SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

Feijoo acaba de proponer al C ongreso de su partido al que, hasta ahora, ha ocupado el puesto de Portavoz -«portacoz» si me permiten un neologismo que no es mío-. Miguel Tellado , desde mi punto de vista, da el perfil perfecto para un partido como el PP , aunque muchas de las «cualidades» que le adornan podrían ser trasladables a otros partidos del actual arco parlamentario. Enumero algunas de ellas.

Hombre de partido -podría haber dicho persona, no lo he hecho, dada la experiencia acumulada-, es decir, criado y amamantado en los intestinos de la organización. Esto significa, en la práctica, alimentado física e intelectualmente por la dirigencia del mismo. Miope en su visión de la realidad, tras años y años, con las gafas graduadas, el candidato tendrá una visión domesticada de ésta, su complejidad se reducirá a la de la crisálida en la que vive, la única que conoce, la única que le interesa conocer.

Sé que lo que acabo de escribir es una caricatura, pero, a veces, la realidad se degrada hasta ese punto, lo siguiente será el esperpento, y en eso, Valle-Inclán nos dejó una cátedra inimitable. Quizás, me ha haya dejado en el tintero una característica, visto lo visto en las últimas semanas, la de psicópata-cínico: «Señoría, no me reconozco en esas grabaciones«. Una persona capaz de engañar, si no se demuestra lo contrario, hasta quien lo aupó.

Juan Jurado.