¿Roba trabajo la IA?

Somos muchos los que llevamos tiempo diciendo que la inteligencia artificial es uno de los mayores robos de trabajo humano de la historia (dejando a un lado la esclavitud y las plusvalías). Ahora, el juicio por derechos de autor por la demanda de New York Times lo confirma. La demanda es por el uso de artículos de prensa (sí, va a ser uno de los colectivos más afectados en un próximo futuro). No digamos nada sobre el robo del trabajo científico y de investigación, a lo que se añade la proliferación de los pequeños robos que son el uso fraudulento de la IA para hacer pasar textos como propios y originales. Parafraseemos a Walter Benjamin: «Todo documento de cultura es un documento de barbarie»

Dejo aquí este artículo del Washington Post sobre una declaración de un ejecutivo implicado:

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Un ejecutivo de Microsoft calificó la IA como «el mayor robo de mano de obra» de la historia, según muestran los expedientes judiciales

La cita aparecía como titular en un documento desclasificado del caso por derechos de autor

del *New York Times* contra Microsoft y OpenAI.

Un ejecutivo de Microsoft calificó el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial como «el mayor robo de mano de obra de la historia de la humanidad», según un escrito judicial presentado por el New York Times, desclasificado este jueves.

En otra ocasión, según el escrito, ese mismo ejecutivo lo calificó de «un robo asombroso de proporciones sin precedentes».

Los comentarios proceden de Brent Hecht, director de ciencias aplicadas de Microsoft, y encabezan un escrito judicial presentado por el New York Times y otras publicaciones periodísticas en su sonado caso de derechos de autor contra el gigante tecnológico Microsoft y la empresa de IA OpenAI. Hecht también es profesor en la Universidad Northwestern.



El material descubierto durante la fase de presentación de pruebas, argumentan los demandantes, muestra cómo los dos titanes tecnológicos han construido un modelo de negocio valorado en miles de millones a costa de las organizaciones de noticias, cuyo trabajo se ha introducido en herramientas de IA en grandes cantidades para «entrenarlas», a menudo sin el permiso explícito de los medios. Según los demandantes, utilizando este material, los gigantes de la IA han creado un coloso que transmite información a los lectores sin reconocer debidamente —ni pagar por— el trabajo original de los periodistas.

«Los comentarios de Hecht reflejan la perspectiva individual de un empleado, no constituyen un análisis jurídico y no representan la opinión de la empresa», afirmó un portavoz de Microsoft.



Los directivos del sector de la IA han argumentado que su material de entrenamiento se enmarca en el principio jurídico del uso legítimo y que no han utilizado ni difundido contenidos informativos de forma indebida. Sin embargo, el escrito, que hace referencia a correos electrónicos y registros de la empresa obtenidos durante la fase de presentación de pruebas, así como a declaraciones de altos directivos, destaca momentos que ponen de manifiesto la discordia interna sobre la práctica de entrenar modelos de IA con material periodístico, revelando una tensión entre los argumentos jurídicos públicos de las empresas y los debates privados sobre la ética de dicha práctica.

Los documentos también sacan a la luz momentos en los que los responsables de IA presentan la tecnología como experta en reproducir el periodismo. «Parece ser especialmente buena prediciendo el texto de los artículos de noticias», escribió el presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, en un mensaje de 2020. «Por ejemplo, cuando le doy una frase a medio terminar de un artículo del NYT, parece completar la frase con precisión». Brockman reiteró este punto, según el escrito, al afirmar que los modelos de IA son «muy buenos en cualquier tarea relacionada con las noticias».

En una declaración jurada, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, afirmó que los chatbots proporcionan «información directamente en la página web de la plataforma de IA, en lugar de tener que acudir a la fuente original», según el escrito.



«El testimonio de Nadella y la postura de Microsoft en este caso son perfectamente coherentes. «Se refirió a principios generales y a los cambios que se están produciendo en la forma en que las personas buscan y consumen información», afirmó el portavoz de Microsoft.

El Times solicita que un juez federal dicte una sentencia sumaria en la que se declare a las dos empresas tecnológicas responsables de «copia no autorizada en cada etapa del proceso de la IA».

Para el Times y los demás demandantes, la admisión de Microsoft equivale a una prueba irrefutable: la evidencia de que Microsoft y OpenAI sabían que estaban robando contenido periodístico sin permiso ni pago alguno.

«Las pruebas reveladas aquí por primera vez demuestran que OpenAI y Microsoft sabían que lo que estaban haciendo estaba mal», afirmó Steven Lieberman, abogado de las empresas de noticias. «A lo largo de este caso, los demandados insistieron en que estos documentos se trataran como confidenciales para que el público no pudiera verlos. Pues bien, ahora se ha descubierto el pastel. Por fin, el mundo puede ver lo que OpenAI y Microsoft pensaban desde el principio sobre la corrección de su propio comportamiento».

Los portavoces de OpenAI no respondieron a una solicitud de comentarios. (El Washington Post mantiene una colaboración de contenidos con OpenAI.)



Los modelos modernos de IA se entrenan con enormes cantidades de datos extraídos de la web abierta. Las empresas de IA han sostenido que utilizar información disponible públicamente para entrenar sus IA es similar a que un estudiante lea libros para aprender sobre el mundo. Novelistas, músicos y una gran cantidad de otros profesionales creativos se han opuesto, argumentando que las empresas les robaron su trabajo y lo utilizaron para crear herramientas que pueden servir para sustituirlos.

El Times y los demás demandantes sostienen que las pruebas presentadas en el escrito demuestran que OpenAI y Microsoft sabían que su tecnología podía utilizarse para sustituir a los servicios de noticias.

El Times demandó por primera vez a Microsoft y OpenAI en 2023, aproximadamente un año después de que esta última lanzara ChatGPT. A la demanda se sumaron otras muchas organizaciones de noticias, entre ellas el New York Daily News, The Intercept y la organización sin ánimo de lucro Center for Investigative Reporting.



Microsoft y OpenAI han alegado que sus acciones están amparadas por la doctrina jurídica del «uso legítimo», un conjunto de excepciones que permiten el uso de obras protegidas por derechos de autor.

En su escrito, The Times afirmó que, tras demandar a OpenAI, la empresa estableció un filtro para limitar cualquier resultado que pudiera utilizarse posteriormente como prueba en su contra, dirigiéndose específicamente a los demandantes.

No es el único caso de gran repercusión que enfrenta a las editoriales tradicionales con los gigantes de la IA: tanto el Times como el Wall Street Journal han demandado al motor de búsqueda de IA Perplexity. Anthropic, el creador de Claude, también llegó a un acuerdo con autores de libros por 1.500 millones de dólares en 2025.

Durante un discurso pronunciado el 1 de junio, el editor del Times, A.G. Sulzberger, acusó a las empresas de IA de «secuestrar la esfera pública» al apropiarse del periodismo. «Reempaquetan estos productos robados como si fueran suyos, desviando las audiencias y los ingresos que, de otro modo, irían a parar a los medios de comunicación que crearon este trabajo», afirmó en un acto.

Esto supone una amenaza para el periodismo y para el público, señaló: «Un futuro en el que una fuente crucial para una sociedad sana y una democracia estable —la verdad, la comprensión y la rendición de cuentas que proporciona el periodismo original— siga agotándose».

Miriam Waldvogel ha colaborado en este reportaje.

Scott Nover y Gerrit De Vynck, del Washington Post

Cortesía Fernando Broncano.

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