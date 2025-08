Crónicas desde Meruelo, por Javi Viadero, of course

El Supremo condena al fiscal general a sentarse en el banquillo y a González Amador a tocar el banjo en el porche de un chalet en la sierra. Algo así me está pareciendo.

Éxodo madrileño: el 67% de los madrileños se mudarían a otra comunidad autónoma. NO, SI YA.

Burlas contra el 90% de aspirantes a la Ertzaintza que suspendieron las pruebas teóricas y psicotécnicas. Para las próximas, se estudia hacer como con la policía nacional, que no las tienen que aprobar ellos.

Me entero ahora del precio de los toldos de la Puerta del Sol : un millonaco y medio de euros para que aquello parezca la carpa de las fiestas de mi pueblo, pero en mal. Se veía venir cuando la dejaron sin sombra, que alguien (algún día se sabrá quien) iba a sacar cacho de ello.

Bueno, mejor si nos quedamos sin saber, no vayamos a tener otro fiscal general imputado por meterse con la familia de Carapolla o algo así.

Trump visita Gran Bretaña y recibe al primer ministro en su casa. La de Trump . Es Trump. No sé donde está la sorpresa.

Al alcalde de Londres no lo recibe, que es pakistaní y le da asco. A Trump, sí. Él no se mira mucho en el espejo, creo.

Descubren en Atapuerca que Homo Antecessor practicaba el canibalismo con niños pequeños. No tendrían mascotas. A esto están de descubrir que eran sionistas.

El diseñador Miguel Adrover se niega a coser para Rosalía™ mientras esta no apoye públicamente a Palestina. Me parece muy bien todo, pero que ya me había olvidau yo de la ínclita y viene este a recordarme su existencia, joer, Miguel, ya te vale.