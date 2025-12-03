“Nadie puede traerte paz sino tú mismo” (Ralph Waldo Emerson) “No permitas que el comportamiento de otras personas destruya tu paz interior” (Dalai Lama)

“Mientras algo externo altere nuestra paz»…(continúa la frase).

Encontramos por doquier sentencias sobre la «paz interior» y no dejarte afectar por los comportamientos ajenos.

Son frases que responsabilizan en soledad y suenan bonitas, pero pueden convertirse en cargas si se leen fuera de contexto.

Desde una mirada social y ampliada sabemos que la paz interior no nace en el vacío. Nadie puede construirla del todo en un entorno que violenta, precariza o deshumaniza.

Quien ha vivido trauma relacional, abuso o desigualdad estructural no elige perder la paz: su sistema nervioso responde al peligro, a la injusticia, a la exclusión.

El materialismo (entendido como la conciencia de las condiciones concretas de vida) también nos recuerda, prima, que el malestar no es solo interno.

Ay, sentenciados y sentenciadas de la vida; no se puede meditar el hambre, ni sanar la ansiedad si el entorno sigue siendo hostil o gravemente desigual.

Sí, hay un espacio interno de poder personal, pero no se cultiva a base de autoexigencia espiritual.

Se construye en relaciones seguras, vínculos reparadores y contextos más justos. Sociedades más éticas.

Así que, más que decir “nadie puede traerte paz, más que tú mismo” y responsabilizarte a ti de no vivir en medio de un oasis en el Himalaya, podríamos compartir:

Tu paz necesita de ti, pero también de un mundo que no te hiera o violente a cada paso.

Quizá nuestra energía iría mejor dirigida hacia la lucha por nuestros derechos sociales, económicos, civiles y vitales o bien en apoyar a quien tiene energía para hacerlo y reclamar con fuerza las responsabilidades políticas, más que repetirnos ciegamente mantras individualistas.

«Al abrir los ojos después de interiorizar, las facturas seguían allí. Y el dragón en el estómago «.

Buen día, otro día. Por si sirve. María Sabroso.

