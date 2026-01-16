La vida no sigue igual, Julio.

A cuenta de las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias, las cadenas de televisión se llenaron de imágenes del cantando dando besos, evidentemente no consentidos, a presentadoras y a fans. En este caso no eran “piquitos”, como el de Rubiales. Eran besos de boca abierta. Algunas de las mujeres se reían, pero a ninguna de ellas se la ve sumarse al beso con entusiasmo y a otra (el caso de una presentadora de televisión) se la ve resistirse claramente. El público ríe y aplaude.

Yo, en mi casa, sentí un asco infinito y me pregunté: ¿había visto yo este comportamiento? Y la verdad es que en al menos un caso, sí que lo había visto. No le di importancia. Debido a mi casi inconfesable afición a las revistas del corazón sí que había leído, en una edición medio pirata, las memorias de un mayordomo y de Vaitiare Hirshon, una mujer tahitiana que vivió con Iglesias cuando ella tenía 18 años. Y lo que ambos relatan en sus respectivos libros es exactamente lo mismo que han contado las empleadas agredidas, excepto en lo que hace al sexo. El mayordomo porque es de suponer que no estaba en el dormitorio y Vaitiare porque, quizá, le dio vergüenza contar algo tan íntimo.

El comportamiento de Julio era conocido de sobra. Se había desarrollado durante años a la vista de todos y todas. Julio no ha cambiado, ha cambiado nuestra mirada. Y pase lo que pase y termine esta cuestión como termine, me parece muy difícil que esa mirada pueda volver a ser aquella a la que algo como esto le parecía gracioso.

Sobre este cambio de mirada, que es un cambio de mundo en realidad, resulta curioso también analizar las reacciones de algunos cercanos a él. Por ejemplo, Ana Obregón, Ramón Arcusa y Jaime Peñafiel, reaccionarios y machistas como el propio Julio, salieron en su defensa con argumentos que son el acompañamiento perfecto para el comportamiento del cantante.: “Julio es besucón de nacimiento”, “no tiene necesidad de violar a nadie” o “si os chupan el pito toda la noche… ¿no os salen ampollas?”. Millonarios los tres y habitantes también, como Julio, de ese mundo en el que los señoritos podían violar a las criadas impunemente. No pasaba nada. Ese mundo lo hemos ocupado, les guste o no. Y no les gusta.

Me interesó la reacción de Rosa Villacastin y de Pilar Eyre porque son mujeres feministas y de izquierdas, aunque sean, más o menos, de la generación de Julio y porque ambas, además, son amigas del cantante. Rosa, entró en Mañaneros 360 y se hizo un lío. Dijo que le daban pena los hijos de Julio, esos niños milmillonarios con muchas casas y muy poca utilidad. Allí se le llamó la atención y se le dijo que las que tenían que dar pena eran las empleadas. Villacastín balbuceó, lo pasó mal, pero ya por la noche estaba claramente en otro sitio. No habían pasado ni diez horas y su opinión era completamente distinta. En cuanto a Pilar Eyre, en su video blog reconoció que le tenía mucho cariño a Julio pero no se puso de su lado, y reconoció que mucha gente tenía que hacerse una buena autocrítica. También entendió el cambio y supo donde situarse. Está claro que ser feminista ayuda a entender el mundo y sus cambios. No como Ayuso, por cierto, pero eso da un poco igual porque Ayuso está en el mal siempre, se trata de lo que se trate.

Lo que se hizo evidente en el día de ayer es que existe una mirada nueva sobre el mundo, una mirada que se abre paso con dificultad pero con firmeza. Es normal que muchos hombres estén asustados y rabiosos si tenemos en cuenta que se está rompiendo el privilegio de los hombres, especialmente de los ricos, para poder acceder al cuerpo de las mujeres cuando les de la gana. Y hablamos de un privilegio milenario que jamás ha sido puesto en cuestión. Como lo estamos viviendo no somos capaces de calibrar el cambio radical que supone esa mirada transformada. No sé si lo de Julio Iglesias tiene recorrido jurídico pero pase lo que pase nadie le volverá a ver como un latín lover, como un señor, un caballero, que dijo alguien, términos estos condescendientes para el comportamiento machista. Tampoco, ni siquiera, podremos verle como un exitoso cantante internacional. Diga lo que diga Ayuso, siempre le veremos como un violador y le recordaremos aplastando su boca abierta contra la boca de una mujer que intenta zafarse del abrazo, tal como yo le vi ayer.

Este cambio lo ha traído el feminismo, las mujeres organizadas y peleando, las mujeres que ha accedido a puestos de poder y han legislado. Cierto que este cambio es tan radical que ha desatado una reacción furibunda, pero, en esto, y por una vez, creo que soy optimista. Las leyes se pueden cambiar y hacer retroceder, pero la mirada sobre el mundo una vez que ha cambiado es complicado devolverla a su lugar anterior. Ahora nosotras estamos mirando, estamos mirando a los hombres como sujetos. Somos sujetos de la historia y de nuestras vidas y por eso miramos, ya no sólo somos miradas. Por primera vez en la historia nuestra mirada cuenta y es capaz de transformar el mundo.

Beatriz Gimeno

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado