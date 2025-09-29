LA HERENCIA DEL VIENTO

En una pequeña ciudad del estado de Tenesse, un profesor es juzgado por enseñar a su alumnado la Teoría de la Evolución en clase de ciencias naturales. Este hecho contraviene el Génesis y una Ley que se ha dictado desde el Consejo municipal. El maestro acaba con sus huesos en la cárcel mientras una turba de ciudadanos enfervorecidos se manifiestan pidiendo su condena. La ciencia frente al fanatismo religioso, la razón frente a la fe, la desesperanza como alimento de la enajenación.
En una de las secuencias, nos ofrece el guionista esta joya de diálogo entre el abogado defensor del maestro (D) y la acusación (A):
A. Si el progreso significa abandonar a Dios, abandonar la fe de nuestros padres…
D. Esta noche he visto un ejemplo de esa fe, un instrumento muy peligroso… (se refiere a manifestaciones violentas)
A. Lo que has visto ha sido un reflejo del odio y la violencia que les rodea, tu mundo. Y han llegado hasta eso porque su fe ha sido desafiada. Son gente sencilla que trabajan duro y necesitan algo en lo que creer. Algo bonito, algo mejor de lo que tienen.
D. El mercado del cielo…
A. ¿Por qué quieres quitárselo? Es todo lo que tienen. Es como el cáliz dorado de la esperanza…
D. De pequeño, quise tener un balancín dorado, pero era demasiado caro. Hasta que un día mi padre, a base de horas extraordinarias, pudo regalármelo. Me subí en él y todo se vino abajo. La madera estaba carcomida… Desde entonces, cuando veo algo bonito y brillante que parece perfecto, miro debajo de la pintura y si lo que encuentro es falso, lo muestro para que se sepa cómo es. ¿Dices que le dais esperanzas al pueblo? Yo digo que les robáis sus esperanzas. Y si la condición previa para conseguir vuestro brillante paraíso es la ignorancia, una ignorancia que conduce a la pobreza, al fanatismo y al odio, al infierno vuestro paraíso.
Pongan caras actuales a este diálogo.
Llevo ya mucho tiempo preguntándome cómo hemos podido llegar hasta aquí, qué es lo que ha pasado, cómo no nos hemos dado cuenta antes. Nos bastaba con mirar atrás, con repasar nuestra historia como seres humanos. Casi siempre las respuestas a las grandes preguntas están ahí, sólo hay que leerlas o releerlas, todas las veces que haga falta, todos los días de nuestra vida.
En las últimas semanas, escucho a los líderes de la derecha y ultraderecha hablar de la defensa de nuestras tradiciones, de nuestras raíces culturales, el paraíso amenazado. Un paraíso de purpurina, falso, como la falsa moneda. Un paraíso, unas tradiciones sustentadas en tópicos huecos, en leyendas hechas historia, las mismas que cimentó la Dictadura durante cuarenta años, una España fantasmagórica e inexistente, la de Viriato, la del Cid, la de Santiago Matamoros… Una España de purpurina que debajo de la pintura escondía miseria, fanatismo y odio.
La película nos narra magistralmente el juicio sumarísimo a un maestro que explicaba a su alumnado la teoría de la evolución, frente al negacionismo ultra religioso. El mismo que hoy niega el cambio climático, la violencia de género, la pluralidad y la libertad de pensamiento, porque, en el fondo, niega a éste.
Vivimos en una sociedad, la española, que en la macroeconomía es un meteoro, pero que en esa velocidad de vértigo se ha olvidado de lo fundamental: que hay mucha gente joven que su trabajo no le da para independizarse, para tener una vivienda donde cobijar su proyecto vital, al que tienen derecho. Gente joven que la hemos conducido a creer en paraísos de purpurina, que acabarán por quitarle definitivamente la esperanza, cuando descubran que están podridos. Entonces ya será tarde.
A veces, me da en pensar que el ser humano está condenado a repetir su Historia, y que, cada cierto tiempo, acaba volviendo a escribir las páginas más negras. Si quieren llámenlo fascismo, pero el nombre es lo de menos, lo de más son sus causas y, sobre todo, sus consecuencias.
Juan Jurado.
