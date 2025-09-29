LA HERENCIA DEL VIENTO

En una pequeña ciudad del estado de Tenesse , un profesor es juzgado por enseñar a su alumnado la Teoría de la Evolución en clase de ciencias naturales. Este hecho contraviene el Génesis y una Ley que se ha dictado desde el Consejo municipal . El maestro acaba con sus huesos en la cárcel mientras una turba de ciudadanos enfervorecidos se manifiestan pidiendo su condena. La ciencia frente al fanatismo religioso, la razón frente a la fe, la desesperanza como alimento de la enajenación.

En una de las secuencias, nos ofrece el guionista esta joya de diálogo entre el abogado defensor del maestro (D) y la acusación (A):

A. Si el progreso significa abandonar a Dios, abandonar la fe de nuestros padres…

D. Esta noche he visto un ejemplo de esa fe, un instrumento muy peligroso… (se refiere a manifestaciones violentas)

A. Lo que has visto ha sido un reflejo del odio y la violencia que les rodea, tu mundo. Y han llegado hasta eso porque su fe ha sido desafiada. Son gente sencilla que trabajan duro y necesitan algo en lo que creer. Algo bonito, algo mejor de lo que tienen.

D. El mercado del cielo…

A. ¿Por qué quieres quitárselo? Es todo lo que tienen. Es como el cáliz dorado de la esperanza…

D. De pequeño, quise tener un balancín dorado, pero era demasiado caro. Hasta que un día mi padre, a base de horas extraordinarias, pudo regalármelo. Me subí en él y todo se vino abajo. La madera estaba carcomida… Desde entonces, cuando veo algo bonito y brillante que parece perfecto, miro debajo de la pintura y si lo que encuentro es falso, lo muestro para que se sepa cómo es. ¿Dices que le dais esperanzas al pueblo? Yo digo que les robáis sus esperanzas. Y si la condición previa para conseguir vuestro brillante paraíso es la ignorancia, una ignorancia que conduce a la pobreza, al fanatismo y al odio, al infierno vuestro paraíso.