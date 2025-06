Si de verdad hubiera estado con aquellos que me gustaban mucho, no habria tenido ninguna de mis relaciones, me dijo.

Ajá.

En el fondo, he forzado gran parte de lo que he vivido y envestido al otro de cualidades que no tenía.

Mmmm.

Creo que me los he inventado muchas veces, he negado la mayor de lo que veía, quedándome con palabras vacías y no con las acciones.

Ah, entiendo.

He querido que los hombres que conocía fueran como yo deseaba, chocando con una realidad palmaria y muy prosaica. Fea.

Ajá.

No cancelo mi experiencia, pero creo que mi gran temor ha sido sortear la imagen de la mujer sin pareja en mi cabeza y mi corazón. No sola; sin pareja. No la asumo. La vivo como un fracaso.

Lo veo.

Y esto me ha llevado a meterme en lugares relacionales mediocres, no recíprocos, ambivalentes o directamente peligrosos.

Ajá. Repito tus palabras entonces. «Si de verdad hubiera estado con aquellos que me gustaban mucho, no habria tenido ninguna de mis relaciones».

Y tal vez estarías menos dañada y con el radar algo más limpio, respondí. Y los brazos atentos, no cerrados.

#porsisirve María Sabroso

