REQUIEM A UNA ROSA ROSA  DE MAZCUERRAS

La oscuridad puede ocultar la luz pero no puede vencerla

Adaptación de la frase de Martin Luther King Jr. “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo.

Todo sucedió en Mazcuerras,

un pequeño pueblecito de la comunidad pejina a la que llaman Cantabria.

Desde la dulce quietud de una desgastada balconada, en la finca llamada “ El Gurugú ”, entre el lejano tañer del campano de unas vacas pastando plácidamente en los fértiles campos de ese pueblo, al que también llaman Luzmela ,

en el pasado verano del 2025

cerca de su Ayuntamiento

y de la hermosa estructura gótica civil y casa llana,

la renombrada Casa Gótica.

Allí te vi florecer exultante de belleza,

en un diminuto jardín, que te acogió ,

sin saberlo, para ser la inspiradora

por tu aroma y esbeltez, de un pequeño poema de agradecimiento y gratitud

a todas las aterciopeladas rosas ,

que perfuman a Mazcuerras.

Y ahora que se ya no existes,

por la lógica insalvable que de la vida a la muerte el paso del tiempo da,

rosa rosa de Mazcuerras,

que yo vi florecer hermosa aquel verano del 2023,

gozando de tu tersura y luchando al mismo tiempo, como verdadera heroína,

contra el correr de los días ,

y observar al día siguiente, como dejaste caer lentamente un primer pétalo , mientras los restantes

flamígeros y perfumados luchaban

aun elegantemente,

como intentando llegar más arriba de las cumbres borrascosas

de Mazcuerras hasta la luz solar,

que había sido oculta por el anochecer

y la súbita llegada

de la tormenta de un caluroso verano,

hasta que vencidos y derrotados

por el viento y por las gotas de lluvia,

dejaste caer uno tras otro como para proteger, con una elaborada alfombra ,

la tierra que te enraizó,

y que a mí me recuerda ahora lo mismo que me recordó entonces :

la lucha sangrienta por recuperar la existencia en unas tierras robadas a el pueblo palestino en Gaza y en la Cisjordania ocupada,

por el gobierno genocida y fascista

de El pueblo de Israel.

.Enrique Ibáñez Villegas

QUE ESA ES LA FORMA QUE EN MI NUEVA CASA TIENEN PARA AUNAR PRESENTE Y PASADO HACIENDO QUE LOS RECUERDO GUARDADOS EN EL COFRE DE LA MEMORIA, FLUYAN, A VECES CON DOLOR Y OTRAS CON ALEGRÍA GRACIAS A MI TRABAJO. AHORA SE QUE SOY UNA LUZ DE RECUERDOS Y EMOCIONES, UN AYUDA DE ESPERANZA PARA SUPERAR LOS MOMENTOS DE DOLOR Y DESCONCIERTO

rosas de Mazcuerras

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