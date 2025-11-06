Genocidio planificado la Declaracion Colonialista Britanica Balfour contra Palestina

La carta anunciaba el apoyo incondicional y total de lapara el establecimiento de un hogar sionista enbajo la mentira histórica y el falso pretexto de «otorgar una tierra sin gente a un pueblo sin tierra«. Bajo el, se produjeron las primeras masacres de civiles en pueblos a manos de milicias terroristas sionistas que sembraron el terror entre la población palestina.Pero no es sola una carta o una declaratoria, es el, orquestado por el sionismo internacional y con el aval dedonde comienza en forma sistemática la ocupación de la tierra palestina, la limpieza étnica sobre el pueblo palestino, recordemos que el mandato británico colonialista sobre, desdese estableció la exportación de judíos sionistas europeos acomo eje fundamental de la colonización y usurpación de, cuando los judíos nativos en lahistórica representaba menos deles donde comienza la planificación de la, la creación del terrorismo sionista, con sus dos grupos criminales más destacadosentrenados por el ejército británico, como fuerza paramilitar de ocupación, y donde sus integrantes integran el ejército ingles durante la segunda guerra mundial.

Del terrorismo sionista israelí de la Hagana e Irgun que destruyeron y borraron del mapa a más de 450 pueblos y aldeas palestinas, donde encerraban a las familias palestinas en sus casas, para luego explotarlos, fusilarlos e incendiar sus viviendas, asesinándolos con el más cruel odio a la vida humana de ahí sale la estructura genocida hasta nuestros días del actual régimen sionista del mayor criminal del Siglo XXI contra la humanidad Benjamin Netanyahu, sus funcionarios y su ejército de ocupación, tan asesino, como las organizaciones sionistas padres de la infraestructura política, económica, militar y cultural de la entidad sionista naciente en 1948.

Ciento ocho años después de la Declaración Balfour es la base del Genocidio y los Crímenes de Lesa Humanidad contra el pueblo palestino, es el luto de la humanidad, es el festejo del crimen y su impunidad sobre niños, mujeres y familias enteras asesinadas… más de 200.000 toneladas de bombas Made in Estados Unidos y OTAN son lanzadas sobre Gaza, equivalente a 13 bombas atómicas de Hiroshima, 250.000 palestinos víctimas del genocidio israelí, incluyendo mártires, heridos y desaparecidos, lo que representa el 15% de la población de Gaza. Se contabilizan más de 15.000 masacres; muchos cuerpos de mártires palestinos permanecen en carreteras y caminos, otros en fosas comunes improvisadas por las máquinas excavadoras del ejército israelí y una gran cantidad de desaparecidos no registrados en hospitales palestinos. El 70% de las víctimas son civiles, con un alto porcentaje de mujeres, ancianos y niños, donde se ha trazado como eje central de la política israelí, la limpieza étnica de tierra arrasada, destruyendo aldeas y hogares palestinos, para ocupar y construir asentamientos ilegales israelíes, hoy en el 2025, con más de 200 asentamientos con mas de 600 mil colonos ilegales israelíes de los cuales 300.000 extremistas armados en 60 organizaciones terroristas, incluyendo la ocupación de los Altos del Golán Sirio, y donde el régimen sionista de ocupación de Benjamín Netanyahu, con el apoyo de su carnal aliado Donald Trump, expande más las acciones de este genocidio sobre el pueblo palestino desde 1948, su objetivo final la anexión de la Ribera Occidental y la expulsión del pueblo palestino de su tierra, donde para ello recibe más de 3.500 millones de dólares anuales de Washington D.C y unos 39.000 millones de dólares desde octubre del 2023 para el genocidio y la agresión sobre la región, para continuar con la arquitectura colonialista sionista desde 1948, para continuar con la impunidad para asesinar al pueblo palestino, ante la inutilidad cómplice de la comunidad internacional, donde las Naciones Unidas y sus resoluciones contra las violaciones israelíes a los derechos humanos del pueblo palestino, son papel mojado.