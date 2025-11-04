SUDÁN, UN GENOCIDIO EN MARCHA

En Darfur, Sudán , se está cometiendo un genocidio. Las tropas de Mohammed Hamdan Dagalo, una milicia árabe supremacista, están violando y asesinando a los no árabes y negroafricanos. En la ciudad de El Fashe r, los milicianos han asaltado un hospital y han matado a 460 personas. Las cifras del conflicto que empezó en abril de 2023 s on espeluznantes: 12 millones de desplazados, 30 millones de personas con graves problemas para conseguir agua, alimento y atención sanitaria, y entre 60.000 y 150.000 muertos.

La solidaridad con los pueblos no conoce fronteras. En Gaza, la situación continúa siendo desesperada, pero el sufrimiento de los sudaneses de Darfur no es menor. Las guerras no cesan porque son un gran negocio. Se venden armas, se saquean recursos, se anexionan territorios. La especie humana ha prosperado materialmente, pero no en términos morales. En el aspecto ético, nos hemos estancado en una ciénaga de codicia, crueldad e insolidaridad. No es un problema biológico, sino cultural. El capitalismo alimenta lo peor del ser humano: ambición sin límites, narcisismo, amor al lujo, individualismo. El mundo no cambiará hasta que se produzca una revolución moral. Algún día quizás comprenderemos que nuestra seguridad y bienestar solo están aseguradas por un orden internacional basado en la justicia y la paz.

Rafael Narbona.