LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, CONSECUENCIA DE LA  DEMANDA DE PROSTITUCION 

En las últimas décadas, con el desarrollo del neoliberalismo económico y político, que ha convertido todo en valor de mercado, incluso el ser humano, donde todo puede ser comprado, han surgido nuevos modelos de negocio, aprovechando las desregulaciones. En este contexto internacional, se ha desarrollado una industria del sexo y la prostitución, muy lucrativa, que ha creado todo un Sistema Prostitucional, donde emerge con fuerza la figura del proxenetismo.

Mafias nacionales o internacionales, e incluso particulares a nivel individual, se dedican a la captación de mujeres, cada vez más jóvenes, para destinarles a la Prostitución y atender la gran demanda, muy creciente, de hombres prostituidores.

Es éste un negocio que no requiere inversión financiera, del que se benefician económicamente los proxenetas y que, incluso, computa en el PIB.

Ante esta creciente realidad, un grupo de mujeres de Cantabria, crearon en el año 2002, una asociación de carácter independiente, llamada Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual por la Prostitución.

Desde entonces, su tarea está centrada en la sensibilización y denuncia, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad esta grave realidad. Para ello se realizan diferentes actividades, como: actos de calle, conferencias, encuentros con los responsables institucionales, y actos de divulgación a los jóvenes, acudiendo a los centros de enseñanza, especialmente, a los alumnos del último curso de la ESO, primer curso de Bachiller y Formación Profesional. Chicas y chicos que en su etapa formativa han de conocer la transcendencia de estos comportamientos sociales y cómo pueden influir en el futuro, con su rechazo.

Las mujeres que están en situación de prostitución son muy vulnerables, indefensas, muchas han sufrido abusos previos y violaciones, provenientes de entornos de pobreza, o marginación. Fundamentalmente, son este tipo de mujer las que buscan y captan los proxenetas, ya que, debido a su fragilidad emocional pueden ser fácilmente engañadas.

Una mayoría importante son inmigrantes que llegan a nuestro país procedentes de distintos lugares del mundo, especialmente de América Latina. También proceden de Europa del Este, de países como Bulgaria y Rumanía o del África Subsahariana, como Nigeria. Pueden ser cabezas de familia, por abandono de los maridos, que tienen a cargo hijos, padres y hermanos, que han contraído deudas, y han dejado a sus familias económicamente dependientes de ellas.

Un porcentaje elevado de estas mujeres son sometidas a TRATA y a EXPLOTACION SEXUAL Son captadas, mediante engaño incluso raptadas luego son encerradas en pisos o clubs, otras ubicadas en lugares públicos situadas en las periferias de pueblos y ciudades o polígonos industriales obligadas a prostituirse. Continuamente vigiladas por las “Mamis” y proxenetas. Han de mantener encuentros sexuales cada día y noche con muchos hombres mientras perciben poco dinero del recaudado por su labor ya que parte del cual ha de ser entregado como pago de la habitación donde duermen, comida y el resto de gastos del lugar donde están encerradas. No saben a quién recurrir a pedir ayuda sin atreverse a denunciar, en parte por temor a que les hagan daño a sus familiares o por desconocimiento de sus derechos legales. Muchas desconocen el idioma ya que les han quitado la documentación o cualquier identificación personal, por lo que permanecen aisladas.

Son mujeres rechazadas por la sociedad que aún las perciben como frívolas acusándolas de no querer trabajar y comportamientos antisociales, lo cual significa un gran desconocimiento y una falta de sensibilidad por parte de nuestra sociedad. Porque hemos de saber que:

LA PROSTITUCIÓN NO ES UNA FORMA SENCILLA DE GANAR DINERO FACIL.

LA PROSTITUCION ES EXPLOTACION SEXUAL, es violencia, desamparo, amenaza, manipulación.

LA PROSTITUCION NO ES UNA DECISION LIBREMENTE ELEGIDA.

LA PROSTITUCION ES UNA FORMA DE PERPETUACION DEL PATRIARCADO

LA PROSTITUCIÓN ES ESCLAVITUD

LA PROSTITUCION ES DESIGUALDAD

LA PROSTITUCIÓN ATENTA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

Son pocas las mujeres que consiguen salir del entorno prostitucional. Cuando ya no son requeridas por los prostituidores y los proxenetas porque ya han obtenido de ellas todo el beneficio gran parte de estas mujeres indefensas se ven obligadas a seguir en una prostitución callejera o de polígono en total desprotección siendo víctimas de ataques que pueden llegar hasta la muerte.

En general, tienen gran dificultad de incorporación a la sociedad que las rechaza sin ofrecerles oportunidades de reinserción y trabajo. Están muy deterioradas física y psíquicamente con muchos problemas de salud derivadas de las largas jornadas de abuso sexual, sufriendo graves secuelas como Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), adicción a drogas y alcohol por haber sido obligadas a consumir o como recurso al agotamiento y la repulsión que les producía su labor de esclavitud sexual. También sufren con frecuencia depresión crónica, fracturas y dislocaciones, baja autoestima además de muchas otras secuelas de su vida anterior.

El negocio de la prostitución mueve ingentes cifras millonarias en el mundo no existiría o no sería tal, sin la demanda de los prostituidores.

SIN DEMANDA NO HAY TRATA, NI EXPLOTACIÓN, NI PROSTITUCIÓN

No existen estudios completos sobre el número de mujeres que están en situación de prostitución en nuestro país. Sí se sabe que España es destino de turismo sexual, siendo el primer país en consumo de prostitución de Europa y el tercero del mundo. Que Cantabria ocupa el cuarto lugar en nuestro país por lo cual podemos asegurar que en España es muy elevado el porcentaje de hombres que demandan prostitución.

El pasado año el Ministerio de Igualdad, elaboró un Macroestudio de Trata, Explotación Sexual y Prostitución, estimando que podría haber unas 115.000 mujeres en situación de prostitución. En Cantabria, se calculó que serían unas 1.900. No obstante, dicho estudio se basa únicamente en datos obtenidos a través de los anuncios de páginas web quedando muchos espacios inexplorados por lo que suponemos que las cifras son más numerosas.

Sí nos plantemos a qué se debe esta continua creciente y alarmante demanda de prostitución, sabemos que las razones son varias:

El precio de consumo es muy asequible

Se ha convertido en una actividad de ocio más, muchos jóvenes terminan sus fiestas de fin de curso, despedidas… recurriendo a mujeres en prostitución.

La sociedad lo ha normalizado de forma injusta

Al aumento de la inmigración y con ella el número de mujeres vulnerables ha aumentado exponencialmente.

A la exacerbación de la misoginia y hostilidad que aparece en los sitios web de algunos hombres hacia las mujeres

A la fácil accesibilidad a la pornografía que se puede encontrar en cualquiera de los teléfonos con uso indiscriminado de webs.

Los videos sobre pornografía son consumidos por chicos cada vez más jóvenes, se constata que ya con 8 años hay niños que ven videos pornográficos. Se inician al llegarles banners publicitando con imágenes de mujeres desnudas, cuando se hallan jugando con los videojuegos, excitando su curiosidad entrando en el visionado de practicas sexuales y formatos que son visiblemente abusivos hacia la mujer. A medida que entran en la adolescencia, esa iniciación temprana les incitan a buscar chicas para aplicar los comportamientos sexuales que vieron en la pornografía.

LA PORNOGRAFIA ES LA MAYOR ESCUELA DE DESEDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

Las consecuencias del consumo de PORNOGRAFIA son peligrosas para una correcta formación exenta de machismo patriarcalizado ya que presentan imágenes violentas que denigran y cosifican a la mujer, además de promover imágenes engañosas que hacen creer a los jóvenes que a la mujer le gusta que las relaciones sexuales sean de sumisión y aceptación de todos los caprichos del hombre. Dicha formación inicial, incita a la desigualdad, pues hay un claro dominador y una dominada, que siempre es la mujer.

Por lo que todo camina hacia la industria lucrativa, preparada para promover el consumo de prostitución mostrando a la mujer víctima sonriente haciendo creer que está disfrutando de esa violencia construyendo una costumbre sexual errónea y agresiva que erotiza el sufrimiento.

Influidas por la pornografía pueden acercarse a la postitución, no solo mujeres migrantes, vulnerables sino aquellas que establecen contactos a través de internet por las aplicaciones como Tinder, Azar, Sugar Daddy, Only fans o por Instagram siendo esta última el gran espacio donde se hacen los castings del porno. Chicas que cuelgan fotografías que la industria del porno ve que reciben muchos likes son invitadas a producir imágenes provocativas a cambio de un dinero que serán distribuidas por las redes y que acaban siendo chantajeadas.

En España no existe legislación sobre la prostitución por tanto es una práctica alegal y no está penalizada. Solo lo está la Trata y la Explotación Sexual . Lo curioso es que el proxenetismo no está penalizado en ninguna de las situaciones.

En 1995 se produjo una reforma del Código Penal que despenalizó La Tercería Locativa, que es aquella que con ánimo de lucro facilita la explotación sexual y la trata alquilando o destinando locales e inmuebles para tal fin.

En el año 2010 se introdujo en el Código Penal una modificación sobre el delito contra la Trata de Seres Humanos. Hasta entonces, la trata y la inmigración clandestina se regulaban de forma conjunta.

Con respecto a la persecución de los delitos de Trata y Explotación Sexual, hay informes y estudios que indican la necesidad de una mayor diligencia incriminatoria a la hora de identificarlos y perseguirlos.

Por todo esto desde la Red Cántabra contra la Trata, reclamamos una Ley Integral de Abolición del Sistema Prostitucional; para lo cual, hemos constituido una Plataforma, llamada Plataforma Abolicionista del Sistema Prostitucional (PACANT) compuesta por asociaciones y personas individuales abolicionistas, de nuestra región, integrada, a su vez, en una Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución –PAP– que han elaborado y presentado en el Parlamento Regional y Nacional, una propuesta legislativa, que garantice derechos, recursos y protección integral a las mujeres prostituidas y supervivientes de prostitución, facilitándoles el acceso a la recuperación de su salud física y psíquica. Así como ayudas para acceso a vivienda, a un ingreso mínimo y a la búsqueda de empleo.

También exigimos el desmantelamiento del sistema prostitucional, persiguiendo y penalizando a los proxenetas

desactivando la demanda de prostitución, con medidas administrativas punitivas hacia los prostituidores y habilite medidas de sensibilización, educación a la ciudadanía y formación a los sectores públicos, como: justicia, sanidad, funcionariado, policía…

Algo que consideramos de suma importancia es que el Estado destine financiación para asegurar la aplicación de la Ley

Sabemos que esta ley causa controversia requiriendo un acuerdo de los grupos políticos ya que sabemos que el lobby de los proxenetas es muy influyente. Pero no por ello debemos desistir y defender la Plataforma

Abolicionista del Sistema Prostitucional (PACANT)

