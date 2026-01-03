Les dejamos la agenda del Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca. Nuestros actos son presenciales pero les comunicamos que hemos activado nuestro canal de Youtube para que puedan ver lo que hacemos desde la comodidad de su casa.

https://www.youtube.com/channel/UC1Iuw2tKePj787Zf3YZv6MA

En este canal iremos publicando todas las conferencias, presentaciones y actos que se realicen en el Ágora, de forma que podrán participar con nosotras. Estamos intentando emitir en directo pero va lenta la cosa.

En el primer acto del día 9 de enero, sobre los eólicos, nuestro compañero Raúl Magni nos cuenta la situación de dichos parques.

El 14 de enero damos voz al pueblo saharaui, su problemática colonialista, la postura de España frente a una descolonización vergonzosa y las sucesivas traiciones a un pueblo que merece su independencia.

El 17 de enero, habrá una proyección que nos explica con detalle que problemas se derivan del uso indiscriminado de los gigantes eólicos.

El día 21 de enero, me toca contarles sobre el trabajo esclavo que los franquistas disfrazaron de «redención por el trabajo» lo que fue explotación para el enriquecimiento del Estado y particulares. Un crimen disfrazado que desvelaremos en toda su crudeza.

El día 28 de enero, finalizamos el mes con la compañera Marisa Maliaño Toca, que realizará una conferencia reveladora sobre bacterias y otras cosas pequeñas…Impredecible y deben descubrirla.

En la página https://www.ascm.es tienen cumplida información tanto de lo qué somos como de nuestra actividad.

Estamos en Santander, por si quieren visitarnos para conocer nuestra exposición permanente sobre Memoria, charlar y tomar un café haciendo buena tertulia. Es casa común para la buena gente que tenga ganas de crecer en solidaridad, y en buena compañía.

Hagan hueco en sus agendas para venir de forma presencial o virtual a nuestro Ágora. Y si se hacen socias/os será de agradecer.

Desde el mes de enero de este año presente, hemos entablado una estrecha colaboración con 14 Kilometros, ONG, que se ocupa de la integración y ayuda de inmigrantes. Se realizará una ayuda económica y la cesión de nuestro centro para talleres de lectura, difusión de documentales, películas, test preparatorios del carnet de conducir creando un espacio seguro donde nuestros compañeros/as puedan disfrutar con nosotras.

Todo esto y mucho más en el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

Les esperamos.

María Toca Cañedo

