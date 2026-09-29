ANA VÁZQUEZ Y EL “MATERIAL ESCOLAR BÁSICO”

«¿Sabe qué es esto?», preguntó Ana Belén Vázquez Blanco a Marlaska el 23 de septiembre, con un spray de gas pimienta en la mano. Según ella, era el «material escolar básico» de las ceutíes. Armengol no reaccionó hasta que le llegó un WhatsApp avisándole de que aquello era un arma. La llamó al orden dos veces y la diputada salió del hemiciclo antes del tercer aviso, ovacionada por su grupo. Solo Feijóo se quedó sin aplaudir. Después, un asesor del PP vació el bote en un baño. Doce personas tuvieron que ser atendidas, entre ellas una delegada mauritana, y una camarera acabó de baja. Ella sostuvo que estaba vacío.

No era la primera vez. En 2007, tras el atentado de Barajas, acusó a Rubalcaba de rendirse ante «una banda de matones y asesinos» y de que ETA se preparaba para matar «con toda su complacencia, señor ministro». Él le contestó que aquello era disparatado, extremista y «miserable». Ella protestó sin tener la palabra, y el presidente del Congreso la llamó al orden dos veces, le advirtió de lo que suponía una tercera y le dijo: «Es usted muy reincidente». Diecinueve años después se repitió la escena.

Nació en Bande (Ourense) en 1975. Es la menor de tres hermanas. Su padre había limpiado cristales y oficinas en Venezuela, y la familia regenta un bar en el pueblo, el Orellas, desde 1967. Cuenta que heredó una bici sin frenos, que un día se estrelló contra la sede del PSOE del pueblo y que desde entonces supo que no podía ser de ese partido. Se afilió al PP a los 17, fue concejala a los 20 y diputada a los 25, porque José Luis Baltar la puso de número tres en el año 2000.

Baltar, que se llamaba a sí mismo «o cacique bo», presidió la Diputación de Ourense de 1990 a 2012. En 2014 fue condenado a nueve años de inhabilitación por contratar a 104 personas sin publicidad en el primer trimestre de 2010, contratos que sirvieron para asegurar que su hijo le heredara el partido. El hijo heredó el partido y la Diputación, y el Supremo lo ha condenado después por un delito contra la seguridad vial al volante de un coche oficial. Hoy es senador.

En 2002, según La Voz de Galicia, superó el acceso a la Academia de Ávila como inspectora-alumna. Nunca ejerció: primero eligió el escaño y después renunció a la plaza de forma definitiva. Aun así, en 2013 decía tener todavía una excedencia como inspectora. En su partido la siguen llamando «policía».

La plaza que sí tomó fue otra. En 2010, el mismo año de los 104 enchufes, se presentó a una oposición de técnico superior en la Diputación de Baltar. Había diez aspirantes para dos plazas. Solo aprobaron el test ella y el hijo de un exconcejal del PP; el resto sacó menos de un tres, y hubo tres ceros. Según El País, el tribunal estaba formado por personal afín al PP, y no se publicó la plantilla de respuestas. Baltar firmó el nombramiento y ella pidió enseguida servicios especiales para seguir en Madrid. «No creo en enchufismos», respondió. Ningún tribunal ha cuestionado esa plaza. Rajoy había ido a su boda en 2005. En 2013 fue a las puertas del juzgado a arropar a Baltar cuando llegaba a su juicio, y se declaró fiel a la vez a Feijóo y a Baltar hijo, los dos bandos enfrentados en 2010.

En su pueblo, la futura azote de Marlaska tuvo su propia guerra con Interior. El primer choque con el sargento de la Guardia Civil de Bande fue por la venta de cerveza en el campo del club de fútbol que ella presidía, y después llegaron hasta siete multas. Un informe de la Comandancia de Ourense acusó al alcalde, entonces su marido, y a ella de crispar al pueblo contra los agentes. Ella se querelló contra el sargento por injurias, y la Audiencia archivó la querella. La Guardia Civil propuso cesarlo, aunque su propio escrito reconocía que no había cometido ninguna ilegalidad. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, no pudieron abrirle expediente y conservó la plaza; la asociación habló de persecución política y abuso de poder. Ella, por su parte, ganó los recursos contra dos de las multas.

El resto es repertorio. Quiso ser periodista y ha acabado de tertuliana fija en “Todo es mentira” y el reaccionario “Código 10”. Admiraba a Marlaska como juez; hoy lo llama en televisión «mentiroso compulsivo». En 2018 el PP borró de su currículo un máster del IESE, que según ella era un programa de diez meses. Increpó a Cayetana Álvarez de Toledo en pleno hemiciclo. En 2017 habló de «sofpapers» y atribuyó las burlas a «los bots podemitas». En televisión sacó a relucir a la hermana de Ana Pardo de Vera, que también la llamó «miserable», y acabó pidiendo disculpas. A Irene Montero le escribió «Habló de P…la tacones!!». Sumar la denunció por repartir papeletas con la chaqueta de la Xunta. Llevó al escaño una baliza V16 encendida. Defendió a Vito Quiles, a quien el Congreso acaba de retirar la credencial. El miércoles pidió que las ceutíes pudieran «recuperar su ciudad invadida», el mismo verbo de Tellado y sus «invasores», en un partido cuyo portavoz, Cuca Gamarra la defendió en público, Risto Mejide la felicitó en antena y Esperanza Aguirre salió en su ayuda comparándolo con la laca: siempre queda un poco en el fondo. Suma ocho legislaturas, es portavoz de Interior y cobra 95.000 euros al año.

Juan González Posada.

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Fuentes consultadas: elDiario.es, Infobae, El Plural, El Español, Demócrata, La Voz de Galicia, El País, Faro de Vigo, La Región, Vozpópuli, El Progreso, Público, infoLibre, Newtral, La Razón, The Objective, Artículo14, Europa Press, Diario de Sesiones del Congreso.

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