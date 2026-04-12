Consulto a la IA sobre los planes de estudio en nuestro país que se dedican a la historia del siglo XX, los prolegómenos de la II Republica, como la guerra de Marruecos, el golpe de Primo de Rivera, el golpe de estado franquista, la guerra que sigue al fracaso de dicho golpe y la postguerra; me responde esto:

4º de la ESO (15-16 años)

En el último año de la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Geografía e Historia se centra en la Edad Contemporánea.

Cuándo se estudia: Generalmente durante el segundo y tercer trimestre .

Generalmente durante el . Enfoque: Es un primer acercamiento riguroso. Se explican las causas del colapso de la monarquía de Alfonso XIII, las reformas de la República, el desarrollo bélico de la Guerra Civil y las características de la dictadura franquista hasta la llegada de la Democracia.

Es un primer acercamiento riguroso. Se explican las causas del colapso de la monarquía de las reformas de la el desarrollo bélico de la y las características de la dictadura franquista hasta la llegada de la Objetivo: Que todos los ciudadanos tengan una base mínima de conocimiento sobre la historia reciente de su país antes de terminar la etapa obligatoria.

Que todos los ciudadanos tengan una base mínima de conocimiento sobre la historia reciente de su país antes de terminar la etapa obligatoria.

2º de Bachillerato (17-18 años)

Este es el momento de mayor profundidad, ya que la asignatura Historia de España es obligatoria para casi todas las modalidades de Bachillerato y es materia de examen en la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).

Cuándo se estudia: Es el bloque final del curso, tratándose habitualmente entre febrero y mayo .

Es el bloque final del curso, tratándose habitualmente entre . Enfoque: Se analiza al detalle. Se estudian textos constitucionales (como la Constitución de 1931 ), discursos políticos de la época, mapas de la evolución de las fases de la guerra y la evolución económica y social durante el f ranquismo (desde la autarquía de los años 40 hasta el desarrollismo de los 60).

Se analiza al detalle. Se estudian textos constitucionales (como la ), discursos políticos de la época, mapas de la evolución de las fases de la guerra y la evolución económica y social durante el f (desde la autarquía de los años 40 hasta el desarrollismo de los 60). Estructura del temario: Bloque de la Segunda República: Reformas (agraria, educativa, militar) y la polarización política. Bloque de la Guerra Civil: Sublevación militar, dimensión internacional y consecuencias humanas/económicas. Bloque del Franquismo: Posguerra, represión, aislamiento internacional, tecnocracia y oposición al régimen.



¿Qué ha cambiado recientemente?

Con la última ley educativa (LOMLOE), se ha puesto un énfasis especial en la Memoria Democrática. Esto significa que ahora se busca no solo que los alumnos sepan «qué pasó y en qué fecha», sino que reflexionen sobre el exilio, el papel de las mujeres en la guerra y la importancia de los valores democráticos para que esos conflictos no se repitan.

Es un tema que suele generar mucho interés en las aulas, aunque los profesores a veces van «contrarreloj» para llegar a tiempo a los exámenes finales.

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Imagino que de todo el texto que refiere la IA como obligatorio, he debido de encontrarme durante los grupos que visito, con en el profesorado que va contrarreloj como afirma la IA, porque en variadas visitas a los IES que me llaman para ampliar conocimientos sobre la Memoria, el resultado es desolador. Y no solo en los/as jóvenes que me escuchan sino en un profesorado que se queda pasmado con cosas comunes como expongo. Observando todo ello creo que se explican determinadas cosas.

Ante mis preguntas de “¿en qué año se concede el derecho al voto femenino?” o “¿sabes qué diputada defendió el derecho al voto femenino?” “¿sabrías nombrarme alguna reforma importante realizada durante la II República?” “¿sabes quién era Clara Campoamor?” y “¿Consuelo Berges? o ¿Matilde de la Torre?” (observemos que estamos radicadas en Cantabria)”

A todas las preguntas citadas, de aproximadamente ochenta jóvenes interpelados, me respondieron a lo del voto ¡dos! sabían quien era Clara Campoamor ¡dos! los mismos que en la pregunta anterior. Del resto nada, desconocimiento absoluto. Hubo algunos a los que Consuelo Berges les sonaba a calle santanderina…

Creo que la estadística se comenta sola.

Con desolación he comprobado el desconocimiento absoluto del alumnado que tienen de los hechos históricos que sucedieron durante el siglo XX y que marcan el presente además de dibujar un futuro incierto. Reitero la estadística: de aprox. 80, solo dos respondieron a una pregunta tan importante como era el voto femenino y quien lo defendió.

No hice la prueba, pero cuando vuelva a algún centro les preguntaré si conocen a El Cid Campeador o a don Rodrigo, ambos mitos de la historia española con pocas pruebas de existencia real tal cual se cuenta. Estoy segura de que las respuestas positivas aumentarán.

¿Qué ocurre en la enseñanza española? Que está pasando para que el profesorado esté inmerso en una maraña burocrática infame sin tiempo para modernizar sus conocimientos, para enseñar las partes de la historia española que inciden en el presente y el futuro de la juventud. ¿Cómo se puede llegar a los cursos finales de bachillerato con tal ignorancia de hechos históricos que han marcado el presente?

Estoy harta de escuchar al profesorado quejarse amargamente del crecimiento de la ultraderecha entre los jóvenes alumnos (masculinos, sobre manera) Estoy cansada de ver el desaliento que se produce en ese mismo profesorado harto de comportamientos despóticos, machistas, ultras y vejatorios en los chicos de diferentes IES. Y de verdad, me solidarizo con ellos, pero me pregunto ¿cómo no van a estar radicalizados si la ultraderecha ha empleado tiempo y dinero -mucho dinero- en deformarles, contándoles una historia sesgada ideológicamente proclive al fascismo mientras que nadie contrarresta esa formación? Y no me valen reels de tik tok intentando contraofertar de forma frívola y sin profundizar en la verdad histórica.

La historia se explica en las aulas. El mensaje real de la verdad histórica (ni tan siquiera les hablo de Memoria) se debiera explicar en las aulas como se explican los visigodos o la creación de España a raíz de la unificación realizada por los Reyes Católicos. Es inaudito que los/as jóvenes sepan quien fue Hernán Cortés y desconozcan la importancia de Clara Campoamor por poner ejemplos sencillos. Es doloroso que se sigan obviando los personajes femeninos de la literatura española y mundial, los logros de las mujeres en la ciencia y se conozca con detalle los ocurridos en la conquista de América o como cayó el imperio romano…

Nos quejamos de la radicalización de los chicos porque no se enseña la realidad histórica que nos lleva a mantener a más de 140.000 personas en fosas comunes, o como se produjo un golpe de estado fallido que provocó una guerra y una postguerra genocida y criminal. Se aprende la lista de reyes godos y no se conoce nada de Manuel Azaña o Antonio Maura. Se refieren las lágrimas de Boabdil el Niño, pero se desconoce las arengas criminales de Queipo de Llano.

La juventud se radicalizan porque las redes lanzan mensajes primarios que llegan a las tripas: “Nos quieren robar España” “Franco creó pantanos, carreteras, combatió el comunismo que quitaba las casas y violaban a mujeres” “las mujeres abusan de su poder, si una te tiene manía te denuncia y vas a la cárcel” Mensajes sencillos que llevan la visceralidad implícita y llegan rápido a las mentes poco formadas. Contra eso no se puede competir -o no solo- con twits o reels que digan lo contrario.

Después de esta última visita a un IES he entendido el por qué se produce la radicalización constatando la dolorosa verdad. Hay un abandono total de los conocimientos reales de hechos históricos que explican el presente y el futuro. Hay dejación por parte de quien debe educar, y no acuso al profesorado que están ahogados de trabajo, pero algo se está haciendo muy mal y las consecuencias las estamos padeciendo y más llegará.

El profesorado de los centros de estudio acuden a activistas de la Memoria como forma de hacer un trabajo informativo, que gustosamente realizamos, pero es imposible que en unas horas podamos convertir a analfabetos de la historia moderna en eruditos. Nos es imposible enseñar lo que se obvia en las clases porque ni somos ni podemos ser profesorado. No es a nosotras a quien corresponde la formación del alumnado de los IES, nuestra función debería complementar la formación reglada de los centros, aportar detalles, explicaciones de qué hacemos y porqué, nunca ofertar la totalidad de conocimientos que se obvian durante el curso.

Si la IA me responde con lo que debiera ser norma y en mis visitas a centros no lo veo en absoluto, algo se hace mal. Y las consecuencias las padeceremos en breve.

No hay radicalización espontanea de la juventud, lo que hay es falta de trabajo educativo, falta de implicación de quien debiera ocuparse de enseñar la verdad histórica como una formación reglada, no como algo excepcional que un grupo de personas traen poco antes de las vacaciones.

María Toca Cañedo©

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