                                      ISRAHELL

Hace unos día fue un nuevo 15 de mayo, aniversario de la Nakba (árabe: يوم النكبة Yawm an-Nakba, «Día de la Catástrofe»), el día donde el sionismo culminó hace ya 77 años su proyecto largamente deseado de crear de un «estado judío», en este caso con la complicidad de una mayoría de estados miembros de la ONU que después del Holocausto no dudaron en manifestar su simpatía por aquellos que reclamándose víctimas enseguida devinieron en verdugos en una tierra que le era ajena a la inmensa mayoría de los sionistas, pero que, basándose en el mito religioso de que los judíos habían sido expulsados de Israel hacía ya más de 2000 años, reivindicaban como la patria original de todos aquellos que profesaban la fe judía independientemente de su verdadero origen, el cual, en el caso de la mayoría de los judíos askenazis, por no decir europeos a secas, está más que demostrado que de semítico, es decir, de descendientes de los verdaderos hebreos bíblicos, tiene bien poco. Con todo, hablamos una mitología tan absurda y sobre todo perversa como si los descendientes de los moriscos expulsados de España reivindicaran la creación de un «estado morisco» en las provincias españoles que formaron parte del antiguo Reino de Granada hace ya más de 500 años, o a los griegos les diera por hacer otro tanto en los territorios hoy turcos de los que fueron expulsados hace menos de un siglo.

La creación de Israel fue un proyecto pura y duramente colonialista al estilo de la mayoría de los habidos en el pasado, europeos creando «tierras de promisión» en tierras ocupados previamente por gentes a los que simple y llanamente consideran culturalmente inferiores y que por lo tanto podían ser reducidos a la condición de «vasallos» de la potencia colonial correspondiente como en el caso de la colonización española en México o el Perú, la India británica, el imperio francés en su conjunto y por estilo. Eso o ya directamente expulsados o eliminados al estilo de lo que hicieron los colonos blancos en EE.UU o Argentina.



En el caso de Israel una población alóctona se adueñaba no sólo del territorio de los autóctonos sino que además reducía a estos a la condición tanto de extranjeros en su propio país, «metecos», como de simples refugiados en otros países, o ya directamente apátridas. Porque el sionismo jamás tuvo la intención de aceptar la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1947, la cual proponía la partición de Palestina en dos Estados, uno judío (Israel) y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. La prueba más fehaciente de ello son las propias palabras del primer presidente del recién nacido estado judío de Israel, Ben Gurion, las cuales dejó escritas en numerosos documentos, entre otros esta carta que dirigió a su hijo Amos residente en un Kibutz.

«¿El establecimiento de un estado judío [en sólo una parte de Palestina] por adelantado o retardar la conversión de este país en un país judío? Mi suposición (que es por eso que soy un defensor ferviente de un estado, a pesar de que está ahora vinculado a la partición) es que un estado judío sobre sólo una parte de la tierra no es el fin sino el comienzo […]. Esto es debido a este aumento de la posesión es de importancia no sólo en sí mismo, sino porque a través de él aumentamos nuestra fuerza, y cada aumento en la fuerza ayuda en la posesión de la tierra en su conjunto. El establecimiento de un estado, aunque sólo en una parte de la tierra, es el refuerzo máximo de nuestra fortaleza en la actualidad y un poderoso impulso a nuestros esfuerzos históricos para liberar a todo el país.»

Así pues, el sionismo jamás tuvo ni tiene la intención de aceptar resolución alguna de la ONU o de ningún otro organismo internacional. El sionismo es un ultranacionalismo que se guía única y exclusivamente por su propia voluntad y si se sostiene tanto por sus propios mitos como por los réditos que saca de la manipulación del victimismo judío tras siglos de antisemitismo, los cuales desembocaron en el Holocausto nazi. Su objetivo último es adueñarse del conjunto de la antigua Palestina, ya sea arrebatando las tierras de los palestinos a la vez que los expulsan o reducen a un estado de ciudadanos de segunda en su propia patria.

De eso y no te otra cosa va lo de Gaza por mucho que Hamas sea la expresión más virulenta e incluso fanatizada de la resistencia palestina frente al proyecto sionista con episodios como la masacre de 7 de Octubre que horroriza a cualquiera con un mínima de sensibilidad. Sin embargo, ni nos engañemos ni caigamos ni pasemos de la sensibilidad consustancial a cualquier persona con conciencia y ética a la sensiblería cómplice con los verdaderos verdugos; el episodio del 7 de Octubre de 2013 sólo es un episodio luctuoso más en un conflicto que dura ya 77 años y en el que el estado de Israel ha perpetrado un sinfín de episodios parecidos contra los palestinos como bien reconocieron en su momento las propias autoridades israelís. Sin ir más lejos, les propongo la lectura del siguiente documento que aparece en el enlace que adjuntohttps://www.nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/, y del que me limito a transcribir este pequeño extracto:

«Las actas de las reuniones gubernamentales no dejan lugar a dudas: los dirigentes israelíes conocían en tiempo real los actos sangrientos que acompañaron la conquista de las ciudades árabes» en 1947-1948. En las reuniones de gabinete, los ministros hablaron del «colapso de los fundamentos morales» de Israel, de los «actos inhumanos» cometidos. El primer ministro David Ben-Gurión titubeó. Pero en noviembre de 1948, las masacres de civiles palestinos eran tan numerosas que el gobierno decidió crear un comité para investigar asesinatos perpetrados por el ejército. Un mes antes, por ejemplo, solo quedaban en Galilea 120.000 de los 250.000 palestinos que vivían allí antes de que el ejército israelí iniciara la conquista total de la región. Tras su ofensiva relámpago, solo quedaron 30.000. El comité investigador no duró más de una semana. Sus integrantes explicaron que les resultaba imposible investigar debido a los escasos medios de que disponían.»

Con todo, Israel ha ido fortaleciendo su proyecto sionista de adueñarse de la totalidad del antiguo protectorado británico de Palestina aprovechándose tanto de los errores de los estados árabes con las guerras que declararon a los israelíes sin estar verdaderamente preparados para ellas, como de la complicidad de las sociedades occidentales, estadounidense y europeas, en las que tanto el complejo de culpa por el Holocausto como colofón siniestro de siglos de antisemitismo, como por la permanencia todavía hoy en día del racismo contra los árabes, ese que no duda en considerarlos en seres inferiores en función del rechazo que provoca a los civilizados europeos una religión y costumbres que no lograr entender y todavía menos aceptar, llegando a identificar el conjunto de lo árabe o musulmán con la minoría fanática integrista e incluso terrorista.

Así pues, el conflicto palestino-israelí no es sino el último gran conflicto colonial no resuelto, una anomalía histórica como lo fue hasta no hace mucho el Apartheid sudafricano y con el que tantas semejanzas formales y no tiene el régimen sionista de Tel-Aviv. Obviar esta condición de anomalía histórica sustentada sobre una injusticia como la apropiación del país de otros manu militari, es lo que hace que la humanidad se divida todavía entre amigos de las víctimas o de los verdugos, entre justos e injustos, dignos e indignos, buenos o malvados.

¿Quién o cómo se puede resolver esta anomalía? Probablemente no haya una respuesta más fácil como esta. El quién es el propio pueblo israelí en el momento que tome conciencia de la injusticia sobre que la se sostiene el proyecto sionista. El cómo negociando con los palestinos para llegar con ellos a un acuerdo de convivencia que requerirá dosis ingentes de pragmatismo y generosidad por ambas parte.

Ahora bien, todo lo escrito anteriormente es a día de hoy de una ingenuidad pasmosa. Ni Israel está por la labor, sino por todo lo contrario, ni lo están tampoco las potencias como EE.UU que podían obligarle a aceptar una solución pactada y sobre todo justa con sus víctimas. El mundo que vivimos a día de hoy, es simple y llanamente un estercolero moral no muy distinto del que describía Gardel en su famoso tango Cambalache cuando describió el pasado siglo XX y con él el grueso de la condición humana con muy pocas excepciones:

Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé,

en el quinientos seis y en el dos mil también;

que siempre ha habido chorros,

maquiávelos y estafáos,

contentos y amargaos, valores y dublé.

Pero que el siglo veinte es un despliegue

de maldá insolente ya no hay quien lo niegue,

vivimos revolcaos en un merengue

y en el mismo lodo todos manoseaos.

Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor,

ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador.

¡Todo es igual, nada es mejor,

lo mismo un burro que un gran profesor!

No hay aplazaos ni escalafón,

los inmorales nos han igualao…

Si uno vive en la impostura

y otro afana en su ambición,

da lo mismo que sea cura,

colchonero, rey de bastos,

caradura o polizón.

¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!

¡Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón!

Mezclaos con Stavisky van don Bosco y la Mignon,

don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín.

Igual que en la vidriera irrespetuosa

de los cambalaches se ha mezclao la vida,

y herida por un sable sin remache

ves llorar la Biblia contra un calefón.

Siglo veinte, cambalache, problemático y febril,

el que no llora no mama y el que no afana es un gil.

¡Dale nomás, dale que va,

que allá en el horno te vamo a encontrar!

¡No pienses más, tirate a un lao,

que a nadie importa si naciste honrao!

Si es lo mismo el que labura

noche y día como un buey

que el que vive de las minas,

que el que mata o el que cura

o está fuera de la ley.

