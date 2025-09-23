Antes woke que fascista.

Veo a la inmensa mayoría de las jóvenes estrellas vivir en el limbo que consiste en lucir el último luiví o el chándal harapientamente caro de Balenciaga como si este fin del mundo de tantas cosas no fuera con ellas.

Veo a las Fonda, las Sarandon, las Redgrave, asumiendo desde su vejez serena una valentía que es coherente con su militancia eterna en causas no ombliguistas.

Veo a Bardem con su solitario pañuelo palestino en los Emmy. Ole, y viva esa España y de paso la madre que tuvo a bien parirte.

Los defensores de la libertad que consiste en defender el uso de armas convierten en mártir a un telepredicador del racismo, la homofobia, la transfobia y la misoginia, mientras una congresista demócrata y su marido son acribillados y olvidados sin imprecaciones apocalípticas.

Se inauguran campos de concentración para latinos como si fueran una megafranquicia de Starbucks.