REQUIEM A UNA ROSA ROSA  DE MAZCUERRAS

21/08/2026 Enrique Ibañez Villegas Literatura, Poesia 0

 

La oscuridad puede ocultar la luz pero no puede vencerla

Adaptación de la frase de Martin Luther King Jr. “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo.

Todo sucedió en Mazcuerras,

un pequeño pueblecito de la comunidad pejina a la que llaman Cantabria.

Desde la dulce quietud de una desgastada balconada, en la finca llamada “ El Gurugú ”, entre el lejano tañer del campano de unas vacas pastando plácidamente en los fértiles campos de ese pueblo, al que también llaman Luzmela ,

en el pasado verano del 2025

cerca de su Ayuntamiento

y de la hermosa estructura gótica civil y casa llana,

 la renombrada Casa Gótica.

Allí te vi florecer exultante de belleza,

en un diminuto jardín, que te acogió ,

sin saberlo, para ser la  inspiradora

por tu aroma y esbeltez, de  un  pequeño poema de agradecimiento y gratitud

a todas las aterciopeladas  rosas  ,

que perfuman a Mazcuerras.

Y ahora que se ya no existes,

 por la lógica insalvable que de la vida a la muerte  el paso del tiempo  da,

rosa rosa de Mazcuerras,

que yo vi florecer hermosa aquel verano del 2023,

 gozando de tu tersura y luchando al mismo tiempo, como verdadera heroína,

 contra el  correr de los días ,

y observar al día siguiente, como dejaste caer lentamente un primer  pétalo , mientras los restantes

 flamígeros y perfumados luchaban

aun elegantemente,

 como intentando llegar más arriba de las cumbres borrascosas

de Mazcuerras hasta la luz solar,

 que había sido oculta por el anochecer

y la súbita llegada

de  la tormenta de un caluroso verano,

hasta que vencidos y derrotados

 por el viento y por las gotas  de lluvia,

dejaste caer uno tras otro como para proteger, con una elaborada alfombra ,

 la tierra que te enraizó,

 y que a mí me recuerda ahora lo mismo que me recordó entonces :

 la lucha sangrienta por recuperar la existencia en unas tierras robadas a el pueblo palestino en Gaza y en la Cisjordania ocupada,

 por el gobierno genocida y fascista

de El pueblo de Israel.

.Enrique Ibáñez Villegas

 

 

QUE ESA ES LA FORMA QUE EN MI NUEVA CASA TIENEN PARA AUNAR PRESENTE Y PASADO HACIENDO QUE LOS RECUERDO GUARDADOS EN EL COFRE DE LA MEMORIA, FLUYAN, A VECES CON DOLOR Y OTRAS CON ALEGRÍA GRACIAS A MI TRABAJO. AHORA SE QUE SOY UNA LUZ DE RECUERDOS Y EMOCIONES, UN AYUDA DE ESPERANZA PARA SUPERAR LOS MOMENTOS DE DOLOR Y DESCONCIERTO

rosas  de Mazcuerras

Sobre Enrique Ibañez Villegas 95 artículos
INGENIERO T. EN QUÍMICA INDUSTRIAL Universidad de Cantabria CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE INTERPRETACIÓN durante 3 cursos en Institut del Teatre de Barcelona. Actor de teatro y cine Director teatral Poeta, escritor • EXPERIÉNCIA DOCENTE COMO PROFESOR DE TEATRO -CENTRO DE ESTUDIOS TEATRALES “ GENTE DE TEATRO DE BARCELONA” Profesor de Técnica de Actor y de Movimiento. 15 años -CENTRO CULTURAL “MASS MEDIA” Profesor de Técnica de Actor . 4 años -ACTOR’S STUDIO DE BARCELONA Profesor de Técnica del Movimiento. 2 años -ESCUELA DE CINE DE BARCELONA Profesor de Técnica del Movimiento. 1 año

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