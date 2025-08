El capricho no es cuidarse.

Creo que el autocuidado no es convertirnos en personas que no soportan a nadie, que solo se relacionan desde el «derecho» individual, olvidando que convivir implica ceder, ajustar, frustrarse a veces.

Autocuidarse no puede ser sinónimo de que nadie me contradiga, de que todo el mundo deba ajustarse a mi medida, de que cualquier frustración sea interpretada como una agresión o una falta de amor.

No es disfrazar de empoderamiento la incapacidad de habitar lo complejo. No es infantilizar el malestar o querer que el mundo funcione sin rozaduras.

No se construye pisando a quien sostiene los trabajos que no queremos hacer, ni olvidando que las cadenas de privilegio y opresión atraviesan cada interacción.

Porque el feminismo que quiero habitar no es el que me convierte en una mujer caprichosa, individualista o desconectada, sino el que me enseña a cuidarme sin olvidarme de cuidar cómo me relaciono con el mundo.