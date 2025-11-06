Genocidio planificado la Declaracion Colonialista Britanica Balfour contra Palestina

Por Abu Faisal Sergio Tapia.- La criminal Declaración Colonialista Balfour es el nombre dado a una carta enviada por el Secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Arthur James Balfour, a Lord Lionel Walter Rothschild el 2 de noviembre de 1917.
Del terrorismo sionista israelí de la Hagana e Irgun que destruyeron y borraron del mapa a más de 450 pueblos y aldeas palestinas, donde encerraban a las familias palestinas en sus casas, para luego explotarlos, fusilarlos e incendiar sus viviendas, asesinándolos con el más cruel odio a la vida humana de ahí sale la estructura genocida hasta nuestros días del actual régimen sionista del mayor criminal del Siglo XXI contra la humanidad Benjamin Netanyahu, sus funcionarios y su ejército de ocupación, tan asesino, como las organizaciones sionistas padres de la infraestructura política, económica, militar y cultural de la entidad sionista naciente en 1948.
Ciento ocho años después de la Declaración Balfour es la base del Genocidio y los Crímenes de Lesa Humanidad contra el pueblo palestino, es el luto de la humanidad, es el festejo del crimen y su impunidad sobre niños, mujeres y familias enteras asesinadas… más de 200.000 toneladas de bombas Made in Estados Unidos y OTAN son lanzadas sobre Gaza, equivalente a 13 bombas atómicas de Hiroshima, 250.000 palestinos víctimas del genocidio israelí, incluyendo mártires, heridos y desaparecidos, lo que representa el 15% de la población de Gaza. Se contabilizan más de 15.000 masacres; muchos cuerpos de mártires palestinos permanecen en carreteras y caminos, otros en fosas comunes improvisadas por las máquinas excavadoras del ejército israelí y una gran cantidad de desaparecidos no registrados en hospitales palestinos. El 70% de las víctimas son civiles, con un alto porcentaje de mujeres, ancianos y niños, donde se ha trazado como eje central de la política israelí, la limpieza étnica de tierra arrasada, destruyendo aldeas y hogares palestinos, para ocupar y construir asentamientos ilegales israelíes, hoy en el 2025, con más de 200 asentamientos con mas de 600 mil colonos ilegales israelíes de los cuales 300.000 extremistas armados en 60 organizaciones terroristas, incluyendo la ocupación de los Altos del Golán Sirio, y donde el régimen sionista de ocupación de Benjamín Netanyahu, con el apoyo de su carnal aliado Donald Trump, expande más las acciones de este genocidio sobre el pueblo palestino desde 1948, su objetivo final la anexión de la Ribera Occidental y la expulsión del pueblo palestino de su tierra, donde para ello recibe más de 3.500 millones de dólares anuales de Washington D.C y unos 39.000 millones de dólares desde octubre del 2023 para el genocidio y la agresión sobre la región, para continuar con la arquitectura colonialista sionista desde 1948, para continuar con la impunidad para asesinar al pueblo palestino, ante la inutilidad cómplice de la comunidad internacional, donde las Naciones Unidas y sus resoluciones contra las violaciones israelíes a los derechos humanos del pueblo palestino, son papel mojado.
Los refugiados palestinos expulsados de sus hogares en 1948 y sus descendientes superan ya los 7 millones, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Constituyen la población de refugiados más grande del mundo y representan el 40 por ciento de los refugiados de larga duración. Su derecho al retorno a su tierra, a recuperar sus propiedades o a recibir una compensación a cambio de ellas en caso de no querer regresar está reconocido en resoluciones de la ONU como la 194, de diciembre de 1948, pero nunca se ha materializado.
Produce el repudio más profundo de la dignidad humana, el gobierno británico el cual se negó a disculparse por la Declaración y afirmó que está “orgulloso” de su papel en la creación de Israel, donde afirma categóricamente: “La Declaración Balfour es una declaración histórica para la cual HMG [Gobierno de Su Majestad] no tiene la intención de disculparse. Estamos orgullosos de nuestro papel en la creación del Estado de Israel. La tarea ahora es alentar los movimientos hacia la paz“, obviamente que es la paz para los ocupantes israelíes, asesinar más palestinos, robar y ocupar más tierra palestina, y destruir la nación palestina.
La historia señala y apunta a Gran Bretaña como corresponsable de los crímenes contra Palestina, de las violaciones a los derechos humanos de los palestinos, es la Corona Británica quien debe pedir perdón a la humanidad por el genocidio con sus aviones de guerra, sus armas y bombas sobre la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada y Al-Quds y terminar su doble rasero con el régimen criminal israelí y compensar a los palestinos económicamente y políticamente, pero desde ya cómo se puede permitir que quienes cometen el crimen de genocidio contra el pueblo palestino decidan el futuro de Palestina?, con el criminal de guerra británico Tony Blair como bufón de la muerte, responsable del millón de victimas iraquíes asesinadas, entre otros pueblos de Asia Occidental.
Tarde o temprano la fuerza de los mártires palestinos en estas 7 décadas, liberaran cada centímetro de la tierra palestina ocupada, liberaran Al-Quds y pondrán de rodillas a tanta injusticia y a la opresión del ocupante que cuenta con la impunidad imperialista y la genocida criminal Declaración Balfour.
¡Hasta la Victoria Palestina Libre!
con Al-Quds Capital.
Abu Faisal Sergio Tapia, director fundador del diario Al-Quds Libération y del Consejo Internacional Geopolítico sobre Asia Occidental y Al-Quds.
Qué se puede esperar de unos piratas y saqueadores como han sido los ingleses a través de la historia
Pues sí…pero un poco de decoro sí que podrían haber mostrado.