AYUSO, Y LA AGENCIA QUE SE DEDICA A ESTAS COSAS

Basta ya de llamarlo «polémica». Lo de Ayuso no es un desliz: es una forma de gobernar que confunde lo público con lo propio, con el mismo descaro de siempre y el mismo reflejo cuando le preguntan por ello.

Ese reflejo tiene nombre: delegar. «Tenemos una agencia que se dedica a estas cosas», respondió cuando le pidieron explicar el precio del ático que su Gobierno compró en Chamberí. La frase no es un desliz verbal: es una filosofía completa en ocho palabras. El dinero público se administra en otra planta, lejos de quien tiene que rendir cuentas ante los periodistas.

Y, sin embargo, en 2024, preguntada por sus propiedades en ese mismo barrio, la misma mujer se reía: «Ático de lujo, hay que morirse de la risa». Dos años después, la broma la ha comprado ella. Esa es la distancia exacta entre lo que se predica y lo que se practica: una distancia que ninguna explicación cierra, sino que solo administra. Empresa instrumental, confidencialidad exigida antes de ver el piso, tres versiones sobre su uso en veinticuatro horas y una venta urgente disfrazada de cínica y vergonzosa solidaridad con los incendios.

Montesquieu ya explicó por qué esto no se corrige solo: «Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo», escribió, y no se detiene hasta topar con algo que se lo impida. Durante meses, ese límite no ha existido: ni en un partido que, en vez de preguntar, escolta; ni en una cierta prensa que le es fiel por razones que algún día debería explicar y que prefiere el eufemismo de «polémica inmobiliaria» al verbo exacto.

Por eso importa que Más Madrid haya anunciado ya que acudirá a los tribunales por un posible delito de malversación de fondos públicos. No es todavía una sentencia. Es, por primera vez en este caso, un límite impuesto desde fuera, justo lo que llevaba meses sin llegar.

¿Cuánto tiempo durará?¿Su partido la está abandonando?¿Ya no sirve?

Juan Gonzalez Posadas.

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