La crítica de Italia y Alemania a la amnistía migratoria de España es «hipócrita».

The Financial Times publica este artículo sobre la hipocresía de países como Italia y España sobre la regularización de emigrantes (incluido el Comisario de Migraciones de la UE). FT no es un periódico de izquierdas o favorable al Gobierno:

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Las organizaciones de derechos humanos afirman que Roma y Berlín han aplicado políticas similares para regularizar la situación de los inmigrantes irregulares.

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Italia, Alemania y otros países que acusaron a España de atraer a migrantes con su plan de amnistía también han legalizado discretamente la situación de las personas que llegaron de forma irregular a su propio territorio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido una de las críticas más feroces de España, y ha pedido que se la excluya del espacio Schengen de libre circulación después de que decenas de miles de personas entraran en el enclave español de Ceuta —aunque la mayoría fuera devuelta a Marruecos en un plazo de 48 horas—. Elevando la estimación oficial de España, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó el martes que 72 000 personas habían entrado ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tras una reunión de los ministros del Interior de la UE en Bruselas, señaló que 70 000 habían regresado a Marruecos y que España estaba trabajando para «expulsar» a quienes permanecen allí.

Al menos 75 personas murieron al intentar entrar en Ceuta, según el comisario de Asuntos Internos de la UE. Meloni y otros 21 líderes de la UE, en una carta de la semana pasada, abogaron por tomar medidas contra «los factores de atracción, como la regularización de un número muy elevado de migrantes en situación irregular». Se referían a la reciente amnistía del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para los migrantes en situación irregular. El Gobierno había previsto que se presentarían unas 500 000 solicitudes, pero lo hicieron 1,2 millones. Sin embargo, Meloni tiene previsto conceder permisos de trabajo a un número similar de personas de aquí a 2028, en el marco de un programa continuo destinado a contratar a trabajadores extranjeros y cubrir las carencias del mercado laboral. «La postura del Gobierno italiano es sin duda hipócrita, porque estamos haciendo lo mismo —aunque de una forma ligeramente diferente—», afirmó Matteo Villa, investigador del Instituto de Estudios Políticos Internacionales. El programa italiano permite a los empleadores solicitar permisos de trabajo para personas procedentes de países como Marruecos, Egipto y Túnez.

En la práctica, según los expertos, a menudo se aplica a personas que ya residen en Italia de forma irregular. Según Villa, se trata de una «amnistía encubierta». Sin embargo, Alberto Guariso, abogado de la Asociación Italiana de Estudios Jurídicos sobre Inmigración, señaló que esta práctica está en declive porque se considera demasiado arriesgada, ya que los migrantes en situación irregular deben salir del país y luego solicitar su reingreso. Entre 2022, cuando Meloni llegó al poder, y 2025, Italia había expedido 590 700 permisos de trabajo a inmigrantes a través del denominado «Decreto Flujo», según el Ministerio del Interior italiano. En 2024, el Gobierno duplicó con creces la cuota anual en comparación con 2021, ya que las empresas solían agotarla rápidamente. Entre este año y 2028, está previsto que se expidan otros 497 550 permisos para trabajadores, lo que elevará el total a casi 1,1 millones bajo el mandato de Meloni. «El Gobierno de Meloni adoptó, en esencia, un enfoque muy similar al que está aplicando ahora Sánchez . . . Sánchez añade un componente ético, afirmando que lo hacen porque es lo correcto. Meloni dice que lo hacen porque es necesario», señaló Villa. Alemania y Grecia, que también firmaron la carta, han puesto en marcha recientemente amnistías a menor escala que en España, además de los programas de residencia habituales que tienen la mayoría de los países de la UE.

Entre 2022 y 2025, Alemania puso en marcha una política dirigida a las personas con el denominado «estatus de tolerancia» —aquellas que, aunque no tienen derecho de residencia, no son expulsadas temporalmente— ofreciéndoles un permiso más estable de 18 meses. Unas 90 800 personas han recibido este permiso, según datos de la Oficina Federal de Migración. Grecia, que se vio en primera línea de las llegadas masivas de refugiados sirios en 2015 y 2016, abrió en 2024 el plazo de solicitud para que los migrantes indocumentados regularizaran su situación bajo ciertas condiciones. Según las estadísticas oficiales, se aprobaron unas 25 000 solicitudes, una cifra muy inferior a las hasta 300 000 personas previstas inicialmente. El programa se anunció por primera vez en 2023 para cubrir las carencias en los sectores agrícola, turístico y de la construcción, pero se topó con una intensa reacción en contra de la inmigración. Entre el puñado de países que no firmaron la carta conjunta en la que se criticaba a España se encontraban Portugal, que ha concedido la regularización a 473 000 personas en los últimos años, e Irlanda, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

España ha llevado a cabo seis amnistías migratorias en los últimos 40 años, incluidas dos bajo gobiernos conservadores. En la última, en 2005, se regularizó a casi 600 000 personas. Si bien los gobiernos de la UE pueden regularizar la situación de los migrantes en su territorio, la Comisión Europea señaló que «deben garantizar que estas decisiones no afecten a la correcta aplicación del sistema de migración y asilo de la UE». «La regularización es un tema un tanto tabú para muchos Estados miembros . . . a la gente no le gusta hablar de ello, pero, en realidad, muchos Estados miembros han llevado a cabo regularizaciones», afirmó Laetitia Van der Vennet, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum). Van der Vennet señaló que las amnistías beneficiaban no solo a los migrantes, sino también a las sociedades e instituciones de los países en los que vivían. Las personas podrían trabajar sin temor a ser deportadas, mientras que los gobiernos recaudarían más impuestos. «El hecho de que España lo esté haciendo y lo haga con orgullo es una de las razones por las que se le critica», señaló, añadiendo que la envergadura del programa español podría ser otro factor.

The Financial Times

Cortesía de Fernando Broncano.

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