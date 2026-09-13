Daños que producen los centros de datos de la IA

La conciencia de los daños que producen los centros de datos está creciendo y seguramente va a ser uno de los puntos en debate en las próximas elecciones es Estados Unidos en noviembre. La carrera por la hegemonía tecnológica está arrasando el mundo: el agua donde se sitúan los centros de datos, las reservas de minerales estratégicos como el cobre, el silicio puro, y todos los demás necesarios para los chips. Está arrasando la misma política al disparar las desigualdades y crear ansiedad. Es un buen momento para plantearse la regulación antes de que la inteligencia artificial acabe de verdad con la poca inteligencia humana que queda en ciertos círculos.

Copio aquí este artículo de The Wall Street Journal (como pueden comprobar quienes me leen, no difundo artículos de la prensa de ultraizquierda, aunque no sabemos si Vox considera WSJ comunista)

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Los políticos que en su día defendieron los centros de datos ahora los critican

Los gobernadores estatales, entre ellos Greg Abbott y Josh Shapiro, están frenando el desarrollo de las instalaciones a medida que crece el descontento con la IA

El día en que Google anunció sus planes de invertir 40 000 millones de dólares en nuevos centros de datos en Texas hasta 2027.

En noviembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró a su estado el «epicentro del desarrollo de la IA» al anunciar una inversión de 40 000 millones de dólares por parte de Google.



Menos de un año después, el republicano afirmó que había suspendido las autorizaciones de unos 1.800 nuevos centros de datos por valor de miles de millones de dólares debido a la preocupación de que consumieran demasiada energía y agua. La medida, adoptada a principios de este mes, provocó la ira del presidente Trump, quien esta semana defendió con firmeza los centros como motor económico.

La creciente indignación de los votantes ante los centros de datos —que agotan los recursos y alimentan una tecnología capaz de dejar sin trabajo a los estadounidenses— se está convirtiendo en un lastre cada vez mayor para los republicanos y algunos demócratas de cara a las elecciones de este otoño. La rival de Abbott en su carrera por un cuarto mandato, la demócrata Gina Hinojosa, le ha atacado duramente por este tema, al tiempo que ha recortado la distancia en las últimas encuestas hasta situarse a solo unos pocos puntos porcentuales.



«La cuestión de los centros de datos es el último ejemplo de un gobernador que ha estado al servicio de los intereses económicos en lugar de los del pueblo de Texas», afirmó Hinojosa en una entrevista.

Abbott ha señalado que las empresas han aceptado medidas de protección que minimizan las perturbaciones en los mercados locales del agua y la electricidad, lo que demuestra que su plan está funcionando y protegiendo a las comunidades de Texas. Hinojosa, diputada estatal, sostiene que esas protecciones deberían consagrarse en la ley.

El martes publicó un nuevo anuncio en el que aparece una persona preguntando a un chatbot por qué está subiendo su factura de la luz. El bot responde que se debe a los centros de datos aprobados por Abbott, quien ha recibido millones en donaciones para su campaña de ejecutivos y empresas vinculadas a la inteligencia artificial, entre ellos Elon Musk.

Los demócratas de todo el país están aplicando la misma estrategia. Abdul El-Sayed, un progresista que se presenta al Senado en Míchigan, ha afirmado que su oponente, el exdiputado republicano Mike Rogers, quiere instalar los centros en los patios traseros de los votantes del estado. «La gente odia de verdad los centros de datos», afirmó en un acto de campaña celebrado en julio.

Rogers declaró en un acto celebrado el jueves que debería haber una «pausa» en el sector. Anteriormente había señalado que las comunidades deberían poder decidir si quieren esas instalaciones y deberían estar protegidas frente al aumento de las facturas de electricidad.

En Ohio, Sherrod Brown —el antiguo senador demócrata y candidato de su partido en las elecciones al Senado de este año— está atacando al senador republicano Jon Husted por defender la IA, calificándolo de «el rostro de los centros de datos» y acusándolo de dar marcha atrás en su apoyo anterior a los mismos. Husted ha afirmado que su postura no ha cambiado y que siempre ha presionado para que las empresas paguen más por la electricidad y abonen impuestos locales. El mes pasado presentó en el Congreso una propuesta legislativa que establece normas más estrictas para estas instalaciones.

Alarma en el Partido Republicano

El comité encargado de la campaña de los republicanos al Senado advirtió en un memorándum del martes que «los centros de datos son la losa que pesa sobre Husted» y que se culpará al sector si Husted pierde por este tema. El comité afirmó que los candidatos no pueden «reparar la imagen tóxica de todo un segmento de la economía».

La advertencia ha enfrentado al partido con su propio presidente. Trump declaró el miércoles que acogería con agrado los centros en su estado si fuera alcalde o gobernador, debido a los beneficios económicos que aportan. «Si no lo aceptas, te quedarás atrás», afirmó.



El candidato republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, un crítico de la regulación gubernamental, se comprometió a principios de este mes a suspender las autorizaciones de centros de datos en Ohio hasta que los legisladores aprueben un proyecto de ley que exija a las empresas cumplir las normas medioambientales, garantizar que los residentes locales reciban electricidad gratuita y pagar íntegramente sus impuestos sobre la propiedad.

El miércoles, el candidato demócrata a gobernador de Nevada, Aaron Ford, se comprometió a poner fin a las desgravaciones fiscales para los nuevos centros de datos.

Más del 60 % de los estadounidenses se opone ahora a la construcción de nuevos centros de datos en su zona, frente al 49 % registrado en marzo, según una encuesta de la Universidad de Pensilvania.

«Si eres demócrata, no hemos tenido un tema tan polémico como este en décadas», afirmó Brad Carson, un excongresista demócrata por Oklahoma que ahora es presidente de un centro de estudios que aboga por una regulación más estricta de la IA.

Incluso demócratas como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que anteriormente apoyaba la IA, están sintiendo la presión. Shapiro, un posible candidato a la presidencia en 2028, firmó el martes un decreto ejecutivo que, en esencia, otorga al estado la facultad de bloquear los centros.



El verano pasado, Shapiro elogió a empresas como Amazon.com por construir este tipo de instalaciones en el estado, en una cumbre a la que asistió Trump y otros líderes republicanos. Al igual que Abbott, Shapiro está siendo atacado por su postura anterior sobre la IA por parte de su oponente en su campaña de reelección.

Otros republicanos que utilizan los centros de datos para atacar a sus oponentes son el diputado Tom Tiffany, que se presenta a gobernador de Wisconsin y que, en un anuncio reciente, tildó al ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, de «David, el de los centros de datos», después de que Crowley afirmara el año pasado que el estado podría convertirse en un centro neurálgico de la IA. Ninguno de los dos candidatos ha respaldado una moratoria como la de la progresista Francesca Hong —que perdió frente a Crowley en las primarias la semana pasada— y ambos han apoyado algunas restricciones.



«Un polvorín»

La reacción negativa supone una crisis para las empresas de IA, que se enfrentan a prohibiciones o paradas en nuevos proyectos en docenas de estados y localidades. Suponen un riesgo para los inversores de cara a las elecciones presidenciales de 2028 debido al volumen de dichas propuestas, según señalaron analistas del banco de inversión Evercore ISI en una nota a sus clientes.

La oposición podría recortar entre un 2 % y un 3 % el crecimiento económico anual si se extiende, afirmó el jueves el inversor de capital riesgo Chamath Palihapitiya en X. «Esto es un polvorín», escribió.



Los ejecutivos del sector afirman que cumplirán sus promesas de pagar más por la electricidad y minimizar el consumo de agua, pero muchos vecinos no confían en el sector.

«Estamos intentando ponernos al día con esta narrativa y sigue creciendo a pasos agigantados», afirmó Dan Diorio, vicepresidente ejecutivo de política estatal y asuntos gubernamentales de la Data Center Coalition, una asociación del sector.



Estados como Texas habían acogido con agrado anteriormente estas instalaciones, que almacenan muchos tipos de datos en línea y generan flujos constantes de ingresos fiscales. Abbott firmó hace más de una década una ley que concedía desgravaciones fiscales a los centros de datos para atraer más inversión tecnológica.

El lanzamiento de ChatGPT en 2022 y la posterior explosión de la IA pillaron a los estados desprevenidos, lo que disparó el consumo de energía y agua en las instalaciones que lo sustentan. Gracias a su abundante terreno y energía, así como a un régimen de concesión de permisos favorable, Texas cuenta ahora con más de 500 centros de datos, solo superado por Virginia, según la plataforma de seguimiento del sector Data Center Map.



A finales del año pasado, Hinojosa observó cómo los habitantes de las zonas rurales de Texas se organizaban en contra de los centros de datos y comenzó a hablar de ello durante la campaña electoral. Recientemente viajó al Panhandle de Texas, una zona rural del estado, y escuchó las quejas de los lugareños frustrados.

La moratoria de Abbott tiene por objeto dar tiempo a los reguladores para estudiar el impacto de los centros y minimizar las perturbaciones en las comunidades.

«Se ve cómo el tema de los centros de datos está surgiendo por todo el estado, y lo estaban haciendo sin ningún tipo de regulación», declaró ante un salón de baile con unos doscientos invitados en una cena anual del Partido Republicano del condado de Hidalgo a principios de este mes.

Por Amrith Ramkumar y Sabrina Rodríguez para el The Wall Street Journal

Cortesía de Fernando Broncano.

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