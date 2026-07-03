CONVERTIR LA CIENCIA EN UN FONDO DISCRECIONAL AL ESTILO TRUMP DE 1,5 BILLONESD DE DÓLARES

Una nueva norma propuesta pondría toda la investigación y otras subvenciones federales bajo el control de funcionarios designados políticamente. «Desmantelaría el ecosistema científico estadounidense, pero también todas las subvenciones federales discrecionales».

Mientras esperaba para abordar su vuelo de regreso a casa en el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington recientemente, Colette Delawalla revisaba una lista de posibles impactos de una norma propuesta por la administración Trump sobre el control de los fondos federales, incluidas las subvenciones para la investigación.

Delawalla, fundadora del grupo Stand Up for Science, acababa de concluir una visita de tres días al Capitolio, donde se reunió individualmente con más de 30 miembros del Congreso, en el marco de una intensa campaña que la organización ha emprendido en las últimas semanas para alertar sobre la propuesta de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Madre de un niño pequeño, se detuvo a reflexionar sobre el ejemplo citado: un ensayo clínico en curso destinado a abordar el problema de los padres que desarrollan tendencias suicidas tras la muerte de un bebé. Es probable que el ensayo se declare ilegal según la nueva normativa, ya que incluye el tipo de colaboración internacional que ésta prohíbe.

«Me derrumbé», declaró al periódico The Guardian. «Tengo un hijo de dos años y medio en casa y pensé en qué haría si le pasara algo. Simplemente lloré».

La norma, propuesta por el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russ Vought, el 29 de mayo, pondría todas las subvenciones federales para investigación y otras subvenciones bajo el control de personas designadas políticamente, en lugar de expertos científicos o en la materia.

En una publicación en su cuenta de Substack , Elizabeth Ginexi, exfuncionaria de programas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), citó la norma diciendo que prohíbe cualquier cosa que «promueva valores antiamericanos«.

“La norma también exige que las concesiones discrecionales deben ‘…contribuir de manera demostrable a las prioridades políticas del presidente’”, añadió.

En otras palabras, dijo Delawalla, se crearía un “fondo discrecional de 1,5 billones de dólares” bajo el control de Trump. “El propósito de esta norma es el fascismo”, declaró al periódico The Guardian.

“Desmantelaría el ecosistema científico estadounidense, pero también todas las subvenciones federales discrecionales”, añadió Delawalla por teléfono desde su casa en Decatur, Georgia. “Es algo enorme”.

Las tácticas de la organización incluyen instar al público a publicar comentarios sobre la norma antes del 13 de julio, fecha límite fijada por el gobierno federal. Stand Up for Science ha publicado consejos sobre cómo enviar comentarios en su sitio web. Hasta el jueves por la mañana, se habían publicado casi 31 000 comentarios en la página de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) sobre la norma.

La organización Stand Up for Science también está estudiando posibles respuestas legales en caso de que la norma se apruebe. Delawalla celebró una reunión virtual el viernes pasado con unos 50 abogados de todo Estados Unidos para debatir estrategias.

¿Y cómo le fue en su visita al Capitolio? «Estaba nerviosa», dijo Delawalla. Solo una de las docenas de personas con las que se reunió estaba «completamente al tanto de las 411 páginas [de la norma]«, dijo: el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen.

Un veterano demócrata de la Cámara de Representantes, cuyo nombre prefirió no revelar, le dijo: «Ustedes no son más que manifestantes» y que «el poder ejecutivo debería tener derecho a cancelar las subvenciones«.

Delawalla, de 32 años, es psicóloga clínica e investigadora en la Universidad Emory de Atlanta; fundó Stand Up for Science el año pasado para luchar contra los ataques ideológicamente motivados de la administración Trump contra la investigación.

Su labor con la organización no ha pasado desapercibida: esta semana, la prestigiosa revista Scientific American la nombró una de las cinco jóvenes científicas que están marcando la diferencia a su manera. La revista añadió que Delawalla está transformando el campo de la ciencia, especialmente entre los jóvenes científicos, al mostrarles cómo participar en la democracia.

Sin embargo, derrotar la norma propuesta por la OMB podría ser su desafío más difícil hasta el momento.

Su incursión en la política del Capitolio la ha llevado, junto con sus colegas de su organización, a perfeccionar sus habilidades para comunicar cómo funciona la investigación y por qué es importante. De ahí la lista que estaba revisando en el aeropuerto Reagan.

“Adaptamos el mensaje según con quién hablamos”, dijo. Con algunos miembros del Congreso, señaló que “75 veces al día, satélites estadounidenses y chinos están a punto de colisionar. Hay oficinas en ambos países que colaboran para evitarlo. Si se aprueba esta norma, en cuestión de horas se producirán colisiones —un error forzado— porque este tipo de colaboración será ilegal”.

“Cuando les dices esto a ciertos miembros del Congreso, responden: ¿qué?”, dijo.

Junto con otros, señala que todo, desde «la nueva silla de ruedas de la abuela hasta la vivienda para veteranos y la financiación de pequeñas empresas, proviene de subvenciones federales» y podría quedar prohibido bajo la nueva normativa.

Un tipo de investigación con el que la mayoría de la gente puede identificarse son los ensayos clínicos. Su organización analizó esta semana unos 10.000 ensayos financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y estimó, de forma conservadora, que casi la mitad podrían interrumpirse con la nueva normativa, por razones que van desde palabras prohibidas como «equidad» hasta, de nuevo, el hecho de incluir la colaboración internacional.

Según Stand up for Science, los ensayos clínicos interrumpidos podrían incluir «más de 1.000 ensayos relacionados con el cáncer, cientos de estudios pediátricos y cientos de ensayos que estudian a veteranos, el suicidio, las enfermedades cardíacas y la diabetes».

Ginexi renunció a los NIH el año pasado tras 22 años en la agencia, cuando los despidos de Doge «me impidieron seguir desempeñando mi trabajo«. Calificó la norma como «un ataque multifrontal sin precedentes en mi vida» y afirmó que la organización de Delawalla está «cubriendo una carencia«, ya que la mayoría de los científicos no suelen involucrarse en política.

“Es más fácil movilizar a quienes no son científicos”, dijo Delawalla. “Nunca se les ha dicho que deben permanecer apolíticos”.

Otro mensaje que intenta transmitir es: “Defendemos la democracia… Si le dices a la gente de un país que no puede estudiar ciertas cosas con dinero federal, no estás en un país libre”

Timothy Pratt.19/06/2026. The Guardian.

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