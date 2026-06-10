LOS BARBAROS YA  ESTAN DENTRO

10/06/2026 Enrique Ibañez Villegas Literatura 0

 

Hubo un tiempo en el que desear

aun era algo útil.

En aquel tiempo creíamos que los reyes tenían hijas que eran muy hermosas

También creíamos que los bárbaros ,

ignorados durante mucho tiempo,

 estaban en la frontera aguardando

poder entrar .

Pero el tiempo ha pasado,

y la desagradable verdad asoma,

la puerta ha sido abierta,

y nuestros sueños se han ido deshaciendo lentamente, como muñecos de cartón flotando en el agua de un río.

Y el balido salvaje del fascismo ,

como lágrima de vida esperanzada que a modo de maná divino cae del cielo,

 campea libremente por nuestras calles:

comienza de nuevo a oírse cantar

 el Cara al Sol,

y un nuevo día vuelve a empezar,

aun cuando la vida penda de un hilo

que alguien lo puede cortar.

Los bárbaros ya están en casa,

les hemos dejado entrar

y aúllan por el estado

  la xenofóbica “ prioridad nacional”

 

sembrando  gran desconcierto y   confusión general,

asociados como atilas , en una fuerza política que les une

y clama representar.

Los barbaros ya están dentro,

los hemos dejado entrar.

Si fue el voto la herramienta

que los permitió entrar,

será  ese mismo voto

el que los podrá  expulsar

para que no lleguen nunca a ser

lo que quieren ser:

la solución nacional.

Enrique Ibáñez Villegas

Sobre Enrique Ibañez Villegas 94 artículos
INGENIERO T. EN QUÍMICA INDUSTRIAL Universidad de Cantabria CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE INTERPRETACIÓN durante 3 cursos en Institut del Teatre de Barcelona. Actor de teatro y cine Director teatral Poeta, escritor • EXPERIÉNCIA DOCENTE COMO PROFESOR DE TEATRO -CENTRO DE ESTUDIOS TEATRALES “ GENTE DE TEATRO DE BARCELONA” Profesor de Técnica de Actor y de Movimiento. 15 años -CENTRO CULTURAL “MASS MEDIA” Profesor de Técnica de Actor . 4 años -ACTOR’S STUDIO DE BARCELONA Profesor de Técnica del Movimiento. 2 años -ESCUELA DE CINE DE BARCELONA Profesor de Técnica del Movimiento. 1 año

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