La fotografía como invención

Man Ray

1890–1976

La fotografía de Man Ray nació de una voluntad constante de experimentar con la imagen. Para él, fotografiar nunca significó únicamente registrar aquello que tenía delante de la cámara. La fotografía podía transformar un rostro, alterar un objeto, modificar la percepción del cuerpo o incluso prescindir de la cámara. Su trayectoria está ligada a algunos de los episodios decisivos de la fotografía de vanguardia del siglo XX y, especialmente, al dadaísmo y al surrealismo.

Nacido como Emmanuel Radnitzky en Filadelfia en 1890, recibió una formación artística vinculada al dibujo y la pintura, pero muy pronto encontró en la fotografía un medio especialmente adecuado para sus investigaciones. En Nueva York frecuentó la galería 291 de Alfred Stieglitz y entró en contacto con la fotografía moderna europea. Su amistad con Marcel Duchamp fue decisiva y le introdujo en el espíritu dadaísta, basado en la ruptura de las convenciones artísticas y en la posibilidad de convertir cualquier objeto cotidiano en materia de creación.

En 1921 se trasladó a París, donde su actividad fotográfica alcanzaría una enorme importancia. Instalado en el ambiente de Montparnasse, se relacionó con André Breton, Tristan Tzara, Paul Éluard, Jean Cocteau, Max Ernst y Marcel Duchamp, entre otros. Su estudio se convirtió en uno de los lugares de encuentro de la vanguardia artística y literaria.

Fue en París donde desarrolló algunos de sus experimentos fotográficos más revolucionarios. Entre ellos destacan los rayogramas, realizados sin cámara mediante la colocación directa de objetos sobre papel fotosensible y su exposición a la luz. Man Ray comenzó a trabajar con este procedimiento en 1922 y creó con él imágenes en las que los objetos pierden su identidad para convertirse en siluetas, transparencias, sombras y formas abstractas.

El rayograma transformaba radicalmente la relación entre objeto y fotografía. Ya no era necesario fotografiar un objeto: la luz podía dibujar directamente su presencia sobre el papel.

Esta experimentación se extendió a otros procedimientos. Man Ray utilizó dobles exposiciones, solarización, inversión de tonos, montaje y manipulación del negativo para producir imágenes alejadas de la fotografía descriptiva. La solarización, desarrollada junto a Lee Miller, permitió crear alrededor de los cuerpos y los rostros unos contornos luminosos que daban a las imágenes una cualidad espectral.

El cuerpo femenino se convirtió en uno de sus grandes campos de investigación. En Le Violon d’Ingres (1924), una de sus fotografías más célebres, el cuerpo desnudo de Kiki de Montparnasse se transforma visualmente en un instrumento musical. La imagen reúne erotismo, humor, pintura y fotografía en una asociación característica del surrealismo.

Pero Man Ray fue también uno de los grandes retratistas de la vanguardia. Fotografió a numerosos artistas y escritores que protagonizaban la vida cultural parisina: Pablo Picasso, Marcel Duchamp, André Breton, Jean Cocteau, Gertrude Stein, James Joyce, Tristan Tzara y Meret Oppenheim, entre muchos otros. Sus retratos no son simples documentos de una época. Mediante la iluminación, el encuadre y la expresión, construyó imágenes que contribuyeron a fijar la identidad pública de aquellos personajes.

La fotografía de moda fue otra faceta esencial de su trabajo. Colaboró con revistas y diseñadores y llevó al ámbito comercial los procedimientos visuales de las vanguardias. Para Man Ray no existía una frontera estricta entre fotografía artística, retrato y fotografía de moda: en todos los casos buscaba una imagen capaz de sorprender y transformar la realidad.

La Segunda Guerra Mundial le obligó a abandonar París. Tras pasar por Nueva York, se instaló en Los Ángeles, donde continuó desarrollando su actividad fotográfica. Regresó a París en 1951 y permaneció allí hasta su muerte en 1976.

Su importancia para la historia de la fotografía no reside únicamente en la creación de algunas de las imágenes más reconocibles del surrealismo. Man Ray modificó la propia concepción del medio. Demostró que una fotografía podía surgir de la cámara, pero también del contacto directo entre luz, objeto y papel; que un retrato podía ser simultáneamente documento y construcción; y que los procedimientos técnicos podían convertirse en instrumentos de imaginación.

Su legado permanece ligado a una idea de libertad que sigue siendo extraordinariamente contemporánea: la fotografía no tiene por qué limitarse a mostrar el mundo; también puede inventarlo.

Juan González Posadas.

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