no gane.
«Puede que ellos se adelanten», dijo la semana pasada Jared Isaacman, administrador de la NASA. «Y la historia reciente sugiere que nosotros podríamos llegar tarde».
China persigue sus ambiciones lunares con un enfoque singular y formidable. Su programa tiene varias ventajas sobre sus rivales estadounidenses.
Los expertos afirman que la ventaja de China radica en su control centralizado, que le permite planificar y financiar proyectos durante décadas. Sus misiones espaciales robóticas ya han llegado a lugares donde Estados Unidos no ha estado.
China es la única nación que ha alunizado y recogido muestras de la cara oculta de la Luna, el hemisferio que siempre está alejado de la Tierra. Este verano, la séptima misión robótica de China, Chang’e 7, explorará el polo sur lunar.
A China le ayuda que su ambición inmediata sea más modesta. Los astronautas chinos planean alunizar en la cara visible de la Luna, relativamente accesible. Ahí es donde Neil Armstrong dio «un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad» en 1969.
Los astronautas estadounidenses tienen como objetivo el polo sur de la Luna.
Una reciente reestructuración del programa podría acelerar Artemis. El nuevo plan incluye más lanzamientos para probar componentes, ganar confianza y reducir riesgos, dijo Isaacman. Tras llevar a los astronautas de vuelta a la Luna, la NASA planea lanzar misiones cada seis meses y mantener una presencia allí.
«Esta vez el objetivo no son banderas ni huellas», dijo el Sr. Isaacman. «Esta vez el objetivo es quedarnos».
China persigue objetivos similares a través de dos programas que probablemente se fusionarán: misiones tripuladas bajo la competencia del ejército y misiones robóticas civiles.
Ambos programas se basan en componentes fabricados principalmente por la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, una empresa que combina experiencia industrial y militar. Eso significa que comparten tecnologías clave.
La NASA depende en mayor medida de proveedores privados.
Yuqi Qian, geólogo lunar de la Universidad de Hong Kong que trabaja en las misiones lunares de China, afirmó que, dado que la primera misión tripulada de China está recorriendo en parte el mismo terreno que cubrieron las misiones Apolo hace mucho tiempo, los científicos tienen más libertad para experimentar. Los programas de exploración chinos seguirán avanzando al ritmo establecido hace años, independientemente de lo que haga Artemis, señaló.
«En realidad, no hay ninguna presión por parte de China», dijo el Dr. Qian en una entrevista. «Lo estamos haciendo con más libertad».
«No creo que China lo considere una carrera», añadió.
Esto es lo que sabemos sobre la misión lunar tripulada de China y cómo se comparan sus componentes con los de la NASA.
China tiene previsto utilizar un cohete construido por el gobierno, el Long March 10, para el alunizaje. Tiene aproximadamente la altura de un edificio de 30 plantas y cuenta con siete motores en su base, la sección conocida como primera etapa.
En las pruebas iniciales, los científicos chinos encendieron los motores del cohete mientras este permanecía amarrado en su sitio. Luego, en febrero, encendieron cinco de los siete motores y lanzaron la primera etapa a una altura de poco más de 105 kilómetros.
Aterrizó en el mar, donde los científicos lo recuperaron.
China va por detrás de Estados Unidos en tecnología de cohetes, una brecha que ha frenado su intento de competir con la red de satélites Starlink de SpaceX en la órbita terrestre baja. China no tiene un cohete reutilizable que pueda rivalizar con el Falcon 9 de SpaceX.
Es posible que algunas partes del Long March 10 acaben siendo reutilizables, pero eso importa menos para las misiones lunares, que son menos frecuentes que los lanzamientos para poner satélites en órbita.
El lanzador estadounidense —el Space Launch System— supone una mejora notable con respecto al sistema que envió por primera vez a los astronautas a la Luna. Se trata de un cohete potente y complejo, ensamblado a partir de componentes fabricados por la NASA y múltiples contratistas.
El cohete no se ha utilizado muchas veces, pero el miércoles despegó para su primera misión tripulada con un cielo azul claro como telón de fondo. Fue un gran triunfo para la NASA y se espera que los lanzamientos más frecuentes del nuevo plan Artemis resuelvan cualquier problema pendiente.
«Es una gran celebración en la sala de control de lanzamiento para los chicos de los cohetes», dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, tras el lanzamiento.
«Los chicos del cohete ya pueden salir a divertirse», dijo.
China está desarrollando una nueva nave espacial llamada Mengzhou o «Barco de los Sueños» que puede transportar hasta siete astronautas. Está diseñada tanto para misiones lunares como para viajes a la estación espacial china, a unos 450 km sobre la Tierra.
La nave espacial llevará a los astronautas a una órbita lunar. Una vez allí, se reunirá con un módulo de aterrizaje que llevará a los astronautas a la superficie de la Luna. China tiene previsto llevar a cabo la misión lunar con dos lanzamientos, en parte porque no dispone de un lanzador lo suficientemente grande.
China pondrá a prueba la capacidad del «Barco de los Sueños» para encontrarse y acoplarse con la estación espacial china a finales de este año. Ya se han probado encuentros similares en órbita en misiones robóticas a la Luna.
El «Barco de los Sueños» superó su prueba más reciente, en febrero, cuando demostró su capacidad para abortar en los primeros minutos de un lanzamiento. La nave espacial se desprendió con éxito de un cohete en condiciones de máxima presión, según los medios de comunicación del Gobierno.
La nave espacial estadounidense, Orión, se probó por primera vez en 2014 y se encuentra en una fase más avanzada de desarrollo. Orión transportó a los cuatro astronautas de la misión Artemis II el miércoles. La NASA pondrá a prueba sus sistemas de soporte vital y control ambiental durante esta misión.
El módulo de aterrizaje
Cualquiera que haya visto imágenes de la misión Apolo 11 recordará el módulo de aterrizaje: una maravilla científica que parecía un ensamblaje chapucero de papel de aluminio dorado y metal endeble.
La versión china del módulo de aterrizaje lunar, llamada Lanyue o «Abrazando la Luna», incorpora décadas de mejoras.
Según el diseño de la misión, después de que los astronautas suban a bordo en órbita, el módulo de aterrizaje se dirigirá a la superficie lunar. Allí les servirá de hogar temporal, centro de datos y fuente de energía.
Para el regreso de los astronautas, el módulo de aterrizaje despegará y se reunirá con la nave espacial en la órbita lunar.
China probó un prototipo en agosto, navegando hasta una superficie construida para imitar los cráteres y las irregularidades de la Luna.
Estados Unidos aún no cuenta con un módulo de aterrizaje, en parte debido a la complejidad de la misión prevista. SpaceX está desarrollando su versión, Starship, y la volverá a probar en abril. Blue Origin está desarrollando otro módulo de aterrizaje.
La NASA tiene previsto lanzar el año que viene una misión llamada Artemis III que pondrá a prueba el funcionamiento de los módulos de aterrizaje más cerca de la Tierra. La agencia optará por el módulo de aterrizaje que esté listo primero, según Lori Glaze, una responsable de la NASA.
Los astronautas chinos llevarán trajes espaciales llamados Wangyu, o «Contemplando el cosmos», para sus paseos espaciales.
Los trajes Wangyu serán versiones más estilizadas de los trajes espaciales utilizados en la estación espacial china. Contarán con una visera antirreflejos, una cámara a cada lado del casco y una consola de control en el pecho.
El diseño de los trajes se inspirará en las armaduras tradicionales para que los astronautas parezcan «más enérgicos e imponentes», declaró un funcionario a los medios de comunicación gubernamentales. Se espera que los trajes espaciales se sometan a más pruebas este año.
Estados Unidos mejorará sus trajes para hacerlos más flexibles y proporcionar una mayor protección frente al duro entorno lunar. La NASA ha encargado trajes espaciales que permitan a los astronautas permanecer hasta ocho horas fuera de su vehículo.
Kenneth Chang y Alastair Pike contribuyeron a este reportaje. Producido por Tina Zhou. Vídeos: medios estatales chinos.
Selam Gebrekidan es reportero de investigación de The Times con sede en Hong Kong.
Agradecemos la atención a Fernando Broncano
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