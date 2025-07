¿Siguen habitando las cavernas los racistas?

Tendemos a analizar demasiado. Yo misma me confieso obsesa de la documentación, del intento desmenuzador de cualquier suceso para encontrar las ultimas causas del problema. Aborrecemos, quienes elaboramos con cierta seriedad opinión, las frases lapidarias, los lugares comunes, las falacias populistas que nos conducen a enardecer los, ya de por sí problemáticos medios. Lo de dato mata relato, es consigna de quienes pretendemos andar entre la honestidad y una verdad relativamente subjetiva.

Y está bien. Pero quizá nos pasamos un poco.

A colación del estallido ultra de los últimos tiempos, damos vueltas y más vueltas sobre la precariedad juvenil de los que participan en los hechos, achacamos a la falta de objetivos claros y un futuro de nulo progreso que incide en su radicalización hacia la ultraderecha. No negaré que todo eso es importante, pero quizá intelectualizamos demasiado, según costumbre adquirida por la izquierda desde siempre no podemos evitar cierta tendencia a la autocritica. Repito, está bien, aunque…

Quizá todo sea más sencillo. Quizá todo obedece a la tendencia humana primigenia del grupo, de la tribu, del gregarismo unificador que produce seguridad a la colectividad frente a la posibilidad de ataque del vecino. Es posible que todo obedezca al ancestro que enardecido tallaba lanzas con las que disputar el mamut al de la otra tribu y mosqueado, por el intento invasivo del otro, pulía con esmero lanzas bien afiladas para ensartar al enemigo. Porque cuando la tierra aun no tenía nombre, ni fronteras, ni concertinas ni convenios de hermandades se defendía el territorio a palazo limpio. Que se sigue haciendo, si lo dudan consulten a gente cercana a los juzgados y les referirán las contiendas entre vecindades rurales. O vecinales sin más. Quien ha ejercido una jefatura de escalera lo sabe. Cualquier punto desata el conflicto y los ánimos se incendian con apocalípticas soflamas.

O contemplen las orgiásticas luchas entre diferentes grupos de hinchas futboleros. Los odios encendidos que han llevado a la muerte a más de uno por el simple hecho de vestir la camiseta del otro equipo y vengar ofensas supuestas. No creo que nos separa tanto de la tribu de Altamira o de Atapuerca. En la historia de la humanidad mil años no son nada, y si remontamos la historia, hace mil años andaban a puños y lanzas por Europa, conformándose las Cruzadas y eliminando al moro con escaramuzas continuas.

Por tanto la masa se gentrifica dentro del grupo étnico reafirmando identidad. Las masas poco ilustradas que adolecen de una cultura precaria, son fácilmente manipulables con generalidades de sesgos idealizados. La raza, la religión, la patria, la bandera…Son formulas invariables que han movido a borreguiles grupos a matar o dejarse matar por ideas banales que no son más que constructos sociales mentirosos en esencia. No existen las razas, cualquier sociólogo, biólogo, arqueólogo, o estudioso de los ancestros lo confirma. Biológicamente no nos separa más que la melanina y algún rasgo facial de otros grupos sociales. No hay “razas” mejores o peores, hay individuos más cultivados o biológicamente mejor dotados. La patria y la bandera son simbología inventada construida generalmente por intereses espurios que favorecen a los poderes colonialistas dominantes. Y la religión…es un conjunto de creencias basadas en obras literarias sin fundamento ninguno que expresan suposiciones indemostrables. Cualquier religión.

Lo que ha servido para infinitas tanganas son solo relatos emocionales tan falsos como euros de madera. Pregunten en Gaza y verán la consecuencia del librito en cuestión llamada Biblia que dice elegir a un pueblo, concederle una tierra habitada por otro pueblo sin más justificación que las palabras del anónimo autor del libro en cuestión.

Lo que ocurre es que son constructos viables para llegar a los atavismos ancestrales que mueven pueblos y grupos de gente poco intelectualizadas. Es posible que llegados a este punto alguien me acuse de prepotencia intelectual pero toda creencia emocional me parece perfecta -yo tengo las mías como cualquiera- a condición de que no sirva de lanzadera contra el/la de enfrente. Soy de izquierdas, socialista, libertaria, republicana, feminista, amante de la libertad, enarbolo a veces la bandera republicana, la del arco iris, la palestina, calzo pañuelo morado y en mi casa tengo varias capillitas dedicadas a mis muertos. Por tanto confieso que tengo emotividad y creencias a tope. Lo que pasa es que no se me ocurre arremeter con palos o facas contra el monárquico que luce la enseña nacional, o contra el machista que me llama feminazi…Discutiré con más o menos pasión u obviaré al necio que interpela, sin más. No mataría por nada y creo que dudaría mucho antes de entregar mi vida por una causa.

Los idearios patrióticos, raciales y religiosos tienden a ser exclusivistas. Son contra otros. Existen y tienen valor en la medida que el enemigo les acosa (enemigo imaginario la mayor parte de veces) Son porque existe un contrario (el yan y el yin de las filosofías orientales. Esos sentimientos, como ancestrales y comunes, son fáciles de excitar. Son viscerales y por tanto hay una gran facilidad para teclear los mandos provocando el incendio populista que contemplamos con perplejidad, como lo verían en 1933 cuando los pardos se liaron a romper cristales durante la famosa noche que sirvió de preludio al pogromo posterior y a la eliminación de millones de personas. La mecha la encendió en una cervecería de Munich un tipo tan mediocre que no llegó más que a cabo en la guerra y no fue admitido en una escuela de pintura de puro mal pintor que era. Sin conocimientos, sin principios y sin carisma, porque los grandilocuentes discursos posteriores estaban troquelados de anfetaminas, cocaína y los múltiples cocteles que le preparaban para resultar ameno. Y los focos y la puesta en escena de Leni Riefenstahl, que también y mucho. Mussolini era un poco más culto, algo más listo pero tampoco era el lápiz más afilado del plumier.

En este argumento hay algo que ocurrió y ocurre pero no se ve tanto. Y es que los fascismos tienen detrás una recamara oculta con pasta, algoritmos y mucho asesoramiento que pule y lima a los patanes que encabezan el proceso de aborregamiento. Quienes están detrás no se ven pero se sienten. Pasó en el crecimiento del nazismo y pasa ahora con el auge de la extrema derecha. En la década de los treinta, el capital europeo andaba amedrentado ante el avance de la revolución comunista en la URSS, en Alemania y en franco avance por el resto de una Europa, tanto que desmantelaba las monarquías coloniales y no encontraba repuesto en las democracias liberales o socialdemócratas. Fueron los capitalistas alemanes, austriacos, italianos, españoles, portugueses quienes inflaron la saca de los populismos que encabezaban Hitler, Mussolini, Franco y Oliveira Salazar, además de una peonada que marchó a rebufo de los capitostes del fascismo. Entonces y no dudamos que ahora ocurre lo mismo.

El alimento llegaba del poder económico. El histrionismo de mentecatos útiles y el pueblo -la masa poco intelectualizada y enardecida por los discursos de emotividad racial, patriótica y en algún caso religiosa como en España y Portugal, pusieron la fuerza que propició el desastre posterior.

En ese orden de escalafón. Los dos primeros escalones -capital y mentecatos- es altamente probable que no creyeran las patrañas que difundían. Si lo dudan contemplen la super raza aria como se manifiesta en el contrahecho Goebbels, el obeso Göring y el pequeño Hitler. Debido a su falta de aplomo personal se decoraban como coristas con uniformes y entorchados dorados dignos de orates de feria.

Por no hablar del nuestro. El general Franco, de voz aflautada, gestos feminizados, barriguita cervecera y patitas cortas no creo que pudiera ser tomado como adalid de la supuesta super raza hispánica que los que le admiraban entonces y ahora, toman como ejemplo de superioridad.

Yo de ustedes, comparaba al Chojín (por ejemplo) con cualquiera de las ratas que han ido a apalear moros a Torre Pacheco y a ver qué pasa.

Detrás de quienes han movilizado las turbas de Torre Pacheco, parece que está una plataforma cuyo nombre es Deport Them Wow UE, organización de extrema derecha que es quien ha lanzado la consigna de “cazar magrebíes” y otras lindezas que confrontan el carácter criminal de los ultras. Si levantamos la primera matrioska nos sale Deport Them Wow, que apoyó una concentración de Vox en Terrassa (BCN) el veintidós de marzo de 2025, donde claramente las huestes de Abascal propugnaban ir “contra la islamización de la sociedad”. Y el veintiocho del mismo mes, ambas organizaciones, compartían cartel en la Plaza Kennedy de Barcelona donde se manifestaban en amigable compañía con las formas grandilocuentes y agresivas de siempre solicitando el cierre del centro de memores que está en Sant Gervasi. Las consignas de entonces eran claramente criminales entre otras destacaba la de “aplicar la justicia directa para reunirlos con Alá”

En sus ataques cotidianos llegan más lejos, manifestando en sus proclamas de Telegram que si la población de Torre Pacheco no colaboraba señalando a magrebíes, sus familias y domicilios, serían tratados de la misma forma que ellos. Es decir, ya han pasado al eslabón siguiente: no solo atacar a magrebíes sino a los nacionales que no se unan a su pogromo.

Pero ¿Quiénes son los Deport Them Wow UE?

Ante todo, comulgan con la Teoría del Reemplazo. En los últimos tiempos evitan la palabra “deportación” según explicaba una de las teóricas del Instituto Issep cuña formativa de la ultraderecha patrocinado por Marion Lepen, https://lapajareramagazine.com/issep-cuna-intelectual-de-la-ultraderecha-en-espana, consideran que la palabra tienen connotaciones que recuerdan al periodo nazi. Son expertos en jugar con el lenguaje trastornando el significado de las palabras, por lo que afirman que es mejor utilizar la palabra “reemigración” que es lo mismo, pero en nuevo. Se trata de enviar a sus países de origen a los inmigrantes, reemigrándolos en vez de deportándolos, sin preguntarse qué ocurre en la zona a la que los envían y sin más motivo que su racismo secular. Incluso hablan de enviar a la segunda generación nacida en nuestro país. Lo mismo que hace Trump en su país de Mordor. Y con esto se nos abre la siguiente matrioska.

Lo afirmado por Rocío de Meer en su delirante discurso de reemigrar a ocho millones de inmigrantes. Posteriormente lo ha negado ante el revuelo que siguió a sus palabras, pero ahí andan las grabaciones del discurso. La mentira y la manipulación forman parte del ADN de todo grupo ultraderechista que se precie.

Deport Them Now UE se ha establecido como un grupo extremista de derecha con una ideología marcadamente xenófoba y anti-inmigración. Opera como una plataforma de carácter internacional, aunque su estructura es descrita por las investigaciones como un «grupo fantasma» con una «jerarquía difusa«. En el contexto español, la organización ha cobrado notoriedad por su implicación en la incitación a la violencia y la coordinación de «cacerías» de inmigrantes, especialmente las últimas en la localidad murciana de Torre Pacheco. Su principal método de operación en nuestro país se articula a través de redes sociales, particularmente canales de Telegram, donde difunden mensajes de odio y organizan acciones.

Ha sido debidamente documentada la ideología violenta, racista y xenófoba de este grupo, incitando a la violencia de forma explicita. Anda por las redes un video en donde se ve a Abascal como kapo de un campo de concentración donde los reclusos son musulmanes que levanta los pelos de miedo.

Un presunto líder de Deport Them Now UE fue detenido en Mataró, Barcelona, bajo la acusación de incitación al odio. Se confirma que ha sido enviado a la cárcel sin fianza, lo que supone que la jueza del caso previene la posibilidad de huida debido las relaciones internacionales del sujeto.

La operatividad de Deport Them Now UE se ve facilitada por su estructura «fantasma» y «difusa». Esta configuración, caracterizada por la ausencia de una jerarquía clara y la volatilidad de sus plataformas en línea, representa una táctica deliberada. Al carecer de un comando central estático o una infraestructura física fija, el grupo dificulta enormemente los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelarlo por completo. Cuando un canal de comunicación es clausurado, la capacidad de regeneración es rápida, permitiendo que la organización persista. Esta estructura, similar a una red adaptable, no solo garantiza la resiliencia operativa, sino que también complica el proceso judicial al dificultar la prueba de una organización criminal coherente con una cadena de mando definida. La intención subyacente de este modelo parece ser la minimización de la responsabilidad legal colectiva de sus miembros, asegurando la continuidad de sus operaciones a pesar de los arrestos individuales. Su principal fortaleza reside, por tanto, en su red digital y su capacidad de movilización, más que en activos tangibles.

Asimismo, el grupo ha demostrado una capacidad estratégica para instrumentalizar incidentes locales con el fin de movilizar a sus seguidores y expandir su influencia. El caso de Torre Pacheco es paradigmático: un ataque a un anciano, rápidamente atribuido a agresores de origen norafricano, se convirtió en el catalizador para sus llamamientos a «cacerías» y disturbios anti-inmigrantes. Esto revela un enfoque oportunista, donde el grupo no necesariamente genera el incidente inicial, sino que explota las tensiones sociales preexistentes, los temores y la desinformación para amplificar su mensaje y atraer nuevos miembros. La forma en que enmarcaron el evento para que encajara en su narrativa xenófoba permitió una movilización efectiva. El éxito en Torre Pacheco y la posterior difusión de su contenido a través de cientos de canales de Telegram en español , sugiere que este modelo de explotación de agravios locales es replicable a nivel nacional. Esto les permite activar una red más amplia de simpatizantes más allá de los focos geográficos específicos, transformando incidentes aislados en puntos de convergencia para su agenda extremista y evidenciando una notable capacidad de respuesta rápida a los acontecimientos.

Resumiendo el farrago explicado…las nuevas tecnologías potencian la fuerza de estas organizaciones y reducen la capacidad de las fuerzas del estado para reprimirlas. La cuestión de modernizarse es urgente con el fin de adaptarse a las nuevas formas de terrorismo, porque no dudamos de que de eso se trata. Terrorismo racial y xenófobo.

Tornamos a la idea inicial. No hace falta gran despliegue intelectual para entender la explosión de ultraderecha, cualquier cosa conforma la chispa que inicie el furor xenófobo. La vieja disculpa, utilizada de forma artera por Feijoo en estos días, afirmando que la emigración ilegal es un problema, es falaz de raíz. Si de verdad les importara la deportación de ilegales, irían a buscarlos a los campos murcianos o almerienses donde el trabajo esclavo de inmigrantes embolsa pingues ganancias a los empresarios que favorecen el ideario ultraderechista. Mienten al hablar de ilegalidad, porque no existen ilegales, lo que hay son personas en situación irregular debido a un estado cicatero en conceder la regularización de la gente que llega con idea de una vida mejor. Toda persona llega en situación irregular, es aquí con mucha burocracia y paciencia donde consiguen al cabo de años, de explotación y de trasiego por las administraciones, convertirse en ciudadanos regulados. Mienten los que afirman que la delincuencia va pareja con la inmigración. Mienten quienes afirman que la población inmigrante violan o agreden. Mienten quienes hablan de paguitas a los/as recién llegados. Pero dan igual los datos que certifican las falacias de los ultras…dijimos al principio que el grupo obedece a una conducta ancestral. Creencias manipuladoras movilizan los sentimientos de pertenencia a la tribu y la manipulación consigue que gente normal se acaba convirtiendo en criminales sociales.

La plataforma Deport Them Now UE no es nueva, lleva tiempo mancillando ideológicamente el panorama internacional. Ha organizado una conferencia en Gallarate, ciudad italiana al norte de Milán donde han participado la crema y nata de la ultra europea. Asistieron alrededor de cuatrocientas personas y seis de los grupos de extrema derecha europeos más notables, como Alternativa por Alemania, FvD (Paises Bajos) Reconquista (Francia) Partido Nacional (Irlanda) Lego (Italia) Chega (Portugal). Estos dos últimos, Lego y Chega, junto con Vox conforman la plataforma Patriots.eu que preside Abascal.

Una de las estrellas de la convención fue la activista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, quien hizo un discurso inequívocamente racista. “Los europeos étnicamente blancos seremos pronto una minoría en nuestros propios países. Esto es algo que no podemos aceptar, Los africanos tienen África, los asiáticos Asia y Europa pertenece a los europeos. Necesitamos la remigración como antídoto para el Gran Reemplazo”, dijo Vlaardingerbroek que fue también una de las protagonistas de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) celebrada en mayo pasado en Budapest, con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como anfitrión, en la que estaba prevista la intervención de Abascal.

Termino como empecé. No intelectualicemos tanto buscando motivos en los jóvenes para radicalizarse, cosa común a toda juventud que se precie. Mejor haríamos investigando el origen de los grupos de extrema derecha, la financiación y el desarrollo de las plataformas que extienden por las redes la basura ideológica que moviliza a tontos útiles, sea para apalear magrebíes, incendiar y amenazar centros de menores o crear discordia entre poblaciones que hasta la llegado de los intrusos gozaban de buena convivencia.

Busquemos el dinero que financia a los grupúsculos. Busquemos a quién benefician los desmanes racistas, quién saca ventaja con ello. Y sigamos sacando matrioskas hasta dar con la profunda causa del peligro real que supone el terrorismo de extrema derecha .

No es descabellado pensar que a rio revuelto…ganancia de tiranos. En estos momentos hay varios en acción. Trump, Netanyahu y Putin. La triada demoniaca que a poco que se rastree anda siempre detrás de todo retroceso social o desmanes racistas, xenófobos además de torpedear cualquier avance construido con tanto esfuerzo en décadas pasadas. Y quizá, no es descabellado pensar, que la excrecencia del capitalismo necesita de nuevo a los súcubos para reafirmar el poder. Como hizo en la década de los treinta del pasado siglo

María Toca Cañedo©

