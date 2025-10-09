Los bien pagaos.

Que no cuela, habría que decirles a los enfadados y postrados de sarcasmo voceros anti palestinos. Que no cuela, chicos, por más que intentéis justificar lo que ni con mil capas de alquitrán se oculta. El genocidio es notable, vistoso y constatable. Por eso los voceros intentan tirar paletadas de mierda pseudo informativa.

Pero no cuela.

Atacar a la Flotilla con el argumento de viaje turístico, es tan burdo que da risa. Animarsus, chavalones, venga valientes, si tan bien lo pasaron Greta Thunberg, Ada Colau y Hanna Alcalde ¿por qué no proyectáis en las próximas vacaciones un viaje turístico hacia Gaza? Además, confraternizáis con vuestras amadas fuerzas sionistas. Y veréis lo falaces de las quejas del pueblo palestino cuando afirma que el ¡10%! de su población ha sido exterminada.

Echáis paletones de basura sobre las integrantes de la Flotilla (curioso, sobre todo la critica se dirige a las mujeres, no será misoginia ¿verdad? ) porque os pone frente al espejo de vuestra mezquina perversidad. Imagino el desbarajuste que se produce en las estrechas mentes que sienten la seguridad de conceptos del individualismo, del egoísmo atroz que os aqueja, ver a un grupo de gente que deja su vida y a la familia, subiéndose a una cascara de nuez -¿habéis visto alguno de esos barcos de cerca, sinsorgos?- para recorrer los más de tres mil kilómetros de mar con el utópico fin de abrir la valla de muerte que el sionismo ha impuesto a un pueblo sin más motivo que el puro y genuino colonialismo medieval.

Claro que sabían(mos) que los cipayos sionistas les iban a detener a la Flotilla, porque para sorpresa de nadie la inteligencia puede y debe ir acompañada de la bondad. Toda persona informada no teníamos duda de que era misión imposible, pero el fin era poner un espejo delante del mundo y que se viera reflejada la cara del sionismo criminal. Y han triunfado de lleno.

Y eso jode. A Soto Ivars que se atusa el flequillo grasiento mientras segrega babilla malvada, a los Bustos, J. Ramirez, Inda, y demás pandilla basura de los medios acaudillados por la repartidora de prebendas que es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que en este año ha entregado en publicidad institucional veintiún millones de euros a los libelos. O como El Español del ínclito y permeable Pedro J. Ramirez (sí el que dice que en 35 años de periodista no ha mentido nunca, ja…) más de dos millones en subvenciones. Esos medios apesebrados, corrompidos por un poder intrínsecamente corrupto son los que alientan los insultos contra la gente que se moviliza y a los insultos de la Flotilla se unen las vilezas de llamarnos, a quienes participamos en marchas o boicots, terroristas, amigos de Hamás, etarras y otras lindezas.

Lo cierto es que se les nota el enfado y como decía Rufián en una de sus lapidarias frases antológicas “hago mi trabajo, si no enfadara a según quién, pensaría que no lo hago bien” Pues eso. Que estamos haciendo la labor de protesta y lucha por la dignidad del pueblo palestino y eso molesta a los plumillas vendidos. Es cierto que en los argumentos esgrimidos por la caterva está implícita una soberbia definición de sí mismos. El argumentario los define.

El ladrido insultador cederá dentro de un tiempo al chaqueteo rastrero. Quienes vivimos la Transición observamos con nítida perplejidad el travestismo político que se produjo durante ese tiempo. Quien había soltado hostias como panes en las Comisarías se vestía de policía demócrata y servidor del pueblo. Quien había medrado bajo la ubre de la dictadura aprovechando las expoliaciones de terrenos, trabajo esclavo o absorbido las empresas del bando perdedor, se convertían en convencidos demócratas de toda la vida.

Como recordamos las furibundas diatribas contra el judaísmo internacional de los fachos durante y después de la dictadura (costó tener embajada de Israel en España y muchos pelos se erizaron con ello) Quienes hablaban de la conspiración judeo masónica, son los papás y abuelitos de quien hoy proclaman su amor incondicional al judaísmo ¿Recuerda la falangista Ayuso, admiradora de José Antonio, lo que opinaba al respecto su ídolo? Pásenle el aviso para que lea las proclamas antijudías del Ausente.

Por mi parte les adjunto las flores que los prebostes del franquismo realizaban al mundo árabe.

Lean y alucinen un poco con lo que afirmaba José María Pemán, conocido perroflauta pro palestino…

“¡Los moros colaborando a la salvación de España! Claro, los moros en camino de madurez y mayoría de edad volviendo a España a agradecer y defender la civilización occidental. La eterna formula de la colonización española”

Y esta otra cita que proviene de Queipo de Llano, quien desde Radio Sevilla proclamaba con el vigor acostumbrado:

“La raza mora es una injuria compararla con la aria. Arios son la mayor parte de los comunistas que hoy mandan en Valencia, en Barcelona y en Madrid. La raza mora es una raza escogida, una raza de privilegio”

No lo duden, veremos el travestismo cuando sea notorio el genocidio, cuando los organismos internaciones juzguen a los malditos sionistas y sus cómplices porque eso pasará; la vida, la historia a veces, retrocede como ahora, pero no por mucho tiempo.

Veremos que nos niegan la evidencia de que se han convertido en adalides de un crimen de lesa humanidad.

Claro que esa complicidad no es ideológica, o no solo, sino que está debidamente abonada, muy bien abonada por la Hasbará* que lanza sus dineros hacia las manos manchadas de sangre de los cómplices criminales.

María Toca Cañedo©

*Hasbará: esfuerzo de diplomacia pública y propaganda del Estado de Israel para fomentar su imagen y explicar sus políticas en

