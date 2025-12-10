Nuevas amenazas de Trump de agredir militarmente a Venezuela y Colombia

El ultraderechista Donald Trump, ha vuelto a anunciar, este dos de diciembre que: “empezaremos a atacar también en tierra”, refiriéndose a Venezuela y abriendo la posibilidad que también lo hagan con Colombia. Lo hizo usando el falso argumento del narcotráfico: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína” (…) Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques… no solo Venezuela”, advirtió Trump (La Nación, Argentina, 3/12/2925). Tal el grado de agresión imperialista que Trump “ordenó” cerrar el espacio aéreo de Venezuela a las compañías comercial aéreas de pasajeros.

Desde la UIT-CI, como socialistas revolucionarios, repudiamos estas amenazas imperialistas y los ataques con misiles ejecutados por el ultraderechista Donald Trump en el Caribe y el Pacifico. Desde de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo decenas de bombardeos con un saldo de más de 80 personas muertas, varios de ellos venezolanos, colombianos, ecuatorianos y de Trinidad y Tobago. Se trata de verdaderos asesinatos, en aguas internacionales. Varias de las personas asesinadas de Colombia, Venezuela y Trinidad, han sido reconocidas por familiares como pescadores que llevaban a cabo faenas con sus pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe sur.

Esta política agresiva del imperialismo norteamericano, bajo el cuento de la lucha contra el narcotráfico, busca redoblar el saqueo de los recursos naturales de los países, la sobreexplotación de los pueblos del mundo, y frenar la movilización de masas que jaquea al conjunto del sistema capitalista/imperialista, sumido en su crisis más profunda

Todos estos ataques son parte de una contraofensiva global desplegada por Trump que intenta revertir la crisis de dominación y económica de los Estados Unidos, que es parte de la crisis global del capitalismo imperialista. Trump persigue hacer nuevamente a “América grande”, como dice su lema, hasta ahora sin éxito. Más recientemente todo esto se ha expresado en su apoyo incondicional al genocida de Netanyahu y la limpieza étnica en Gaza y toda Palestina, donde aún no han podido cantar victoria

Desde hace meses el ultraderechista Donald Trump ha desplegado aproximadamente 10.000 efectivos militares, destructores con misiles Tomahawk, aviones F-35 y bombarderos estratégicos B-52 junto al envío de su portaviones más grande al Caribe, el USS Gerald Ford, que es acompañado por un grupo de ataque compuesto por varios buques de guerra. muy cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Trump pactó con el gobierno de República Dominicana usar el país como apoyo militar.

En realidad, todo este despliegue militar en el Caribe y el Pacífico no es una muestra de fortaleza, por el contrario, se pone en evidencia las debilidades y crisis del imperialismo que lleva años de retrocesos y fracasos económicos, políticos y militares. Que arrancaron con la derrota de Vietnam en 1975 y siguieron con la retirada de Afganistán, en 2021, después de 20 años de ocupación fallida.

Tampoco la tiene fácil Trump en el propio Estados Unidos, donde las últimas encuestas dan que más de 70 por ciento de la población se opone a una invasión militar en Venezuela u otro país. Varios parlamentarios demócratas y algunos republicanos han cuestionado la legalidad de los bombardeos en aguas internacionales. Al punto que seis congresistas demócratas –todos veteranos de las fuerzas militares o de inteligencia–, publicaran un video en el que les advierten a los militares que “pueden rechazar órdenes cuando son ilegales». Trump acusó a los demócratas de “comportamiento sedicioso” y escribió: “Cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser detenido y juzgado”. Y agregó que su actitud era “punible con la muerte” (datos La Nación, Argentina, 3/12/2025).

Esto se produce en el marco de denuncias que el presidente norteamericano respaldó a su secretario de Defensa, por una presunta orden para matar a dos sobrevivientes en el Caribe, y dijo que “muy pronto” lanzarán operativos dentro de Venezuela.

Un informe de The Washington Post, en base a testimonio de funcionarios del Pentágono, señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dado la orden. verbal de matar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del naufragio en llamas. El almirante Frank Bradley, jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés), aparentemente transmitió la orden a sus fuerzas, que lanzaron un ataque adicional donde murieron los dos sobrevivientes indefensos.

La UIT-CI y sus secciones ratifican su repudio a este accionar criminal de Trump en el Caribe y el Pacífico, sus amenazas de agresión militar sobre Venezuela y Colombia, como cualquier bombardeo o invasión a sus territorios. Trump también ha incluido en sus amenazas la exigencia de que el Nicolas Maduro se renuncie al poder. Cuestión que también repudiamos.

La UIT-CI y el Partido Socialismo y Libertad (PSL), su sección venezolana, no apoyamos al gobierno de Maduro al que consideramos una dictadura capitalista, que bajo un falso discurso socialista reprime y explota al pueblo trabajador; pero es el pueblo trabajador venezolano el que debe resolver su destino y no el imperialismo genocida de los Estados Unidos. Por eso repudiamos la agresión imperialista en las costas de Venezuela, así como cualquier ataque o intento de invasión militar al país.

Desde la UIT-CI llamamos a los pueblos de América Latina y el mundo a repudiar y a movilizarse para rechazar la presencia de las naves de guerra y tropas de EE.UU. en el mar Caribe y el Pacifico. El presidente de Colombia Petro también ha rechazado las amenazas agresivas de Trump. Proponemos que convoque a una jornada de repudio y a una movilización continental para derrotar a Trump. Que en el mismo sentido se pronuncie Lula, en Brasil. Cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Que las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y disidencias, que se reclaman democráticas y antiimperialistas convoquen en cada país a movilizaciones unitarias en las calles o frente a embajadas o consulados de los Estados Unidos. ¡Basta de bombardeos navales y asesinatos en el Caribe y el Pacífico! ¡No a las amenazas intervencionistas de Trump y el imperialismo sobre Venezuela y Colombia!

¡Fuera Trump de América Latina!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

3 de diciembre de 2025

