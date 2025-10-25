Algunas de ustedes me habrán leído o escuchado contar que llevo un verano tramando cosas. En realidad lo que ahora se finiquita o da comienzo, formas de verlo, lleva mucho tiempo cociéndose en los hornos donde anidan los sueños. Esos sueños que cuando se conciben parecen irrealizables pero yo siempre he tenido fe en la vida, además de la voluntad férrea de correr a calzón quitado detrás de ese hermoso globo donde se encierran los deseos más ansiados.

Perdí un hijo en 2014. No tengo que explicar la devastación que eso supone además del quebranto físico y mental. Entonces concebí el sueño que ahora ha tomado cuerpo. Dar el nombre de ese hijo perdido a algo útil. Y ya es. La Asociación Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca (ASCM) es una realidad de forma legal y práctica. Lleva el nombre de Luis porque es una forma de que perviva su recuerdo y porque sé con que orgullo me miraría y confirmaría con su linda sonrisa. Porque él tenía esta frase: “si se puede se ayuda, y si no se puede pues se acompaña” Y es lo que va a hacer el Ágora Solidaria.

Estamos delimitando los fines, pero en líneas generales queremos ocuparnos de los jóvenes que no tienen salida. Los que llegan sin nada, los que están sin nada bueno y con el lastre de familias rotas. Sí, esos que están en la mira de los sociópatas. Los mismos. No negaré que es un añadido, joderles donde les duele a los facinerosos sociales.

Queremos ser la gota en el océano de las carencias de este mundo. Acompañar y servir de complemento para que consigan una vida feliz. Nada de digna, porque todas las vidas son dignas, nosotras lo que queremos es que sean seres humanos felices, que sirvamos de acicate para superar las limitaciones de esta cruel sociedad.

Somos conscientes de que suplimos, en parte, a un estado ineficaz. En una sociedad justa, solidaria y ecuánime, no tendríamos que dedicar tiempo y dinero a lo que nos dedicaremos. El estado tiene medios, dinero y obligación de atender las necesidades sociales de la población. Pero no lo hace. O no llega a todo lo necesario.

Nuestra asociación va a ser transparente como el agua, daremos cuenta de lo que hacemos y de los proyectos a nuestros/as cooperantes con detalle porque queremos que sea obra común.

También vamos a dedicar tiempo, espacio y medios a la cultura. Hemos establecido una colaboración con AMEIS, asociación de mujeres escritoras, junto a las cuales organizaremos un premio literario del que daré debida cuenta. En el centro que inauguramos el día treinta y uno de octubre, el Ágora Solidaria, será sede de la Asociación y casa común para cualquiera que se acerque a nosotras con propuestas que no contradiga nuestros fines. Presentaciones de libros, lecturas de poemas, teatro, conferencias, charlas, proyecciones, cursos…Y lo que venga. Además de tener una sala con el fin claro de recordar y mostrar nuestra Memoria Histórica.

Tenemos previsto varias cátedras de seguimiento que serán: Feminismo, Memoria, Ecología, Literatura con un club de lectura que esperamos formar…

Y lo que surja porque ya saben que se hace camino al andar.

El Ágora está en la calle Juan XIII numero 22 de Santander, estará abierto todas las tardes de martes a viernes, además hay un teléfono de contacto por si alguien necesita ampliar horario o cualquier modificación de los días señalados.

Albergamos el Memorial Tasio Cañedo donde habrá una exposición permanente de fotografías y textos explicativos sobre la República, guerra y postguerra, llegando hasta los años ochenta. También recibimos con agradecimiento las donaciones de recuerdos familiares que nos hagan llegar para ser exhibidos con el respeto y el amor que merecen. Esperamos llenarlo de recuerdos vivos de la gente que luchó por las libertades de nuestro país y fueron masacrados por los sociópatas.

Porque la historia se debe contar desde todos los ángulos. Y contarse bien. Nuestro compromiso es con la verdad y para ello trabajamos, investigamos de forma constante con el fin de sacar a la luz la historia que nos robaron.

La historia del siglo XX de nuestro país ha sido sesgada por los que ganaron una guerra infame, contando y deformando lo que les dio la gana porque los perdedores fueron silenciados, asesinados y expulsados del país al que tenían derecho. Y queremos mostrar esa parte sin obviar los errores, que los hubo y grandes, de nuestra gente.

El horario del Memorial es de tarde, pero reitero, si llaman o escriben proponiendo otras horas, haremos lo imposible para mostrarles y servirles de guía en cualquier momento.

Les pedimos alegría para estar y afán de tender redes con otras comunidades y gentes de otras partes, porque creemos que somos hijas de la diversidad cultural y queremos seguir el andamiaje de la mixtura. Todas aprendemos de todas y todas conformamos la única raza posible, la humana.

Les dejo a continuación los estatutos que han conformado la Asociación Solidaria Ágora de Cultura y Memoria Luis M. Toca, para que nos aporten sugerencias y que crezcamos juntas.

Además de invitarles a la fiesta de inauguración el día 31 de octubre de 2025 a las siete de la tarde. Y les agradezco su interés y presencia.

María Toca Cañedo©

Presidenta del Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca (ASCM)

Estatutos de la Fundación Luis M. Toca

“La indiferencia es abulia, parasitismo y cobardía, no es vida”

“El pesimismo es asunto de inteligencia. El optimismo de voluntad”

“El presente contiene todo el pasado”

Antonio Gramsci.

La Fundación Luis M. Toca, nace en Santander como homenaje y recuerdo a la persona de Luis M. Toca, que falleció el día 19 de enero de 2014. Su memoria ha impulsado el proceso de creación de la misma.

Componentes de la coordinación de dicha Fundación.

Presidenta: María Toca Cañedo.

Vicepresidente: Carlos M. Toca

Secretaria: Carolina Herraiz

Secretario de comunicación: Oscar Juárez.

Tesorero: José Antonio Sánchez Raba.

Vocal: Montse Barbero

Estatutos.

1º- El principal fin de esta fundación será la lucha, el impulso incansable en pos de la cultura, la justicia social, la ecología y el avance hacia una sociedad más justa, agradable en donde se trabaje según las fuerzas propias y se reciba según las necesidades. Los preceptos de dicha fundación quedan abiertos a nuevas opiniones, siempre dentro de la línea marcada inicialmente.

2º-Propugnamos una igualdad real con el feminismo, igualitarismo, antifascismo como principal objetivo y motor. Nos comprometemos a impulsar cualquier obra que contribuya al impulso de las ideas que se promueven en estos estatutos.

3º– La Memoria Histórica es un motor imprescindible de progreso social y popular. Entendemos que el conocimiento, recuerdo, reivindicación y estudio de lo sufrido por nuestros ancestros conforman el tejido social sobre el que debemos impulsar cualquier obra de futuro porque consideramos que la historia la conforman eslabones unidos que tejen una sociedad mejor. Hacer justicia con los/as olvidadas de la historia es requisito incuestionable para tejer un futuro más justo y feliz.

Nos mueve el recuerdo reivindicativo de las personas que fueron masacradas por defender la libertad y los valores democráticos durante la dictadura y/o el golpe de estado y más atrás, puesto que la secular represión a las ideas libertarias, sociales y democráticas ha sido una constante en la triste historia secular española que asentó sus bases en una monarquía corrupta, tiránica y en una iglesia institucional (no incluimos al cristianismo de base, motor y fuerza de reformas y luchas sociales que asumimos y agradecemos) Entendemos que ambos pilares, iglesia y monarquía, fueron y son quienes sustentan el patriarcado regresivo que condicionó durante siglos y sigue condicionando el presente de nuestra historia.

4º- Como consecuencia del punto anterior nos consideramos profundamente republicanas, alejadas de credos religiosos, aunque respetamos las creencias personales.

5º– Partimos del sentimiento liberador de todo poder emanado de la voluntad del pueblo. Aspiramos y luchamos por convertirnos en sociedad horizontal, autogestionaria, donde el capitalismo sea desterrado como un lastre histórico, malvado en esencia.

6º– Residimos en la nación española, respetamos los sentimientos afectivos nacionalistas pero propugnamos la erradicación de fronteras que disgregan al ser humano. Nuestra nacionalidad, nuestra raza, es comunitaria al grupo completo de la humanidad en su conjunto e individualidad. Nadie es extranjero. Nadie es excluyente ni debe ser excluido por razón de nacimiento, raza, color o credo. Nuestra raza es la humanidad al completo.

7º- Nos imponemos como base e impulso el respeto a la naturaleza entendiendo que solo viviendo en comunidad y respeto con el planeta podemos crecer en felicidad. Somos transitorias, el precepto que nos guía será mejorar o al menos no empeorar nuestro pequeño territorio vital. El ecologismo, feminismo, antirracismo, y el respeto a los Derechos Humanos son nuestra guía.

8º-Consideramos a la cultura la fuerza más potente de cambio social. Creemos que una formación humanista hace evolucionar a las personas hacia el crecimiento y felicidad tanto personal como colectivo, por lo que desde la Asociación haremos todo lo posible para difundir y popularizar cualquier movimiento cultural que entendamos deba ser difundido. Encontraremos la forma de llevar a barrios, pueblos y lugares en que la cultura tiene difícil acceso, nuestra voz. Potenciaremos con nuestro empeño cualquier acto cultural que llegue a cuanta más gente mejor, huyendo de nefastos elitismos culturales.

9º-Conformamos esta Asociación como esperanza en una sociedad más justa, más solidaria y feliz. Mantendremos los preceptos que guían a toda persona que se encuentra en este lado de la historia, conformando caminos de tolerancia y respeto hacia lo que nos cueste comprender. Se construye mejor tendiendo redes de solidaridad y puentes de unión. Nos sentimos profundamente implicadas en la construcción de una sociedad más solidaria, justa y feliz.

Conforman la coordinación de la Asociación Ágora Solidaria de Cultura y Memoria Luis Toca. (ASCM)

NIF Entidad: g22921043

Escaleta de la Asociación.

Ágora : propiciaremos difusión de todo acto cultural que nos llegue. Impulsaremos literatura, teatro, cine, arte en general, y estudiaremos la posibilidad de la creación de un premio literario. En el centro cívico que formamos se realizarán encuentros de colectivos afines, teatro, exposiciones, declamaciones, conferencias, presentaciones literarias, mesas redondas, así como cederemos espacio a grupos cívicos o activistas que sean afines a la forma de concebir la sociedad. Estaremos abiertas a cualquier sugerencia de quien se acerque a nuestro lugar común

Memorial Tasio Cañedo: mantenemos la idea de propiciar un museo que muestre recuerdos de los derrotados/as, de los/as exiliadas y todo lo que concierne al dramático proceso vivido por nuestro país en el siglo XX. Propiciaremos la investigación y difusión de las víctimas de cualquier represión. Intentaremos llegar al mayor número posible de historias personales. Colaboraremos con equipos memorialisticos, sociedad civil y cualquier grupo que dedique tiempo a la Memoria, de solvencia reconocida intentando enriquecer el archivo de la Memoria Democrática.

Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca: ayuda y colaboración con entidades que dedican tiempo y trabajo a la integración social, trabajaremos con el fin de potenciar la justicia social en su conjunto. Estaremos abiertas y expectantes a recibir ideas y prestas a colaborar con los escasos medios que contamos, pero con la voluntad férrea de colaboración.

La Asociación Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca no aporta grandes medios, pero sí la voluntad de ser impulso creativo y de trabajo hacia el crecimiento social. Será bien recibido y agradecimiento infinito a las entidades o personas particulares que nos aporten ideas, colaboración o cualquier tipo de ayuda, bien en tiempo, trabajo voluntario o económico. Pretendemos crecer respetando escrupulosamente el carácter democrático y la transparencia hacia los/as colaboradoras que se acerquen a la Asociación.

Juntas somos más. Juntas tejeremos la red solidaria, que aporte el pequeño sueño que nos mueve en pos de la justicia social, la justicia, la libertad y la democracia. Creemos en que es posible trabajar unidas para obtener frutos solidarios.

No podemos arreglar el mundo, solo cumplir con la obligación de hacerlo mejor.

********************************

“Estos que ves ahora desechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides nunca pase lo que pase, son lo mejor de España, los únicos que de verdad se han alzado, sin nada, con las manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara la comodidad, su familia, su dinero.

Estos que ves, españoles rotos, escacharrados, derrotados, desfaratados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo”

Max Aub

Les dejo nuestra página y el teléfono que estará operativo a partir del 31 de octubre:

https://www.ascm.es

Teléfono Ágora: 608024887

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado