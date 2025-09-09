Repaso semanal desde Meruelo, por Javi Viadero

Fakejóo presume de integridad en la apertura del curso político. Ser un imbécil integral no sé yo que sea para presumir, pero bueno.

Que dijo el otro día que a los pirómanos había que ponerles una pulserita. ¿Ves como es imbécil? si ya la llevan, con una franja gualda y dos rojas.

(Siempre me ha parecido muy propio lo de «curso político», por cierto. Lástima que se lo pasen haciendo pellas o en el recreo)

Un manifestante pro Palestina salta desde unos arbustos y tira al suelo a Javier Romo. Un manifestante vestido de guardia civil, se ve en las imágenes. Eso es tirar ya a hacer daño a la benemérita.

Fakejóo, que tiene mucho que decir: «La Vuelta también es marca España y para defender la causa palestina no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles» ah, que es de todos. Mi parte se la regalo a los manifestantes, que hagan con ella lo que quieran.

Tener un equipo sionista parece ser que no desprestigia nada.

Igual que el tener publicidad de dictaduras teócratas en las camisetas de equipos de fútbol. Un prestigiazo de la hostia.

(Nota mental: ¿Y si Podemos o Bildu pusieran publicidad en las camis del Real Madrid? seguro que no lo han pensau)

IDA: «El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son los ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados» Aluego a salido Netanyahu politizando el deporte con unos comentarios. Es que es antisemita.

Milei evacuado entre pedradas de una caravana electoral. Evacuado lo define, sí.

No se harán públicos los informes del 23F hasta que fallezca el demérito. Claro, no vaya a ser que no fue él quién salvó la democracia y se lleve un disgusto, que está mayor. En fin, a ver si se muere ya, que tengo curiosidad.

Ay, y la princesa de astucias ha empezado la última fase de su preparación militar. Que cuqui y que lista es, jo, no me extraña que su papi le de tantas medallas.

Por cierto, vosotros sabéis que las medallas esas llevan dotación económica vitalicia ¿no? Así se emprende y se hacen fortunitas, no como vosotros, que sois unos pringis.

Su padre el preparau recibe a Eduardo Inda con motivo del décimo aniversario de OkDiario. De bien nacidos es ser agradecidos.

El retrato del Lipe y la Leti que le ha perpetrado el que hace las figuras del museo de cera. Miradlo vosotros que el chiste ya lo ha hecho el autor.

EEUU ataca una lancha en mar abierta y asesina a las once personas que iban a bordo. Según Cheeto Loco Trump, era porque llevaban droga desde Venezuela. Nos quedaremos con esa versión, que a los de la lancha no se les puede preguntar ya.

El infame A-Bascal saca pecho: a él también le mola hundir barcos como el Open Arms, que seguro que algún tripulante lleva rubio de estraperlo.

Florida elimina las vacunas obligatorias. Algo de que se lo ha dicho dios a su gobernador. En serio.

IDA felicita a los portugueses por las víctimas del funicular. Y la corroe la envidia, que a ella no se le ha ocurrido antes para eliminar jubiletas.

Los datos desmontan el bulo del Gobierno de Ayuso de que faltan médicos. Debe de ser agotador trabajar de dato en este país, así sus lo digo.

Sánchez denuncia que hay jueces que no cumplen la ley. Este pasa a la historia como El Perspicaz, vas a ver.

Nigel Farage promete «hacer Gran Bretaña grande de nuevo» Que alguien le avise que lo de los corsarios ya no se lleva, que lo mismo no lo sabe y mete la patuca. Y que en la India y China ahora gastan muy mal carácter.

Artura Pereza-Deverte: «Si los españoles leyeran más a Pérez Galdós, no votarían nunca a Pablo Iglesias» Y si te leyeran menos a ti, aprenderían historia y literatura.

(Galdós, la hostia ¿que habrá leído este de Galdós? O como lo interpretó, que también puede ser)

Sergio Ramos canta. Bueno, mientras hace eso, no habla. Algo es algo.

Dice el Ramos de marras que se ve con un Grammy. El que le habrá paso Pablo Motos, será.

Cientos de gramos de coca y 49 kilos de peso: el disco que pudo matar a Andrés Calamaro. Mieeeeeerda, por qué poco. Que se lo pasen a Sergio Ramos.

Buenos días. Javi Viadero #viaderonews (habrá más noticias, pero que me he empachau ya. Miradlas vosotros si eso) (arreo a la playa, que hace fresco y llueve) (música de arrear a la playa) https://www.youtube.com/watch?v=fpns_a4Nuvo

