EL AUSENTE

Claro, con ellos, Dios no podía sentarse, hubiera sido una sagrada contradicción, un doloroso sinsentido que sólo sería explicable desde la fe ciega, nunca desde la luz de la razón. Porque, ahí, en la ceguera de la fe, es donde, según se dijo, está la luz.

Alguien comentó que el evento lo cogió, como siempre, en el diván del psicoanalista, pues lleva tiempo, toda una eternidad, que anda buscándose inútilmente. Cómo encontrar(se) a alguien que su existencia radica en su ausencia. Es el éxtasis de la paradoja: aquel que se encuentra en todos y en todo no es capaz de encontrarse a sí mismo. Toda una contradicción irresoluble para un Ser que creó a otros a su semejanza para que lo negaran desde la razón y lo buscarán desde la fe. La misma que mueve montañas, según se dice, la que da la vida matando, libera encarcelando y alimenta al miedo llenándolo de vacíos.

Sobre JuanJ Jurado 89 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.