Paseando por el Templo de Debod con doce años. Soy el primero por la izquierda. De niño, no sabía por qué no crecía ni cogía peso. Hasta los 61 años, no descubrieron que sufría una cardiopatía congénita. Nací con el diámetro de las arterias más pequeño de lo normal, lo cual afectó a mi desarrollo. Según los médicos, la enfermedad me ha restado diez o quince centímetros. Debería haber medido alrededor de 1’75, pero me quedé en 1’61. Desde niño, me ahogaba cuando realizaba esfuerzos súbitos o subía las escaleras.

Afortunadamente, un TAC descubrió el problema cuando mis dos troncos coronarios se hallaban obstruidos al 85%. Podría haber sufrido muerte súbita. Cinco stents han resuelto el problema, pero tendré que cuidarme y medicarme el resto de mi vida.

En el colegio de curas donde estudié no sufrí bulling. No había chicas y mis compañeros jamás mostraron prejuicios o rechazo hacia mi fragilidad. Al revés, era bastante apreciado y respetado. En cambio, al llegar a la adolescencia, el contacto con el otro sexo me reveló que ser un hombre bajito es un problema. Las mujeres, al menos durante la juventud, suelen rechazar y menospreciar a los hombres que no se ajustan a cierto estereotipo. También los chicos son crueles con las mujeres que se desvían del canon de belleza.

Nuestra especie ha progresado materialmente, pero nuestros impulsos básicos no han cambiado. Nuestro cerebro reptiliano sigue prevaleciendo sobre el neocórtex. He vivido suficiente para saber que yo tampoco soy completamente inocente, cómplice del egoísmo, la crueldad y la mezquindad que predominan en el mundo. No pierdo la esperanza de que nuestra especie algún día deje de lado las miserias que afean su conducta y causan tanto sufrimiento injusto.

Al mundo solo lo salvará la ternura. Sin ella, el porvenir será un yermo, donde no crecerá nada digno ni hermoso. Rafael Narbona

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