Diferencias entre los credos religiosos en España ante el supuesto peligro de invasión (Capítulo II)

Hablemos ahora de la población musulmana y su configuración religiosa que en España ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsada tanto por los flujos migratorios como por el aumento de los ciudadanos con nacionalidad española (por nacimiento o nacionalización).

Según los datos más recientes del Estudio Demográfico de la Población Musulmana (elaborado por la UCIDE y el Observatorio Andalusí ) y el Observatorio del Pluralismo Religioso , a principios de 2026 se estima que la población musulmana supera los 2,5 millones de personas . Hacemos notar que existe una concentración máxima en Ceuta y Melilla , cuya población musulmana roza el 50% del total , siendo la densidad más alta de España, incrementando con ello las cifras totales.

(elaborado por la y el ) y el , a principios de se estima que la población musulmana supera los . Hacemos notar que existe una concentración máxima en , cuya población musulmana roza el , siendo la densidad más alta de incrementando con ello las cifras totales. Curiosamente es en Navarra, La Rioja y Murcia donde están las comunidades con mayor número de mezquitas por habitante musulmán, debido a una mayor dispersión en núcleos pequeños.

Según cifras oficiales, podemos afirmar que a día de hoy, los musulmanes representan aproximadamente el 5,3% de la población total de España.

La proporción entre extranjeros y españoles está cada vez más equilibrada siendo los extranjeros practicantes el 53%, principalmente de origen marroquí (la nacionalidad más numerosa), seguidos de paquistaníes, senegaleses y argelinos.

Los españoles que practican esta religión son un 47% del total. Este grupo incluye a los nacionalizados, descendientes (hijos y nietos nacidos en España) y una minoría de conversos.

Hay más de 390.000 alumnos musulmanes en el sistema educativo, lo que ha presionado para un aumento en la contratación de profesores de religión islámica (superando ya los 300 en todo el país).

La implantación geográfica no es uniforme, concentrándose fuertemente en el arco mediterráneo y Madrid.

Comunidad Autónoma Población Musulmana (Est.) Número de Mezquitas/Oratorios Cataluña ~665.000 ~375 Andalucía ~400.000 ~333 Madrid ~325.000 ~142 C. Valenciana ~260.000 ~245 Murcia ~150.000 ~126

Por tanto, resumimos que la presencia islámica en España está organizada bajo una estructura legal reconocida por el Estado cuya representación está en manos de la La Comisión Islámica de España (CIE) siendo el interlocutor oficial con el Gobierno desde el Acuerdo de Cooperación de 1992.

España, cuenta con unas 2.024 comunidades islámicas inscritas. La mayoría de los lugares de culto son «oratorios» o locales adaptados en bajos comerciales con similitud a las evangélicas situadas en barriadas grandes y populares. Las grandes mezquitas con minarete (como la de la M-30 en Madrid o la de Fuengirola) son excepciones financiadas en parte por países como Arabia Saudí o Marruecos.

También existen unos 40 cementerios o parcelas reservadas para ritos islámicos en España, una cifra que ha crecido tras la pandemia ante la dificultad de repatriar cadáveres.

Como contraste a las diferencias de las iglesias evangélicas (donde hay una gran fragmentación de denominaciones como bautistas o pentecostales), el islam en España es mayoritariamente sunní de rito malikí (predominante en el Magreb), aunque con una presencia creciente de otras corrientes debido a la inmigración de Pakistán y África Subsahariana. Debido a las diferencias del credo musulmán, como dijimos arriba, existe en España el Acuerdo de Cooperación de 1992 (Ley 26/1992) que supuso el aterrizaje de la libertad religiosa en nuestro país ofreciendo a los musulmanes derechos que muchas veces no se conocen o no se aplican por completo.

Existe un acuerdo admitido que permite a los trabajadores musulmanes que soliciten ajustes en su calendario siempre que exista acuerdo con el empresario de las siguientes excepciones:

Viernes (Yumu’ah): los creyentes musulmanes tienen derecho a interrumpir el trabajo para la oración colectiva desde las 13:00 hasta las 16:30. Esas horas deben ser recuperadas.

El acuerdo también se debe cumplir durante las festividades principales del islam que p ueden sustituir los festivos nacionales por sus dos grandes fiestas: Eid al-Fitr: Fin del Ramadán. Eid al-Adha: Fiesta del Sacrificio (el «Cordero»).

ueden sustituir los festivos nacionales por sus dos grandes fiestas: Durante el Ramadán los trabajadores tienen derecho a solicitar terminar su jornada laboral una hora antes de la puesta de sol durante este mes sagrado (también recuperando las horas perdidas por el descanso).

Uno de los puntos con más visibilidad en centros públicos y quizá también causa de la mayoría de los conflictos e incomprensión son la alimentación Halal que debe tenerse en cuenta en los Centros Educativos y Hospitales donde el Estado debe procurar que las comidas en colegios, centros de salud y prisiones se adecuen a los preceptos islámicos (ausencia de cerdo y derivados, y carne sacrificada según el rito Halal) si hay demanda suficiente.

Es preciso obtener la certificación de la marca «Halal» que está regulada para que los productos en supermercados y tiendas del ramo cumplan con las garantías religiosas y sanitarias.

Otro motivo discordante es el que conlleva el derecho a la educación religiosa que supone que el estado debe garantizar las clases de Islam por lo que los alumnos musulmanes en colegios públicos y concertados tienen derecho a recibir enseñanza religiosa islámica al igual que los de otros credos.

El hecho es que, aunque el derecho existe desde 1992, su implantación ha sido lenta habiéndose producido algún enfrentamiento e incomprensión ante el derecho que asiste a las familias para educar a sus hijos en la religión que practican. Actualmente hay algo más de 300 profesores para más de 350.000 alumnos, lo que significa que en muchas comunidades autónomas existe una lista de espera enorme o falta de presupuesto para contratarlos.

También es obligación del Estado facilitar que imanes entren en cárceles, cuarteles y hospitales para dar apoyo espiritual, de forma similar a los capellanes católicos (aunque con menos presupuesto público). Como ocurre en el resto de los credos religiosos. Además del derecho a sepelio puesto que el acuerdo garantiza el derecho a tener cementerios propios o parcelas reservadas en cementerios municipales para ser enterrados siguiendo el rito islámico (mirando hacia La Meca e, idealmente, sin féretro, aunque esto último suele chocar con las leyes de sanidad mortuoria de algunas comunidades.

Como podemos observar, está todo regulado y pactado con los diversos credos, observándose, en el caso del islam, que hay deficiencias e incumplimientos por el Estado sobre lo pactado en 1992. El problema es posible que surja debido al arraigado concepto sobre la imbricación de la iglesia católica con el estado español, confundiendo ambos estamentos y conformando una simbiosis que en los tiempos actuales debiera haberse erradicado ya que parte de ancestros llegando a su culmen en la etapa del nacional catolicismo franquista. Si aceptamos que somos un estado aconfesional…a lo que habría que añadir, laico, la problemática de la conjunción de los diversos credos sería resuelta relegándose al ámbito familiar y privado las prácticas religiosas de donde jamás debieron salir.

En cuanto al evangelismo, hay que diferenciar los diversos religiosos que se integran, como los pentecostales en FEDERE con cierta trasparencia en sus ritos y usos, de otros grupos cada vez con mayor penetración, con una más que dudosa doctrina que han llegado a propiciar polémicas un tanto peligrosas.

Los distintos grupos de este tipo son, entre otros:

La Teología de la Prosperidad (El «Negocio» de la Fe)

Este es el marco ideológico de la mayoría de los grupos cuestionados. Se basa en la premisa de que «Dios quiere que seas rico» acordando de que la falta de dinero o la enfermedad son señales de falta de fe o de ataques demoníacos. Altamente peligroso y dado al expolio patrimonial de los fieles “dar para recibir…” que suele caer en las bolsas de los distintos gurús que garantizan paraísos financieros y celestiales a cambio de engordar sus economías.

La práctica del Diezmo y la «Siembra»: No se limitan a una donación voluntaria. Se presiona a los fieles para que «siembren» (donen cantidades elevadas) con la promesa de que Dios se lo devolverá multiplicado.

No se limitan a una donación voluntaria. Se presiona a los fieles para que «siembren» (donen cantidades elevadas) con la promesa de que se lo devolverá multiplicado. Recaudación agresiva: En los cultos se utilizan técnicas de oratoria emocionalmente intensas para que la gente entregue ahorros, joyas o incluso propiedades.

Hay diversos grupos y casos específicos en España que han registrado peligrosas prácticas en donde han caído numerosos fieles.

Iglesia Evangelista de la Paz (Barcelona)

Uno de los casos judiciales más sonados. Miembros de esta congregación fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2020 por estafar 40.000 euros a un hombre con esquizofrenia y cáncer. Actuando de forme que los líderes convencieron al enfermo de que su enfermedad era espiritual y que solo ellos podían curarlo si demostraba su fe mediante el dinero. Aprovecharon su vulnerabilidad mental para vaciar sus cuentas.

Ministerio Kairós / Canal Kairós TV

Relacionado con el caso anterior, este grupo utilizaba la televisión para captar personas en situaciones de desesperación (enfermos, desempleados). Sus líderes, autodenominados «Apóstoles», han sido señalados por utilizar el miedo al «castigo divino» o a la «maldición generacional» para asegurar la obediencia económica de sus seguidores.

Pare de Sufrir (Iglesia Universal del Reino de Dios – IURD)

Aunque es de origen brasileño, tiene una presencia muy fuerte en las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia).

Realizan «sesiones de descarga» con el fin de expulsar demonios que, según ellos, son los culpables de la ruina económica que afecta a los protagonistas, con prácticas peligrosas que inducen a la histeria de personas débiles incluso relajando la conciencia hasta límites básicos desde donde los dirigentes se aprovechan de dicha descarga afectiva.

Otra de las estafas comunes son las “ventas de productos sagrados”. Han llegado a vender supuestas aguas del río Jordán o aceites «bendecidos» a precios desorbitados como solución a problemas legales o de salud.

Señales de prácticas «poco racionales» y fanatismo

Si observas un grupo en España, estas son las señales de alerta roja (red flags) que suelen identificar a los movimientos más radicales:

Práctica Descripción Aislamiento social Se insta al fiel a alejarse de familiares «inconversos» o que cuestionen a la iglesia. Control total del tiempo La agenda del seguidor se llena con cultos, vigilias y ayunos para que no tenga tiempo de reflexión externa. Culpabilización de la enfermedad Decirle a un enfermo que no se cura porque «no tiene suficiente fe» o porque «está pecando en secreto». Explotación laboral Miembros que trabajan gratis para los negocios particulares del pastor bajo la idea de «servir a Dios».

¿Dónde informarse o denunciar?

De conocerse alguna de estas prácticas es altamente recomendable contactar con los mecanismos del Estado que han sido puestos como protección de las víctimas. Los principales son:

AIS (Atención e Investigación de Socioadicciones): Expertos en grupos de manipulación psicológica.

Expertos en grupos de manipulación psicológica. RedUNE: Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad.

En la religión musulmana, también existen riesgos de malos hábitos que potencien el fanatismo religioso o el condicionamiento hacia actos violentos o ilegales. Tal como en los movimientos neopentecostales, el riesgo existe.

En España y Europa en general, estos riesgos suelen manifestarse a través de tres ejes principales: el control social, la financiación opaca y la radicalización ideológica. Los principales de los que tenemos noticia son:

El Riesgo del Salafismo y el Wahhabismo

Esta corriente es quizá la de mayor riesgo de fanatismo en España, proviene de las corrientes más rigoristas del islamismo. Estas visiones religiosas o sectarias interpretan el Corán de forma literal y anacrónica (ocurre los mismo con la Biblia de los neopentecostales) pretendiendo que se respeten preceptos impuestos en el libro sagrado hace miles de años.

Como consecuencia de la fanatización se instruye a los fieles (especialmente a los jóvenes) para que consideren la sociedad occidental como «impura» o «enemiga«. Esto crea guetos mentales donde la palabra del imán es la única ley válida provocando el temido aislamiento del núcleo familiar y social, tan peligroso y preludio de problemas mayores.

En ambos casos (evangélicos y musulmanes) se produce en algunas comunidades locales donde ciertos líderes o grupos de fieles ejercen una presión asfixiante sobre las mujeres (obligatoriedad del velo, vestimentas ocultistas, impedimentos al desarrollo cultural y personal de mujeres y niñas) o sobre quienes intentan integrarse en la cultura española, tildándolos de «malos musulmanes» además de preconizar formas de vida y discriminaciones absolutas entre adeptos, y sobre todo entre las mujeres que es donde la religión se ensaña con más fuerza.

A diferencia de la Iglesia Católica, el Islam es muy descentralizado. Esto significa que cualquiera puede autoproclamarse imán si tiene el carisma y un local (mezquita de garaje). De forma similar ocurre lo mismo con los pastores del neopentecostalismo.

Se produce, por tanto, la circunstancia que muchos líderes religiosos no tienen formación reglada llegando a España financiados por países extranjeros (como Arabia Saudí o Qatar). Sus intereses suelen estar más alineados con la agenda política de esos países que con el bienestar de la comunidad local. En el caso de los evangélicos suelen ser corporaciones mundiales, fanatizadas y radicadas en América Latina y EEUU las que franquician en España o en Europa las sucursales evangélicas de aviesas intenciones.

Aunque el «diezmo» no funciona igual que en el evangelismo, también se recauda dinero para el mantenimiento de la mezquita o para «causas benéficas» en el extranjero ocurriendo que a veces carecen de transparencia. En algunos casos, se ha detectado que esos fondos terminan en manos de familias de dirigentes o incluso financiando redes de captación.

Existe lo que se ha dado en llamar el fenómeno de las «Mezquitas de Garaje«

Este es un punto crítico en la geografía española (Cataluña, Madrid, Andalucía). Al no ser centros oficiales u homologados por lo que se produce una falta de control ya que no hay supervisión sobre lo que se predica. Un líder carismático puede convencer a fieles vulnerables de que donen su sueldo a la causa o de que rompan vínculos con sus familias españolas. Volvemos a observar similitudes más que frecuentes con el evangelismo.

Los inmigrantes recién llegados ven en la mezquita su única red de apoyo por lo que son personas extremadamente vulnerables. Algunos dirigentes se aprovechan de esta necesidad para exigir obediencia ciega a cambio de ayuda con papeles o trabajo que suelen ser falsos aprovechándose de la inocencia de los adeptos.

El riesgo de Radicalización (Fanatismo Político-Religioso) es alto siendo este es el grado más extremo de fanatismo. Grupos como Justicia y Espiritualidad (marroquí) o redes vinculadas a movimientos extremistas utilizan las mezquitas como centros de reclutamiento.

Utilizan conflictos internacionales para generar un sentimiento de «agravio» y «odio» hacia el país de acogida realizando una manipulación emocional grave ya que avisan de los “peligros de la sociedad a la que llegan”.

Estos movimientos pseudo religioso se enfocan en personas con crisis de identidad, ofreciéndoles un propósito (la «Yihad» o la lucha por el Califato ) que suele terminar en la destrucción de su vida y la de otros. Su víctima ideal son jóvenes sin familia, con precariedad laboral y exclusión social, a los que ofrecen una idea y el falso concepto de “familia” Reiteramos que en los movimientos neopentecostales suele pasar algo similar.

) que suele terminar en la destrucción de su vida y la de otros. Su víctima ideal son jóvenes sin familia, con precariedad laboral y exclusión social, a los que ofrecen una idea y el falso concepto de “familia” Reiteramos que en los movimientos neopentecostales suele pasar algo similar. Tal como observamos en este grafico las similitudes son más que reales.



Comparativa de Riesgos: Evangélicos vs. Musulmanes

Factor de Riesgo Movimientos Evangélicos (Fanáticos) Movimientos Musulmanes (Fanáticos) Objetivo principal Enriquecimiento del líder (Prosperidad). Control social e ideológico (Salafismo). Método de presión El «miedo» a la maldición económica. El «miedo» al castigo eterno y la exclusión de la comunidad. Financiación Diezmos y «siembras» directas. Donaciones opacas y financiación de estados extranjeros. Impacto social Estafa económica y daño emocional. Segregación social y riesgo de seguridad pública.

En España, la Comisión Islámica de España (CIE) intenta regular a los imanes, pero la realidad es que muchas comunidades operan al margen de esta institución. La Policía Nacional y la Guardia Civil vigilan estrechamente los discursos de odio en las mezquitas para prevenir que el fanatismo pase de la palabra a la acción, cosa que no ocurre entre las sectas evangélicas que, como hemos visto, tienen una problemática igual de peligrosa para la población precarizada y vulnerable.

Terminamos con la misma idea que al principio, se da una enorme importancia a la penetración musulmana, al conflicto social que supone y se pasa de largo con las otras creencias igual de peligrosas y adictivas.

Para terminar, me gustaría remitir a los/as lectoras al artículo realizado sobre las sectas católicas en la páginas de La Pajarera Magazine, siendo las más conocidas Los Kikos y el Yunquehttps://lapajareramagazine.com/sectas-catolicas-yunque-y-kikos que tienen connotaciones tan o más peligrosas que las anteriormente citadas. También considero la peligrosidad de otras más asentadas socialmente como el Opus o los Legionarios de Cristo Rey, de marcado acento ultracatólico y sectario.

Quizá deberíamos repetir algo obvio…la religión (cualquier religión) no debería salir del ámbito doméstico para lo que la aceptación de un estado laico sería un paso importante. Seguimos aceptando el proselitismo de estas sectas como algo normal cuando en realidad se trata de una invasión de la individualidad personal.

María Toca Cañedo©

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