Madrid, mercado de vivienda de lujo

Madrid-Miami: la capital se ha convertido en el centro del mercado de lujo de vivienda de Europa. Los datos que nos facilita internet:

El capital extranjero y los inversores internacionales acaparan entre el 25% y el 60% del mercado de vivienda de lujo en el Barrio de Salamanca de Madrid, dependiendo de si se calcula como segunda residencia o en el segmento de alta gama (alto standing).



Datos clave sobre la compra extranjera

– Segundas residencias: Aproximadamente una de cada cuatro viviendas (el 25%) del barrio de Salamanca se destina a segunda residencia en manos de ciudadanos extranjeros.

– Vivienda de lujo: En el segmento premium o de alto standing, los compradores internacionales y el capital extranjero llegan a acaparar hasta el 60% de las transacciones [de la vivienda de lujo].

– Perfil principal: Destaca fuertemente la inversión procedente de Latinoamérica (compradores de países como México, Venezuela y Brasil con alto poder adquisitivo), que representan un porcentaje muy elevado de las operaciones en esta zona exclusiva de Madrid.

– Precios: El metro cuadrado en el distrito supera ampliamente los 10.000 euros, impulsado en parte por este flujo de capital internacional .

Este fenómeno se denomina super-gentrificación. Cada segmento expulsa a la periferia al siguiente en posibilidades económicas.

Más datos:

– Sorprendentemente, los precios no suben de modo proporcional al alejamiento de los barrios de lujo. Cuanto más nos alejamos, la subida del precio es mayor: Orcasitas, Carabanchel, Vallecas,.… tienen subidas de precio de venta y alquiler mucho mayores que Salamanca o Chamberí.

– La gran mayoría de las ventas ni son a particulares sino a personas jurídicas. No solo fondos buitre, sino que, a partir de un cierto patrimonio, los capitales personales se refugian en «pymes», como ha ejemplificado el caso «Mari Carmen»

– Las compras no son para residencias, sino como inversión o segunda vivienda.

– Madrid se orienta a ser una ciudad de servicios para clases acomodadas. Incluso algunas universidades privadas se especializan en recibir estudiantes de las élites latinoamericanas (Instituto Empresa, por ejemplo)

– Son muchos los factores que contribuyen a esta situación. La concentración del transporte aéreo y de alta velocidad, los bajos impuestos de sucesión y otros muchos.

– Presumiblemente, los gobiernos de derecha acelerarán este proceso. Abaratar la vivienda en Madrid sería matar la gallina de los huevos de oro.

– Otras autonomías (Cataluña, Andalucía (complejo Málaga-Sevilla), País Vasco,…) es plausible que imiten este proceso y reorganicen la economía en esta dirección.

Así están las cosas, buen día , gente.

Fernando Broncano.

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