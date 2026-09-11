Algunos datos rápidos que ha publicado la prensa sobre el informe PISA:

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«España pierde respecto a la edición anterior, del 2022, 23 puntos en comprensión lectora, 16 en matemáticas y 8 en ciencias, las tres competencias analizadas por PISA. Cada 20 puntos en el examen equivalen a un curso escolar. El retroceso es de un curso entero menos en lectura y casi otro en matemáticas en tan solo tres años.

La brecha generacional se va agrandando a pasos agigantados. Los jóvenes que han cumplido 26 años estaban mucho mejor preparados para afrontar la mayoría de edad, las cargas de estudios o trabajo, y la ciudadanía en general que los estudiantes que acaban terminar la ESO. Con el agravante de que ya han finalizado la etapa obligatoria.

El descenso se produce en todas las competencias y para todos los alumnos españoles en la media nacional, siendo la primera vez que empeoran los rendimientos de los jóvenes que tradicionalmente mostraban un buen desempeño. El retroceso de los hijos de familias de rentas medias y altas se da tanto en ciencias como en matemáticas y de forma muy pronunciada en lectura.

Baja también la proporción de alumnos brillantes en todas las materias, algo que sucede también en la media de la OCDE.»

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Es un proceso tan complejo que no podemos aun calibrarlo ni encontrar una causa única, más allá de ver algunas diferencias culturales (por ejemplo, las que se dan entre las culturas occidentales y orientales). La culpa a los artefactos solo esconde una incapacidad para entender lo que nos está pasando. Como si la actitud de los padres y de la sociedad en general ante la educación no tuviese que ver; como si el tiempo dedicado en casa a atender a los deberes de los hijos no tuviese que ver; como si la obsesión por las notas y no por la habilidad no fuese una actitud generalizada; como si el derrotismo frente a la capacidad del sistema educativo y la obsesión por adecuarlo a las «demandas del mercado» no fuese un factor (China está a la cabeza de suprimir grados por inútiles para sustituirlos por otros que supone con futuro, pero al menos este país cuida las competencias básicas en matemáticas. No sabemos cuánto en comprensión); como si el derrotismo generalizado frente al valor social de los méritos no se hubiese instalado en el corazón de la moral práctica; como si las generaciones anteriores no tuviesen ya problemas de comprensión lectora y de comprensión del lenguaje matemático (como si el uso de los medios de comunicación de la estadística y la teoría de la probabilidad no fuese deficiente); como si la cultura visual y escrita, no solo en los móviles, también en la literatura, series, películas,…, no abonase la estupidez lectora o espectadora; como si no fuese la civilización entera la que se está transformando; como si la sociedad, que evoluciona hacia un sistema de élites ricas, poderosas y poco educadas, no hubiese entrado en una vorágine temible.

Como he leído por aquí, debería haber informes PISA generalizados al conjunto de la población, incluyendo a las élites, cuyos hijos parecen ser los más dañados en este informe.

Fernando Broncano.

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