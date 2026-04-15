Por qué el meme generado por IA —que el presidente publicó en su red social y luego eliminó— resulta ofensivo incluso para los no creyentes.

El presidente Donald Trump publicó esta imagen generada por IA en Truth Social el domingo. (RealDonaldTrump/Truth Social)

Columna de Philip Kennicott

Hay una urgencia aterradora en la torpe imagen generada por IA del presidente Donald Trump posando como una figura santa, tal vez el propio Jesús. Trump publicó el meme en su cuenta de Truth Social el domingo por la noche, poco después de un largo mensaje en el que criticaba al papa León XIV. Fue retirado el lunes tras la indignación generalizada de quienes lo consideraron blasfemo.

Como suele ocurrir cuando una imagen está mal hecha y es exagerada, transmitía más significados de los que el artista —o quienquiera que introdujera las indicaciones en el generador de IA— pretendía.

Entre esos mensajes: una palpable sensación de desesperación. En la rápida y airada respuesta al meme, se percibía que una coalición comenzaba a resquebrajarse, y en el propio mensaje —sin filtros, ofensivo y desquiciado— se percibía la inestabilidad del hombre que lo difundió.

La figura central es Trump, vestido un poco como el Papa (a quien denigró el domingo calificándolo de «DÉBIL ante el crimen»), con una túnica blanca o sotana y una capa de un intenso rojo papal. Una chispa de luz mágica o divina brota de la palma de la mano izquierda del presidente mientras extiende la derecha para tocar la cabeza de un hombre enfermo.

Trump afirmó más tarde que se trataba simplemente de una imagen de sanación. «Pensé que era yo como médico, y que tenía que ver con la Cruz Roja, como trabajador de la Cruz Roja, a la que apoyamos», dijo.

Puede que esta sea una imagen que represente la sanación, pero está claro que Trump no es médico. Más bien, está dando lo que se conoce como el toque taumatúrgico, el poder milagroso de sanar mediante la imposición de manos. Si el creador de la imagen hubiera omitido la túnica blanca y el manto rojo, podría haber afirmado que simplemente representaba el «toque real», el poder de curar que atribuían a los reyes, especialmente a los reyes ingleses y franceses, en la Edad Media. Pero esa afirmación también roza la blasfemia, dado que el poder de curar supuestamente provenía (y reforzaba) el derecho divino del rey a gobernar.

No está claro quién creó la imagen, pero encaja con el estilo bien consolidado de Trump, repleto de los iconos básicos del patriotismo y el militarismo estadounidenses, con la bandera y el águila calva en primer plano, y la Estatua de la Libertad y el Monumento a Lincoln al fondo. Hay aviones a reacción y bombas estallando en el aire y soldados marchando mágicamente, o celestialmente, a través del firmamento.

Al igual que las pinturas de Jon McNaughton, un artista pro-Trump que a menudo pinta mezclas de imaginería patriótica y cristiana, la imagen de Trump como sanador está repleta de gente, o más bien, de El Pueblo, una asamblea homogeneizada reducida a los arquetipos básicos del asombro, el éxtasis, la resiliencia y la determinación. Y dependencia. Al igual que un famoso retrato de Trump del artista Julian Raven, halaga al presidente de formas que se ajustan a sus conocidas inseguridades, rellenándole el cabello cada vez más ralo.

El estilo gráfico tiene sus raíces en los ilustradores de libros infantiles del siglo XX. Quienquiera que haya creado esto buscaba torpemente la claridad narrativa y la inmediatez emocional de artistas como N.C. Wyeth o Norman Rockwell. Pero ni siquiera alcanza el nivel de figuras menores, como Arnold Friberg, quien creó quizás el análogo más cercano: una famosa serie de pinturas para ilustrar el Libro de Mormón, llena de dramatismo y una mezcla similar de musculatura, vigor y santidad.

La condensación es esencial para la claridad narrativa, y ahí es donde esta imagen, como tanta basura generada por IA, fracasa por completo. Trump suele duplicar o triplicar cuando una sola cosa sería mejor, o suficiente. Así, erigió no uno, sino dos mástiles gigantes fuera de la Casa Blanca. Y aquí, el artista duplica el águila y triplica los aviones. Menos suele ser más; en este caso, más simplemente se percibe como desesperado.

Sin embargo, reducir una imagen a lo esencial requiere que el artista tome decisiones y establezca límites. En un famoso cuadro de George Washington en Valley Forge, Friberg muestra al líder de la nación arrodillado junto a su caballo, rezando. Un haz de luz baña al general y a su corcel en una luz dorada, lo que sugiere la bendición divina del proyecto estadounidense. Es sensiblería patriótica, pero es eficaz, y se mantiene dentro de los límites de la imaginería democrática aceptable al representar la fe de Washington, en lugar de sugerir que él mismo sea una figura divina.

La imposibilidad de retocar esta imagen, de aclarar su mensaje, debería haber ofendido incluso a los partidarios más acérrimos de Trump que no se escandalizaron ante la blasfemia. No se puede tener una imagen de sanación sin que alguien esté enfermo, y esta imagen encarna la enfermedad en forma de un hombre blanco de mediana edad con el rostro demacrado y las manos ásperas de un obrero. Por lo tanto, es la base de Trump —sus partidarios más fieles— a quienes la imagen da a entender que están enfermos.

También sugiere que el vínculo entre Trump y su base es de dependencia mutua, tal vez codependencia. La luz que emana de su mano —que a menudo se ve en fotografías cubierta de moratones y maquillaje— se hace eco de un halo de luz que emerge de detrás de la cabeza del hombre enfermo. ¿Está Trump dando luz, o absorbiéndola? ¿Quién da poder a quién? Cuando una relación es codependiente, ¿quién es el primero en abandonarla?

Por eso este pseudopintura también es aterrador. El creador del meme simplemente no pudo parar, y él, ella o ello aparentemente fue demasiado lejos, como se evidencia en la retirada de la imagen de las redes sociales. Trump rara vez da marcha atrás, pero esta vez lo ha hecho, solo unos días después de retractarse de una amenaza de destruir al pueblo iraní («Toda una civilización morirá esta noche», dijo a través de las redes sociales). El retroceso de Trump puede tranquilizar a quienes quieren creer que aún existen algunos límites en esta presidencia, pero solo pone de relieve su comportamiento cada vez más errático.

Si el vínculo entre Trump y su base leal es el combustible que le ha permitido salir adelante en medio de controversias y caos que habrían descarrilado a cualquier otro político, esta imagen sugiere que el reactor se está volviendo inestable. No se trata solo de que Trump cuente con un núcleo de seguidores mesiánicos, que no reconocen ninguna separación entre Iglesia y Estado. Ahora está claro que, aunque Trump se ha alimentado de su fervor, nunca ha entendido realmente quiénes son, en qué creen y dónde están sus límites.

Si todo se desmorona, ¿en qué situación quedarán sus seguidores? ¿Y qué pasará con Trump? ¿A dónde irá a parar esa energía?