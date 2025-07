      Ceija Stojka

Se ha escrito tanto sobre el exterminio del pueblo judío que bien parece el único ocurrido bajo la ideología nazi/fascista, obviando que a otra etnia que fue obsesivamente perseguida por el nazismo. Se trata de los/as romaníes, mal y tarde reconocidos como víctimas del odioso racismo, tanto que nos parece que carecen de historia. La persecución al pueblo gitano y su posterior exterminio fue brutal, aunque faltan precisiones oficiales, se calcula que los asesinados fueron de 500.000 a 800.000 personas. Como decimos, se ha reconocido tarde y mal el exterminio del pueblo gitano, prueba de que la discriminación a la etnia es secular.

Habría que resaltar que fue un contingente del pueblo gitano los que se revelaron ante los esbirros de Auschwitz. La resistencia más significativa por parte de los romaníes en Auschwitz-Birkenau ocurrió el 16 de mayo de 1944. Las SS intentaron liquidar el «Zigeunerfamilienlager» (campo de la familia gitana) en Auschwitz-Birkenau, la sección BIIe, donde estaban confinados miles de gitanos, incluyendo mujeres, niños y ancianos.

Cuando los esbirros de las SS llegaron para conducirlos a las cámaras de gas, se encontraron con una resistencia inesperada. Los gitanos, conscientes de su destino, se negaron a salir de los barracones y se armaron con lo que pudieron encontrar: herramientas de trabajo, palos, piedras y cualquier objeto que pudiera servir como arma improvisada. Se atrincheraron en sus barracones, montando barricadas y desafiando a los guardias.

Esta valentía y determinación, aunque no logró la liberación, consiguió posponer la ejecución masiva. Las SS, ante la férrea oposición y el riesgo de una revuelta a gran escala en el campo, se vieron obligadas a retirarse ese día. Fue un acto de rebeldía y dignidad que permitió a los gitanos en el Zigeunerlager salvar sus vidas por un día más.

Sin embargo, esta victoria fue efímera. La liquidación definitiva del «Zigeunerlager» ocurrió la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, cuando entre 3.000 y 4.500 gitanos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron gaseados en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau. Es digno de resaltar la rebelión porque es precisamente este día se conmemora anualmente como el Día de Conmemoración del Genocidio Romaní.

La resistencia del 16 de mayo de 1944 es un símbolo del coraje del pueblo romaní frente a la brutalidad nazi, demostrando que incluso en las condiciones más extremas de opresión, el espíritu humano puede levantarse contra la barbarie.

Dentro de las víctimas queremos resaltar por su valentía y capacidad de supervivencia a varias mujeres, entre las que resalta Ceija Sotjka a la que dedicaremos este capítulo de nuestro magazine.

Ceija Sotjka, nace el veintitrés de marzo de 1933. Su familia pertenecía a la etnia Lovari, del grupo Lovara dedicados, en su mayor parte, al comercio de animales. Viene al mundo en la ciudad de Karubath an der Murm localidad en la comarca de Estirna, en Austria. Su padre, Karl Horvathi y la madre, Maria Sidoni Rig, viven de la venta de caballos y transitan de forma errante en caravanas comunitarias por el país. Los primeros años de su infancia fueron felices entre los carromatos creciendo junto a su comunidad.

Se rompe la armonía cuando las tropas nazis invaden Austria durante el Anchluss, en 1938, comenzando a imponer las leyes raciales restrictivas tanto para el pueblo judío como el romaní. En 1936, en Alemania se ha prohibido la escolarización de los/as niñas gitanas y es lo que sucede en Austria nada más llegar. La familia junto al grupo consiguen sobrevivir escondidos, hasta que en 1941 es detenido el padre, Karl, conducido a Dachau para seguidamente enviarlo a Mauthausen y a Harteim, en donde es asesinado.

El resto de la familia, integrada por seis hijos de los que Ceija es la quinta, siguen escondidos hasta que poco después también son detenidos y conducidos a Auschiwtz-Birkenau donde el pequeño de la familia, Ossé, de siete años muere de tifus. Cieja al ser detenida solo tiene once años, viviendo a esa edad el horror de Auschiwtz donde es desnudada por los SS que contemplan su cuerpo con descaro, estando por tres veces ante las puertas de la Cámara de gas. Después es trasladada a Ravensbrück, Bergen Belsen donde le llega la liberación en 1945 por las fuerzas británicas. Se reencuentra con su madre emprendiendo un largo viaje a través de Alemania, Checoslovaquia hasta regresar a Viena donde se reúnen con el resto de la familia. Han sobrevivido los hermanos Mitvi, Kathi, Hausi y Karli. El horror nazi ha terminado pero no el racismo y la discriminación hacia el pueblo gitano, ya que durante un tiempo no consiguen una casa para asentarse en su país.

Durante ese tiempo, Ceija tiene dos hijos, Jano que será músico muriendo de forma prematura en 1979 y Silivie, que dedica su vida al comercio de alfombras y telas. El hermano, Karli, poco después de acabado el genocidio decide pintar para exorcizar lo vivido canalizando el horror hasta convertirlo en arte.

Ceija, al contrario, calla lo vivido y disimula su raza como forma de pasar desapercibida y no sufrir el desprecio racial. A los cincuenta y ocho años conoce a Karin Berger, cineasta que la convence de que debe contar su vida en un libro autobiográfico. Ha llegado el momento de reconstruir la terrible historia cosa que realiza con esfuerzo pues apenas sabe leer ni escribir. La novela autobiografica es: Wur Leben in Verborgen-Erinnerungen einer Rom-Zigennerice (Vivimos en secreto. Recuerdos de una gitana romaní)

Poco después y con nula formación en Bellas Artes, decide emular a su hermano y comienza a pintar. Lo hace a ratos perdidos, en la cocina de su casa mientras realiza las tareas del hogar. Su obra puede ser calificada con reservas como impresionista. Retrata imágenes de lo vivido en los campos contrapuestas a la alegre vida errante de su primera infancia. En el último campo, Bergen Belsen, no recibía alimento, Cejia, pudo sobrevivir comiendo tierra y absorbiendo la sabia de un árbol, por lo que en toda su obra hay un pequeño arbolito pintado como homenaje a haber sobrevivido gracias al que descubrió en el campo.

Su obra fue expuesta pero no tuvo demasiado éxito, recibiendo la atención solitaria de una pareja de coleccionista , los Meier, que adquirieron parte de la misma. Años después ha sido reconocido el talento de la pintura de Ceija Stojka

Hace poco hubo una retrospectiva en el Princesa Sofía, donde estuvieron sus herederos visionando la exposición.

Lo triste es que la pintora no vio su obra colgaba en paredes vecinas de obras de Dalí, Picasso y los grandes de la pintura.

Murió en Viena el veintiocho de enero de 2013.

El Porraimos (exterminio de gitanos) del pueblo romaní supuso que el 90% de la población sinti fue eliminada por el nazismo. De los 12.000 gitanos que habitaba Austria, sobrevivieron 1.200. Fue un genocidio racial del mismo calibre que el judío.

Entre las mujeres de heroica vida que debemos honrar con nuestro recuerdo, están:

Philomena Franz (1922-2022): Sobreviviente sinti del Holocausto, fue deportada a Auschwitz-Birkenau. Después de la guerra, se dedicó a educar sobre el Holocausto y la historia de los sinti y romaníes, siendo una voz importante en la lucha por el reconocimiento y la dignificación de las víctimas.

Sobreviviente sinti del fue deportada a Auschwitz-Birkenau. Después de la guerra, se dedicó a educar sobre el y la historia de los sinti y romaníes, siendo una voz importante en la lucha por el reconocimiento y la dignificación de las víctimas. Zilli Schmidt (1924-2022): Sobreviviente sinti del Holocausto . Fue internada en Auschwitz-Birkenau y algún otro. Su testimonio es crucial para entender el horror de los campos de exterminio y la brutalidad sufrida por su pueblo.

Sobreviviente sinti del . Fue internada en y algún otro. Su testimonio es crucial para entender el horror de los campos de exterminio y la brutalidad sufrida por su pueblo. Rita Prigmore: Gemela que fue objeto de experimentos médicos en Auschwitz a manos de Josef Mengele. Su testimonio es un recordatorio escalofriante de la deshumanización y la crueldad de los nazis.

Gemela que fue objeto de experimentos médicos en a manos de Su testimonio es un recordatorio escalofriante de la deshumanización y la crueldad de los nazis. Marie Ondrášová: Una mujer romaní que, tras la deportación de su familia, trabajó como enfermera improvisada en condiciones extremadamente difíciles, mostrando una gran resiliencia.

Una mujer romaní que, tras la deportación de su familia, trabajó como enfermera improvisada en condiciones extremadamente difíciles, mostrando una gran resiliencia.

Estas mujeres y muchas otras anónimas, a través de su supervivencia, resistencia o testimonio, han contribuido significativamente a visibilizar la historia del genocidio romaní y a recordar el horror del nazismo.

Por todas ellas y por el resto de población romaní eliminada, no olvidemos y guardemos la Memoria para el futuro.

María Toca Cañedo©

Me gusta esto: Me gusta Cargando...