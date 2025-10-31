Llegó el Ágora

Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, abre hoy sus puertas y solo esperamos que sea el primer paso de grandes caminos. Hace días titulaba un artículo como https://lapajareramagazine.com/la-gota-en-el-oceano porque eso es lo que somos. Una simple gota que en el conjunto del mundo en que vivimos no es casi nada. En el casi está el matiz porque millones de gotas hacen una enorme ola de conocimiento, solidaridad, cultura y paz. Ya sabemos que el mundo tiene difícil arreglo, nosotras solo queremos hacer la labor que nos toca. Con ello nos quedamos, aportar esa sencilla gota en el océano que queremos formar.

Me queda disfrutar de este día y esperarles a ustedes. Los que son de mi tierra, Cantabria, aquí nos tienen para contarles y recibir sus historias y recuerdos de Memoria Histórica, cualquier acto cultural que se les ocurra será bien recibido, también esperamos su colaboración en la tarea solidaria en que nos hemos empeñado. Las personas que residen lejos de nuestro Ágora, pueden venir que les encontraremos acomodo para sus actor literarios, conferencia, charlas o lo que surja y si no pueden…para eso está la tecnología puesto que tenemos una enorme pantalla para hacer muchas cosas online.

Les esperamos y a los de aquí, lo celebramos.

https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cantabria/agora-solidaria-espacio-memoria-cultura-accion-social-cantabria/20251030105936183869.html

https://www.elfaradio.com/2025/10/29/si-se-puede-se-ayuda-y-si-no-se-acompana-nace-el-agora-solidaria-luis-toca-volcado-en-la-cultura-la-memoria-y-el-apoyo-a-jovenes/

A partir del minuto veinte pueden ver ustedes lo que le contábamos a RTVE sobre nuestro proyecto.

http://play.rtve.es/v/16794014

Si quieren saber más de nosotras, les dejo la web: https://ascm.es

Y el teléfono del Ágora para concertar visitas guiadas, presentaciones, cursos, charlas o cualquier actividad es:

608024887

A partir del martes abrimos de martes a viernes de cinco a ocho.

