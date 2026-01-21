VIOLENCIA RETÓRICA Y VIOLENCIA REAL

Cuando Valle-Inclán pidió en Luces de bohemia que se instalara una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol, no abogaba realmente por un baño de sangre. Solo era su manera retórica de expresar su indignación ante las injusticas sufridas por sus conciudadanos. Yo no soy Valle-Inclán, pero cuando manifesté mi deseo de que la derecha autoritaria desapareciera en un agujero negro, no pretendía incitar a una masacre, sino manifestar mi malestar ante el rumbo que ha tomado el mundo con demagogos como Trump, Milei, Orban, Meloni o Ayuso, marioneta de Aznar.

La violencia de la derecha autoritaria sí es violencia real, no es una figura literaria. Se utiliza a diario en las redes y en las calles. Los ataques que sufren las voces de izquierdas, los palos que propinan los antidisturbios, los desahucios de personas vulnerables y las condenas injustas sí son violencia. Y esa violencia irá a peor. Quizás nos esperan acontecimientos tan aciagos como los vividos durante la Transición, cuando escuadras fascistas apoyadas por la policía asesinaron a manifestantes, abogados o activistas de izquierdas, como la joven estudiante Yolanda González, líder estudiantil y militante comunista española asesinada por el ultraderechista Emilio Hellín con la ayuda de un policía nacional. Tras fugarse durante un permiso, Hellín volvió a España y trabajó como perito informático para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en técnicas de espionaje, rastreo informático y en dispositivos móviles.

Rafael Narbona

