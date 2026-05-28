Un pez viejo se encuentra con dos peces jóvenes que van en sentido contrario y les pregunta: cómo está el agua chicos? Los jóvenes siguen y al cabo de un rato uno dice al otro: Qué es el agua?

Hay un listado de precauciones para el verano que edita la Comisaria General de Poli-CIA sobre los puntos a tener en cuenta para evitar, robos, secuestros, aprietes, torturas, vejaciones, violaciones, laceraciones, humillaciones, avivadas, extorsiones, latrocinios y otras pústulas que son moneda corriente dentro de la Peste en la que estamos inmersos y contaminados. La Murga te toca, te arrastra, te aprieta, y te querés apartar; querés y querés pero no se puede, porque te empujan, te cercan, te espían, te escrutan, te estudian, te desconciertan con bulos y medias verdades, y los Mass Media metiéndote el miedo, a la guerra, a la enfermedad, a la vejez, al prójimo, o igual a nada y a todo esto junto, porque saben, tienen tus datos conocen tus preferencias para poder venderte cosas, o datos de otros; en definitiva, sin intuirlo, eres parte del río turbulento que no es sino la propia Murga de la que siempre te quisiste apartar y aún querés apartarte. Si, la Murga misma del desencanto, la desesperanza, el caos, amén de los venenos que te ofrece la Murga para que te distraigas y no cuestiones: y te “regala” fútbol, seriales y concursos de TV, y la miseria en cada trazo de vida propia o ajena, porque ya has dejado de ser solidario, no se sabe quién es el enemigo; todos somos el enemigo de todos, ya te ha entrado el miedo de tanto que insisten para metértelo; y lo consiguen. Y sin creerlo ni quererlo así estamos viviendo, durando y sufriendo los padecimientos de los inocentes desgraciados que están siendo masacrados por bombas, por hambre, por el precio del oro, por el mar y todos en manos de irresponsables, inútiles y sádicos que asesinan a golpe de firmas y padeciendo esto que nadie acierta a saber de qué va ni a dónde va.. Sin embargo aquí seguimos, como se dice por estos lares “teniendo cintura” para seguir aguantando, pendientes y expectantes para poder parar el porrazo venga de donde venga. Porque al fin y al cabo, y sin siquiera sospechar, somos otro diente cariado del esquizofrénico engranaje de la Murga.

Sepe Siracusa

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