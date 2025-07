¿Y no será homofobia?

Convertido el Parlamento español en un sucio corral donde la maledicencia, las insinuaciones escabrosas, las mentiras y el escupitajo verbal se muestran en toda la desnudez de la falta de integridad y capacidad dialéctica de políticos. Han bajado a la alcantarilla y es complejo que esa derecha ultra irredenta quiera salir de ella.

Me niego a equiparar a los contendientes, aunque siempre que hay ataque, el adversario pierde el oremus y se desata la guerra semántica con las consecuencias previstas. La suciedad que ha traído la derecha, por el consabido mal perder, es notable y mucho me temo que el contagio se cronifique.

La enfermiza animadversión del mediocre gallego es proverbial. Se deberá a ese mal perder del que hablamos, y a que Pedro Sánchez es un tío guapo, alto, con cierto carisma y sobre todo un parlamentario brillante. Por el contrario, el jefe de la oposición es un hombre gris, que ha tenido que pasar por boxes para equiparar -con poco lustre, es cierto- imagen. Sus retoques faciales deberían callar la boca de quienes hablan del maquillaje presidencial, pero ya saben que no ven la viga en ojo propio ni aunque les ciegue. Además de ello, Sánchez tiende a un sarcasmo hiriente que clava una daga dolorosa en sus enfrentamientos con la grisura del gallego. Recuerdo que escuchando la carcajada famosa, cuando resaltó que Feijoo no era presidente porque no quería, pensé: “la has cagado, presi, te va a odiar el resto de sus días y vengará la afrenta” Y es que el sarcasmo se perdona mal. Lo sé porque tengo esa mala costumbre y padezco las consecuencias del odio generado a quien sarcasmeas* sin pudor.

Sea por aversión personal, que lo es, sea por el afán enfermizo por detentar poder al que subsumen todo decoro, en el último debate hemos escuchado la infame e infamante acusación de Feijoo a Sánchez sobre el supuesto aprovechamiento de los negocios del suegro tildándolos de saunas donde la prostitución y el abuso se producía.

Esta maledicencia descartada, incluso, a nivel judicial, procede de una de las muchas “cantadas” de Villarejo quien afirmaba que el suegro de Sánchez había tenido negocios de saunas gais. El suegro ya no puede puntualizar nada porque ha fallecido, pero intuyo que en esa acusación subyacen varios sesgos.

El primero sería la infamia de entrar a valorar supuestos desafueros familiares como arma arrojadiza sobre el adversario. Quizá me condiciona haber tenido una madre poco (muy poco) ejemplar que forjó su patrimonio con especulación descarnada y malas artes varias en las que nada tuve que ver pero he padecido. Quizá esa herida me supure cada vez que escucho una acusación intentando desarmar al contrincante por desórdenes familiares. En la política española y europea jamás las condiciones familiares y personales (a menos que fueran marcadamente delictivas) han condicionado la cosa publica. Recordemos la doble familia de Mitterrand, el divorcio en plena presidencia de Sarcozy y otras similares. En EEUU se produce todo lo contrario, la vida personal y familiar de los candidatos es motivo de controversia dándose frecuentes escándalos de doble moral o de infame hipocresía. A nosotros nos importaba menos que nada con quién se acostaran nuestros/as gobernantes, a menos que fueran algo ilegal.

Desde hace un tiempo, quizá con el ataque rastrero que se hizo a Zapatero exponiendo y criticando con saña a sus hijas por la imagen de unas fotos privadas que se publicaron de forma vergonzosa, dio comienzo el despiporre. Es curioso que sean quienes defienden los desafueros millonarios del Emérito los que entren a saco a escrutar cualquier movimiento familiar. Por no hablar del resto de la familia real, tan lumbreras como bien pagados.

La familia y las relaciones personales de nuestras políticas/os debieran volver al total anonimato que tuvieron como pacto tácito de dignidad política. Eran formas decentes de mantener fuera de la locura mediática a quienes nada tenían que ver con la labor política.

Aun siendo esto preocupante, en la acusación de Feijoo lanza sobre Sánchez, se intuye algo más pernicioso que obedece a los sesgos ancestrales de esta derecha infame que padecemos. La homofobia.

La pregunta es ¿hay algo malo o delictivo en tener un negocio en donde hombres homosexuales se encuentran con otros hombres homosexuales y se relacionan libremente de la forma que pacten? Las saunas gais son negocios legales y nada tienen que ver con los prostíbulos o la prostitución. Es más, aseguro que han sido utilizadas muchas, pero muchas veces por los mismos señores de derechas que vociferan en su contra. La moral puritana es así de contradictoria.

Lo que subyace en el escupitajo verbal de Feijoo no es que un señor tuviera un negocio legal, lo que deja entrever la mala baba sistémica del mediocre gallego, es la relación existente entre homosexualidad y abuso a menores, es la velada relación que induce a pensar que allí donde hay gais explayando su sexualidad hay abuso de menores. La famosa relación entre la pederastia y la homosexualidad. Son los mismos que abrazan y corean a puteros que trasiegan con los volquetes de putas en las firmas de mordidas millonarias. Puteros: normal. Saunas gais: pernicio y delito.

Todo este batiburrillo ideológico malvado me retrotrae a un caso que a mediados de la década de los noventa espantó a la sociedad española. Hablo del caso Arny. Todavía sus víctimas padecen el duelo que supuso verse implicados en la falacia terrorífica que supuso el fusilamiento social de personas conocidas. Les recuerdo de que se trató para las personas que no lo vivieron.

Se involucró a una amplia lista de hombres, incluyendo figuras públicas como el presentador Jesús Vázquez, el humorista Jorge Cadaval, el cantante Javier Gurruchaga, abogados, empresarios, un marqués (Ramón de Carranza, marqués de Sotohermoso) y hasta un juez de menores (Manuel Rico Lara). La mayoría de los acusados eran clientes del bar de ambiente sevillano llamado Arny.

El caso comenzó cuando un joven menor de edad (José Antonio Sánchez Barriga, alias ‘Eduardo’, testigo nº1) inició la denuncia sobre el local señalando a la gente que lo frecuentaba acusándolos de uso de prostitución con menores y explotación sexual. https://www.elespanol.com/sevilla/20240925/garcia-barriga-anos-epicentro-mal-mayor-caso-pederastia-sevilla-asesinar-personas/888411621_0.html Los nombres se hicieron públicos, miles de horas de televisión, prensa y gente bienpensante desmenuzó una falsa realidad ampliada sin pruebas con el morbo de mentes enfermas. Al cabo del tiempo, se demostró todo falaz, incluso se habló de presiones para mantener el falso testimonio del joven acusador, hasta que se demostró que todo había sido una vileza contada quién sabe para qué, aunque intuimos la maledicencia sobre los colectivo lgtbiq+ que destruyó vidas y sembró un inútil dolor en las víctimas del montaje.

Las consecuencias fueron nefastas. Se imputó a 47 personas, de las cuales 32 fueron absueltas. Solo dos personas ingresaron en prisión por penas menores. Ramón de Carranza fue el único personaje famoso condenado, a un año de prisión.

El daño moral y profesional fue impagable ya que muchos de los acusados, especialmente los personajes públicos, sufrieron un inmenso daño a su reputación y carrera, incluso aquellos que fueron finalmente absueltos. Jesús Vázquez, por ejemplo, marchó del país cuando su fama y prestigio profesional eran altos. Años después confesaría el dolor de ver morir a su madre sin que aquellas acusaciones fueran desmentidas.

La controversia y debate social del caso generó un intenso debate sobre la homosexualidad, la pederastia, la presunción de inocencia, el papel de los medios de comunicación y la justicia en España.

El impacto sobre la comunidad LGTBI+ fue terrible, ya que aunque no era un caso contra la homosexualidad en sí, el hecho de que se desarrollara en un bar de ambiente y la forma en que se abordó en algunos medios, generó preocupación y estigmatización en la comunidad gay en ese momento.

Las vidas de mucha gente quedaron segadas por el terrible desgaste que supuso estar años vapuleando los nombres y las vidas de los implicados.

Al final, como les digo, todo quedó en nada demostrándose la gran bufonada que supusieron las viles acusaciones. Con el tiempo, surgieron muchas críticas sobre la forma en que se llevó a cabo la investigación, las pruebas presentadas y el trato a los acusados, llegando incluso a hablarse de un «montaje» o una «infamia» en documentales posteriores.

El negocio de saunas, de locales de ambiente son ni más ni menos que negocios de hostelería como puedan ser bares, restaurante u hoteles. Lo que ocurre es que se insinúa, o se afirma, sin pruebas ni pudor, que en las saunas hay prostitución . Se presupone que al haber homosexuales por medio también hay menores prostituidos. Se trata de la vieja infamia difundida en los días previos al Orgullo por la señora Toscano, relacionando pederastia con homosexualidad, cuando los datos y las cifras avalan lo contrario…Lo curioso es jamás citan la realidad que existe en el clero católico, que, curiosamente ahí sí existen datos de abusos y pederastia indiscriminada cosa parece no preocupar a la ultraderecha.

El tufo homofóbico que se desprende de la acusación en sede parlamentaria nos retrotrae a discursos inquisitoriales que pensábamos olvidados precisamente por un PP que mantiene, de cara a la galería, un discurso tolerante con el colectivo LGTBIQ+ aunque nos damos cuenta de que se trata solo de un ligero barniz que cubre de forma precaria la ancestral hipocresía de la moral tradicional.

El barro que el señor Feijoo ha tirado en sede parlamentaria no creo que le traiga votos, lo que sí es seguro es que desacredita las formas democráticas sin remedio.

María Toca Cañedo©

*No se me nublen, puristas idiomáticos. Me gusta inventar palabros, y sarcasmear me define hacer sarcasmo como forma de discurso.

