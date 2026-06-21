PETE HEGSETH, EL REY DE LA CURSILERÍA

El secretario de Defensa es una fuente inagotable de actuaciones y retórica ridículas.

La defensa de Estados Unidos es un asunto serio. Cada día, hombres y mujeres, civiles y militares, atienden hasta el más mínimo detalle —desde el contenido calórico de la comida de un soldado hasta el tejido de un uniforme— mientras otros asesoran a los máximos responsables políticos sobre el uso de la fuerza para alcanzar los objetivos de la política nacional. Algunos, destinados bajo tierra, bajo el mar o en bases de bombarderos, permanecen preparados para ejecutar órdenes con consecuencias apocalípticas. Son profesionales que desempeñan su labor con el orgullo sereno de quien sirve a su país.

Y luego está Pete Hegseth, el autoproclamado «secretario de Guerra».

Hegseth afronta su trabajo como si estuviera de vacaciones en lugar de prestando un servicio público. Aparece en las bases militares con el entusiasmo de un ama de casa aburrida —o mejor dicho, de un marido aburrido— al que su mujer acaba de dar permiso para pasar un fin de semana jugando al paintball con los amigos. Luce un pañuelo en el bolsillo que parece una bandera estadounidense. Se mueve con una estudiada fanfarronería destinada a transmitir virilidad, pero que acaba resultando incómoda. Habla con una teatralidad ensayada, como si estuviera constantemente audicionando para el papel protagonista de una función escolar.

Es, por falta de una palabra mejor, cursi.

La cursilería no siempre es algo malo; a veces procede de personas tan sentimentales o expresivas que provocan una sonrisa indulgente en quienes las rodean. Pero el comportamiento de Hegseth no pertenece a esa clase de cursilería entrañable que surge espontáneamente de alguien excesivamente sincero al intentar expresar emociones profundas. Es la cursilería impostada de quien pretende imitar una gran autenticidad emocional. El resultado suele parecer una mezcla entre un telepredicador de madrugada y un vendedor arrogante de coches de lujo: «Jesús te ha traído hasta aquí, hermano, así que ¿qué tendría que pasar para que hoy mismo vuelvas a casa pilotando uno de estos superletales F-35?».

Las declaraciones públicas de Hegseth están llenas de ese mismo tono. Estamos hablando de alguien que pensó que cambiar el nombre del Departamento de Defensa por «Departamento de Guerra» transmitiría fortaleza. Quizá una persona más capaz habría sabido defender la idea de que el presidente Harry Truman se equivocó al cambiar el nombre durante la Guerra Fría, pero Hegseth no es esa persona.

«Máxima letalidad, no legalidad tibia», recitó casi rapeando en su momento. «Efecto violento, no corrección política».

Este ripio político carece de significado y, como además parece haberlo ensayado previamente, resulta dolorosamente vergonzoso.

Mi colega de The Atlantic Peter Wehner ha descrito a Hegseth como alguien dotado de una «cualidad inmadura, performativa y ligera como el aire», considerándola una prueba de su «falta de seriedad moral». Como señaló Wehner, solo una persona profundamente frívola publicaría en redes sociales una imagen de Franklin la Tortuga apuntando a narcoterroristas con la frase: «Para tu lista de deseos de Navidad». Pero, una vez más, no se trata solo de frivolidad; es una payasada cursi. ¿Franklin la Tortuga?

Todo esto sería simplemente embarazoso y, en gran medida, inofensivo si Estados Unidos no estuviera en guerra. Cuando el país atacó lo que afirmaba eran traficantes de drogas en el Caribe, Hegseth mostró una alegría infantil al ver explotar embarcaciones. Y ahora la Operación Epic Fury —un nombre que parece concebido durante una lluvia de ideas en el sótano de una fraternidad universitaria mediocre— ha sacado lo peor de su teatralidad.

En marzo declaró:

«Estados Unidos está ganando de forma decisiva, devastadora y sin piedad».

Y añadió:

«Nunca se pretendió que esto fuera una lucha justa, y no es una lucha justa. Les estamos golpeando cuando ya están en el suelo, exactamente como debe ser».

Perdón, ¿esperaban una actualización real del secretario de Defensa sobre el desarrollo de la guerra? Mucha suerte. Esto es una actuación, no una rueda informativa. Si quieren hechos y cifras tendrán que esperar al general Dan Caine, un adulto que ha tenido que permanecer junto a Hegseth durante estas escenas.

Pocas semanas después de aquella fanfarronería prefabricada, Hegseth declaró:

«Seguiremos avanzando, seguiremos presionando, sin cuartel, sin piedad para nuestros enemigos».

Esta vez fue demasiado lejos: según la legislación estadounidense e internacional, las órdenes de «no dar cuartel» constituyen un crimen de guerra. Más tarde rectificó afirmando que el objetivo era «luchar para ganar y respetar la ley», una formulación tan vaporosa como suele ser habitual en él.

En abril volvió a la carga. Mientras Estados Unidos e Irán se acercaban a un alto el fuego, afirmó:

«Irán quiere que esto ocurra. Ya han tenido suficiente. La Operación Epic Fury fue una victoria histórica y aplastante en el campo de batalla, una Victoria Militar con mayúsculas».

No una victoria cualquiera, sino una Victoria Militar con mayúsculas. Un exceso de entusiasmo bastante ridículo. Sin embargo, en Teherán no parecían compartir esa visión: el martes Irán derribó un helicóptero Apache estadounidense.

La retórica de Hegseth ya es suficientemente absurda por sí sola, pero además ha adoptado una teatralidad constante, publicando vídeos de sí mismo corriendo y entrenando junto a las tropas.

Ayer por la mañana llegó a la base de Guantánamo en pantalón corto y camiseta —por algún motivo llevó consigo a la conspiracionista Laura Loomer— y se dirigió a un grupo de militares:

«Estamos defendiendo la patria y recuperando nuestro hemisferio».

Sonaba menos como un secretario de Defensa que como una escena descartada de la película de aventuras Amanecer Rojo (1984).

Después levantó pesas e hizo ejercicios de calistenia con algunos soldados, porque nada intimida más al Gobierno de La Habana que ver al jefe del Pentágono sudando junto a jóvenes reclutas. También se ha dejado fotografiar volando equipado con material de combate, presumiblemente como parte de un esfuerzo por demostrar que es un tipo corriente, uno de esos hombres auténticos que han comido polvo junto a los «hombres de verdad».

Pero Hegseth tiene 46 años. Debería estar dirigiendo el Departamento de Defensa en lugar de disfrazarse en helicópteros.

Incluso ha involucrado a sus hijos en esta representación. Durante su viaje a Francia para las conmemoraciones del Día D los vistió con uniformes militares en miniatura, completos incluso con insignias de capitán, como si fueran a pedir caramelos en Halloween.

El expresidente estonio Toomas Hendrik Ilves vio aquellas imágenes y escribió en X que Hegseth se había convertido en el «Kadírov estadounidense», una referencia al caudillo checheno Ramzán Kadírov, conocido también por vestir a sus hijos con uniformes militares.

La comparación es exagerada. Hegseth no es Kadírov, y estoy seguro de que sus hijos estaban encantados con aquellos uniformes. Pero esta interminable sucesión de gestos ridículos lleva inevitablemente a preguntarse por qué hace y dice estas cosas.

Las enormes responsabilidades de su cargo —y el hecho de presidir una guerra que Estados Unidos está perdiendo— parecen no haber tenido ningún efecto sobre él. No está «creciendo en el cargo», como suele decirse; más bien parece estar retrocediendo.

Todos hemos sido cursis alguna vez. Los seres humanos a veces se dejan arrastrar por sus emociones. Pero Hegseth repite este comportamiento una y otra vez, probablemente porque, como todos los altos cargos nombrados por Donald Trump, sabe que está actuando para un único espectador en la Casa Blanca.

Y, en su caso, está funcionando.

Ha sobrevivido a errores, escándalos y, hasta ahora, a una guerra mal calculada cuyo lanzamiento recomendó con entusiasmo al presidente.

Su comportamiento es algo más que una falta de profesionalidad: entraña riesgos. Cada declaración vergonzosa, cada pose militar, cada dominada realizada ante las cámaras transmite un mensaje a los adversarios de Estados Unidos: «Esto es lo que el secretario de Defensa estadounidense cree que consiste su trabajo; no os preocupéis, no es alguien a quien debáis tomar demasiado en consideración».

Sería una conclusión muy peligrosa para cualquier potencia extranjera, porque confirmaría que uno de los eslabones más débiles del equipo presidencial es precisamente el hombre encargado de dirigir las fuerzas armadas estadounidenses.

Quizá en la Casa Blanca ya lo saben. Tal vez por eso otros responsables —como el secretario del Ejército Dan Driscoll— han acudido a reuniones internacionales en lugar del propio secretario de Defensa.

Hegseth parece desempeñar un papel casi inexistente en las grandes cuestiones estratégicas. En cambio, está ocupado despidiendo a altos responsables del Pentágono y recortando listas de ascensos. Casi puede uno imaginarlo haciendo rodar unas canicas entre los dedos mientras entrecierra los ojos para examinar los nombres de esas listas.

Pete Hegseth está interpretando un papel en uno de los cargos más importantes del mundo.

Estados Unidos será más seguro —y sus fuerzas armadas más eficaces— cuando sea sustituido por un dirigente competente y serio.

Por Tom Nichols. The Atlantic. 11/06/26

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