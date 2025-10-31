Llegó el Ágora

Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, abre hoy sus puertas y solo esperamos que sea el primer paso de grandes caminos. Hace días titulaba un artículo como https://lapajareramagazine.com/la-gota-en-el-oceano porque eso es lo que somos. Una simple gota que en el conjunto del mundo en que vivimos no es casi nada. En el casi está el matiz porque millones de gotas hacen una enorme ola de conocimiento, solidaridad, cultura y paz. Ya sabemos que el mundo tiene difícil arreglo, nosotras solo queremos hacer la labor que nos toca. Con ello nos quedamos, aportar esa sencilla gota en el océano que queremos formar.
Me queda disfrutar de este día y esperarles a ustedes. Los que son de mi tierra, Cantabria, aquí nos tienen para contarles y recibir sus historias y recuerdos de Memoria Histórica, cualquier acto cultural que se les ocurra será bien recibido, también esperamos su colaboración en la tarea solidaria en que nos hemos empeñado. Las personas que residen lejos de nuestro Ágora, pueden venir que les encontraremos acomodo para sus actor literarios, conferencia, charlas o lo que surja y si no pueden…para eso está la tecnología puesto que tenemos una enorme pantalla para hacer muchas cosas online.
Les esperamos y a los de aquí, lo celebramos.
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cantabria/agora-solidaria-espacio-memoria-cultura-accion-social-cantabria/20251030105936183869.html
https://www.elfaradio.com/2025/10/29/si-se-puede-se-ayuda-y-si-no-se-acompana-nace-el-agora-solidaria-luis-toca-volcado-en-la-cultura-la-memoria-y-el-apoyo-a-jovenes/
A partir del minuto veinte pueden ver ustedes lo que le contábamos a RTVE sobre nuestro proyecto.
http://play.rtve.es/v/16794014
Si quieren saber más de nosotras, les dejo la web: https://ascm.es
Y el teléfono del Ágora para concertar visitas guiadas, presentaciones, cursos, charlas o cualquier actividad es:
608024887
A partir del martes abrimos de martes a viernes de cinco a ocho.
Enhorabuena compañer@s, me hace enormemente feliz observar como a poquitos, a gotas como bien explica María, podemos empujar para que este mundo sea un poquito mejor y de eso se trata, de luchar contra el fascismo desde lo más cercano, desde lo más próximo.
No puedo ir porque me encuentro a 850km de distancia, pero me encantaría poder estar si pudiera ser virtualmente. ¿Habéis planteado la opción de asistir al evento de manera virtual? como en los cursos online en los que se observa la sala con los ponentes y el público. Se me ha ocurrido esa opción porque justamente ayer estuve en un Congreso de Mediación en Villarreal (localidad a 6km de Castellón) y en la pantalla grande que teníamos al lado habían 36 personas de todo el globo terráqueo y eso, joer, eso mola mucho. De algo nos tenía que servir esto de internet.
Un abrazo enorme María. Disfrutar muchísimo del proyecto. Enhorabuena de nuevo a todos los norteños cántabros que podréis disfrutar del espacio y de todas sus actividades.
Prometo visitaros en algún momento.
Ayyyy, claro que se nos ha ocurrido pero nos ha fallado la wifi y los técnicos han pasado de nosotras. Prometo foto, videos y crónica. Un abrazo y este lugar es y será la casa común.
Mucha suerte con esta iniciativa María.
Que importante insistir en la historia, en la de los hechos, aprender porqué sucedieron y hacer que seamos mejores en el futuro. Y recordar, recordar lo bueno y lo malo, a las personas y a sus acciones.
De verdad que me alegro mucho, un gran abrazo.
Que el Ágora os traiga mucha satisfacción y sabiduría porque ello también será recibido por mi.