Diferencias entre los credos religiosos en España ante el supuesto peligro de invasión (Capítulo I)

Sorprende mucho el temor mostrado por la ultraderecha hacia la musulmanización de la sociedad española, o europea en su conjunto, sin embargo no se muestra la misma prevención ante el consabido avance de grupos evangélicos fanatizados y con marcadas tendencias sectarias.

Es posible que el componente cristiano de las diversas corrientes del evangelismo sean causa de la confianza mostrada por los partidos ultras tan impermeables a la entronización de creencias distintas al catolicismo secular al que consideran imbricado con la historia de la nación española. Aun entendiendo esa base, pensamos que existen movimientos evangélicos fanatizados y excluyentes hasta límites peligrosos completamente ajenos a los valores democráticos e igualitarios que son patrimonio de la cultura occidental, tan defendida frente al islam y tan indiferente a las otras sectas. Si de verdad existiera una preocupación sincera por parte de la ultraderecha en el mantenimiento de los derechos y libertades -de mujeres, colectivo lgtbiq+- serían similares las reticencias mostradas ante el islam que ante el evangelismo.

Vamos a analizar las diferentes iglesias evangélicas que son en la actualidad la religión con mayor crecimiento en España. Frente al peligro esgrimido de la islamización, la penetración evangélica es como sigue:

Se estima que entre un 1% y 1,5% de la población española se identifica como evangélica (entre 500.000 y 700.000 personas, incluyendo inmigración). Se considera que los miembros de estas sectas son adeptos fieles y muy implicados en las normas, algunas de ellas peculiares, de las diferentes iglesias evangélicas.

de la población española se identifica como evangélica (entre personas, incluyendo inmigración). Se considera que los miembros de estas sectas son adeptos fieles y muy implicados en las normas, algunas de ellas peculiares, de las diferentes iglesias evangélicas. A inicios de 2026 , se registran aproximadamente 4.763 iglesias evangélicas , lo que representa más del 56% de todos los centros de culto no católicos en España. Los diferentes credos evangélicos se implantan en pequeños locales, generalmente de la periferia, formando al poco tiempo una comunidad de adeptos al culto con gran fidelidad a los oficios del pastor que son en bastantes casos verdaderos gurús fanatizados. Esta descentralización del culto permite a las iglesias capilarizar a la población llegando a gran numero de personas y prestando presencia en zonas de diferentes clases sociales y grupos étnicos.

, se registran aproximadamente , lo que representa más del de todos los centros de culto no católicos en Los diferentes credos evangélicos se implantan en pequeños locales, generalmente de la periferia, formando al poco tiempo una comunidad de adeptos al culto con gran fidelidad a los oficios del pastor que son en bastantes casos verdaderos gurús fanatizados. Esta descentralización del culto permite a las iglesias capilarizar a la población llegando a gran numero de personas y prestando presencia en zonas de diferentes clases sociales y grupos étnicos.

La presencia evangélica es mayoritariamente urbana concentrándose en las comunidades con mayor densidad de población y flujos migratorios. A pesar de este crecimiento, el 92% de los municipios españoles (principalmente los rurales de la «España vaciada«) todavía no cuentan con un lugar de culto evangélico. Les dejamos los datos de la implantación en varias comunidades:

Comunidad Autónoma Lugares de Culto (Aprox. 2025/26) Cataluña ~1.625 (Líder, especialmente en Barcelona y cinturón metropolitano) Andalucía ~1.300 Madrid ~1.170 C. Valenciana ~930 Canarias ~430

A diferencia de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas en España tienen un modelo de gestión económica muy distinto tal como explicamos a continuación:

La financiación de las diferentes comunidades evangélicas se basan casi exclusivamente en donaciones voluntarias, diezmos y ofrendas de sus miembros, a diferencia de los católicos, los evangélicos no reciben dinero directo a través de la casilla del IRPF . Cierto es que el dinero recaudado por el Estado para «fines sociales» puede llegar a sus ONG (como Diaconía o Nueva Vida ) mediante subvenciones para proyectos específicos, pero no para el mantenimiento del culto o salarios de pastores.

de sus miembros, a diferencia de los católicos, los evangélicos . Cierto es que el dinero recaudado por el para «fines sociales» puede llegar a sus (como o ) mediante subvenciones para proyectos específicos, pero no para el mantenimiento del culto o salarios de pastores. La mayoría de los locales son alquilados (antiguos locales comerciales o naves industriales adaptadas) lo que les permite tener movilidad para asentarse en los diversos grupos sociales casi a demanda. Solo las denominaciones históricas o más grandes poseen edificios en propiedad.

(antiguos locales comerciales o naves industriales adaptadas) lo que les permite tener movilidad para asentarse en los diversos grupos sociales casi a demanda. Solo las denominaciones históricas o más grandes poseen edificios en propiedad.

Hay bastante diversidad en los credos evangélicos. Describimos los más importantes ya que bajo el paraguas «evangélico» conviven grupos con matices teológicos y de estilo muy diferentes:

Pentecostales: Es la rama de mayor crecimiento. Enfocados en la experiencia emocional, el «bautismo en el Espíritu Santo» y los dones espirituales (como hablar en lenguas). Muy populares entre la población latinoamericana y el pueblo gitano ( Iglesia de Filadelfia ).

Es la rama de mayor crecimiento. Enfocados en la experiencia emocional, el «bautismo en el y los dones espirituales (como hablar en lenguas). Muy populares entre la población latinoamericana y el pueblo gitano ( ). Bautistas: Tradicionalmente más conservadores en liturgia y centrados en el estudio bíblico. Su rasgo distintivo es el bautismo por inmersión solo para adultos que profesan su fe conscientemente.

Tradicionalmente más conservadores en liturgia y centrados en el estudio bíblico. Su rasgo distintivo es el solo para adultos que profesan su fe conscientemente. Asambleas de Hermanos: Caracterizadas por una estructura menos jerárquica (a menudo sin un pastor único asalariado) y un fuerte énfasis en la autonomía de la iglesia local.

Caracterizadas por una estructura menos jerárquica (a menudo sin un pastor único asalariado) y un fuerte énfasis en la autonomía de la iglesia local. Evangélicos Históricos (Metodistas, Presbiterianos): Suelen tener una liturgia más formal, similar en formas a la católica o anglicana, y a menudo posiciones teológicas más progresistas en temas sociales.

Continuará…

María Toca Cañedo

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