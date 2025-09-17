La Solución Final

No es imprevisto. Muchas personas, entre las que me cuento, lo tuvimos claro desde el principio. A Netanyahu los rehenes le importan un bledo. Francesca Albanese se reitera de forma continua en el mismo argumento. Es más, un país capaz de introducir un código en teléfonos privados para hacer saltar una explosión coordinada, un país que tiene el mejor servicio secreto mundial, el Mosad, de quien aprenden el resto de los servicios secretos mundiales, un país que localiza y elimina a los personajes que le interesan, incluido a los negociadores de la paz en Qatar. Un país con una tecnología que compra el resto del mundo porque es la mejor en eso de espiar y eliminar al adversario…es incapaz de encontrar a su gente secuestrada hace ahora, 711 días. Les diré más. Ese país capaz de saber hasta el color de la sopa que toman sus opositores en cualquier parte del mundo ¿no previno ni tuvo noticia del ataque terrorista de Hamás?

Dudas más que razonables, preguntas que nos hacemos las personas con mirada objetiva.

Si ustedes mantienen, como hace la plana mayor del PPVOX, el argumentario de que los sionistas nos colocan, hágaselo mirar porque tienen un problema

Hoy se ha consumado lo que sabíamos, que al sionismo genocida no le interesa la paz, ni salvar la vida de sus rehenes. El único interés que guía al gobierno criminal sionista es simple y llanamente la extinción del pueblo palestino y la anexión de Gaza, para montar junto al amigo naranja, un resort de lujo donde se doren sus colgantes carnes de anglosajones perversos.

Ese era el primer interés, pero no el único.

Tal como avisamos desde el principio, el colonialismo medieval de Netanyahu y del pelele Trump, tan criminal como él, es ir a por Cisjordania y quizá, si no se les revienta el alma de maldad, seguir su Anchluss hacia Líbano y los países limítrofes.

Y es que a los nazisionistas les mueve el mismo sesgo que al primo antecesor -el del bigotito ridículo- la colonización a sangre y fuego del territorio para formar el Gran Israel que sueñan en noches húmedas de genocidas colonialistas.

Las líneas rojas se han traspasado mientras Occidente miraba de soslayo sin querer ver la realidad. Se ha tornado a las guerras medievales donde no servía la derrota, sino que se destrozaba y esclavizaba al enemigo, se barbarizaba a los derrotados violando, masacrando sin piedad ni limite. Los que se pretenden civilizados (única democracia de Oriente, dicen los infames) son seres que disfrutarían de la quema inquisitorial del infiel. ¿Quién diría que fueron el pueblo perseguido? ¿quién diría que las víctimas se convirtieran en victimarios?

Gaza ha sido arrasada mientras con vocecita suave, no se vayan a molestar a los criminales, desde Bruselas y desde la ONU se comienzan a lanzar proclamas de sustito. Ay, que brutos son los hijos de Sión. Ay, que masacritas están realizando a dos pasos de la civilizada Europa, tanto que a poco que nos descuidemos nos salta la sangre de los niños y bebés asesinados. Parece que los estamentos internacionales, incluidos nuestro gobierno que reacciona tarde, se han dado cuenta de que el gobierno genocida va en serio.

Una se queda perpleja recordando el lejano marzo de 2024 cuando un grupo de gente horrorizada nos encerramos en una iglesia clamando con voz de espanto porque se tomaran medidas con el fin de frenar a los criminales que gobiernan Israel. Sí, era marzo de 2024. Incluso antes ya hubo movilizaciones.

Hoy me decía un amigo que estaba harto de que fuéramos la sociedad civil quienes moviéramos el carro de la sociedad. No se refería a Israel sino a algo local, pero es lo mismo. ¿Qué hacen los partidos de izquierda frente a la barbarie? Poco, muy poco. Son organizaciones civiles quienes nos convocan una y otra vez. Han sido la misma sociedad civil quien ha plantado cara al blanqueo sangriento de la presencia de el grupo ciclista que ha ensuciado las calles nacionales.

Me suelo quejar de las organizaciones políticas y hasta ahora he recibido algún exabrupto que otro, en vez de comprensión y escucha activa. En verano no se trabaja, o se dedica a ir de sarao en sarao, eso sí, prestos, muy prestos a tomar la bandera y salir monos/as en la foto, que todo cunde ante la posibilidad de elecciones. Ningún plan, ningún proyecto. Nada, nothing.

Por tanto, seguiremos contemplando el horror que sale a chorreones sangrientos por nuestras pantallas sin mover mucho la ficha no enfademos al tiparraco de naranja. No nos cansamos de repetir que es pura cobardía mal pagada, que andar suaves con unos criminales que bombardean en aguas internacionales a lanchas venezolanas (narcolanchas, dicen, mientras ellos consumen cocaína a cascoporro en sus limpios despachos).Porque los criminales como Trump, Netanyahu y sus cómplices en el mundo solo entienden el lenguaje de la firmeza. Y sé, que nos soy imbécil, que estamos en sus manos, que dependemos mucho y mal. Pero hay que plantarse con la fuerza que da la razón, la humanidad y el sentido común.

Mientras la oposición al gobierno de España sigue empecinada en la burda justificación de una masacre que en breve van a tener que justificar…O no, porque son expertos en la tergiversación de los hechos históricos. Los veremos contar que fueron ellos los que combatieron a Netanyahu como leones, que defendieron a Palestina… al tiempo. Los veremos justificarse con que eran otros tiempos y ellos, pobrecitos, estuvieron al frente de la paz pero silenciosos. Lo veremos ¿apuestan algo?

Quiero pensar que la historia camina hacia adelante, que sufre parones o retrocesos puntuales cuando, como ahora, detentan el poder criminales sin alma, pero que en breve la masacre palestina será solo una pesadilla de la historia como lo fue el esclavismo, el colonialismo, el nazismo o el apartheid. Quiero mantener la dulce esperanza que esto es solo un lúgubre paréntesis de la historia y no un trágico retroceso que nos conduce al Medievo.

Lo terrible es que mientras les escribo estas líneas, mientras ustedes las leen el grito de un niño/a lacera el oído de una madre que no puede salvarle, o que una madre queda sepultada mientras sus pequeños la lloran sin lágrimas.

Sin lágrimas porque se les han secado. Sin lágrimas porque el horror ha amputado hasta el último atisbo de vida.

Me pregunto ¿qué clase de vida viviremos si estos malvados se salen con la suya? No quiero pensar la respuesta.

Es demasiado terrible.

María Toca Cañedo©

