Nacida en la Reserva India de Yankton, Dakota del Sur, , el veintidós de febrero de 1876, Zitkála-Šá, cuyo nombre significa «Pájaro Rojo» en la lengua dakota. Su madre Ellen Simmons, también con nombre cambiado por los blancos, como luego harían con ella citándola como Gertrude Simmons Bonnin, la educa en el respeto a las tradiciones indias.

Contando ocho años, decide motu proprio, quizá influida por el ansia de conocimiento, ser internada en un colegio regentado por misioneros blancos. Su madre no está de acuerdo con su marcha, pero ante la insistencia de la pequeña y la presión ejercida por los blancos, cede. Zitkala, la primera noche que pasa en el internado se da cuenta de que ha cometido un terrible error porque los blancos buscaban la total asimilación de los nativos, con la idea de «matar al indio para salvar al hombre» para ello intentan que se olviden los orígenes, las raíces culturales y les fuerzan a compartir la cultura blanca. Las presiones que ejercen sobra las niñas nativas son crueles e infamantes basadas en la imposición de la religión, costumbres además de hacerlas olvidar su lengua.

El colegio donde ingresa es el Earlham College, que está en Richmon, Indiana. La madre le había inculcado a Zitkala ideas simples que ella recordaría siempre, como la libertad y el orgullo de raza “Esta libertad y energía eran el orgullo de mi madre, que me enseñó que lo único que debía temer era molestar al prójimo”, dirá años más tarde analizando el dolor que le produjo la cruel tarea de asimilación a la que los misioneros blancos la intentaron forzar.

“La melancolía de esos negros días dejó en mí una sombra tan extensa que oscureció el camino de los años futuros” escribiría más tarde ante los malos recuerdos.

Una de las cosas que le costó un gran dolor fue cuando los misioneros le raparon el pelo, ya que la tradición de su tribu era contraria a ello. Consideraban el pelo largo parte importante de la tradición ancestral. La perdida de cabello se asimilaba con la derrota, la traición y la muerte. La maquina civilizatoria se había puesto en marcha forzando a cientos de miles de niños/as nativas americanas a abdicar de su lengua, costumbres, creencias para convertirles en un híbrido cultural que ni así respetaban.

Años después contaría en sus escritos, como la aclamada colección de ensayos «Recuerdos de una india sioux», donde documentó de manera conmovedora el trauma de esta experiencia, incluida lo que supuso para ella la humillación de que le cortaran su largo cabello y la pérdida de su identidad cultural.

Zitkala-Sá se gradúa en Magisterio ejerciendo durante tiempo la profesión. Escribe ensayos como Recuerdos, o El Siux de Corazón Blando, además de artículos y textos variados en apoyo y defensa de las tribus indígenas. Estudia música desde 1897 hasta 1899, especializándose en el violín en el Conservatorio de Boston. Años después junto a Willian F. Hauson, Zitkala escribe canciones para The Sun Dance Opera, teniendo el honor de formar parte de la autoría de la primera ópera indígena

En 1902 se casa con un nativo americano llamado Raymond Bosenin, manteniendo juntos un activismo intenso en pro de los derechos culturales y sociales de la sociedad nativa americana que fue mucho más allá de la literatura y la música. A lo largo de su vida, se convirtió en una influyente defensora de los derechos de los nativos americanos, trabajando para exponer la corrupción en la Oficina de Asuntos Indígenas y presionando para que se les concediera la ciudadanía y el derecho al voto. 🗳️ En 1926, cofundó el Consejo Nacional de Indios Americanos, del cual fue presidenta hasta su muerte. Su trabajo fue fundamental para la aprobación de la Ley de Reorganización Indígena de 1934, que devolvió a las tribus un mayor control sobre sus tierras y gobiernos.

A lo largo de su vida recopiló antiguas leyendas sioux escuchadas durante su infancia, muchas de ellas protagonizadas por Iktomin, un duende-araña con vestimenta dakota, que era un peculiar antihéroe a quien la autora describe como “un inútil, no puede hacer amigos y nadie le ayuda cuando tiene un problema”. Iktomi transita por páginas de sutil humor y poesía con tortugas, tejones, sapos, águilas, coyotes, conejos y/o calaveras de búfalos. Una variada fauna que encantó a Hellen Keller, fan de Pájaro Rojo”.

La historia de Zitkála-Šá es la de una mujer que navegó entre dos mundos y utilizó sus habilidades literarias y su pasión para defender su identidad, su cultura y los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, convirtiéndose en una figura fundamental para el feminismo racializado en Estados Unidos.

Toda su vida fue dedicada a la lucha por los derechos del pueblo indígena, en un intento feroz de conservar las costumbres ancestrales sin perder ninguna de las raíces culturales frente al imperialismo blanco que desea borrar cualquier atisbo de indigenismo.

Murió en 1938 siendo enterrada en el cementerio de Arlington bajo el nombre que le dieron los blancos, Gertrude Simmons Bonnin. Ni en la muerte respetaron su sentir de mujer indígena.

Maria Toca Cañedo©

