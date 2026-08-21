REQUIEM A UNA ROSA ROSA  DE MAZCUERRAS

La oscuridad puede ocultar la luz pero no puede vencerla
Adaptación de la frase de Martin Luther King Jr. “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo.
Todo sucedió en Mazcuerras,
un pequeño pueblecito de la comunidad pejina a la que llaman Cantabria.
Desde la dulce quietud de una desgastada balconada, en la finca llamada “ El Gurugú ”, entre el lejano tañer del campano de unas vacas pastando plácidamente en los fértiles campos de ese pueblo, al que también llaman Luzmela ,
en el pasado verano del 2025
cerca de su Ayuntamiento
y de la hermosa estructura gótica civil y casa llana,
la renombrada Casa Gótica.
Allí te vi florecer exultante de belleza,
en un diminuto jardín, que te acogió ,
sin saberlo, para ser la inspiradora
por tu aroma y esbeltez, de un pequeño poema de agradecimiento y gratitud
a todas las aterciopeladas rosas ,
que perfuman a Mazcuerras.
Y ahora que se ya no existes,
por la lógica insalvable que de la vida a la muerte el paso del tiempo da,
rosa rosa de Mazcuerras,
que yo vi florecer hermosa aquel verano del 2023,
gozando de tu tersura y luchando al mismo tiempo, como verdadera heroína,
contra el correr de los días ,
y observar al día siguiente, como dejaste caer lentamente un primer pétalo , mientras los restantes
flamígeros y perfumados luchaban
aun elegantemente,
como intentando llegar más arriba de las cumbres borrascosas
de Mazcuerras hasta la luz solar,
que había sido oculta por el anochecer
y la súbita llegada
de la tormenta de un caluroso verano,
hasta que vencidos y derrotados
por el viento y por las gotas de lluvia,
dejaste caer uno tras otro como para proteger, con una elaborada alfombra ,
la tierra que te enraizó,
y que a mí me recuerda ahora lo mismo que me recordó entonces :
la lucha sangrienta por recuperar la existencia en unas tierras robadas a el pueblo palestino en Gaza y en la Cisjordania ocupada,
por el gobierno genocida y fascista
de El pueblo de Israel.
.Enrique Ibáñez Villegas
QUE ESA ES LA FORMA QUE EN MI NUEVA CASA TIENEN PARA AUNAR PRESENTE Y PASADO HACIENDO QUE LOS RECUERDO GUARDADOS EN EL COFRE DE LA MEMORIA, FLUYAN, A VECES CON DOLOR Y OTRAS CON ALEGRÍA GRACIAS A MI TRABAJO. AHORA SE QUE SOY UNA LUZ DE RECUERDOS Y EMOCIONES, UN AYUDA DE ESPERANZA PARA SUPERAR LOS MOMENTOS DE DOLOR Y DESCONCIERTO
rosas de Mazcuerras
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