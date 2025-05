LENTO TERNURA

No has comenzado a leer una reseña discográfica -mucho menos, una crítica- porque, además, llegaría tan tarde, a éstas alturas son tantos los que pueden y saben de esos menesteres que las han hecho ya… Estas letras menudas son sólo un paseo, un paseo en compañía de la niña que conocí cuando todavía escondía a la mujer. Un paseo que pensé de exteriores, me refiero a la belleza, y acabó siendo de interiores, y sigo hablando de ella..