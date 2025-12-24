LA INVASIÓN EÓLICA

Cantabria está sufriendo un aluvión de proyectos para la construcción de polígonos eólicos en tres zonas claramente diferenciadas: Zona oriental, sur de Cantabria (Campoo) y Valles Pasiegos.

ZONA ORIENTAL: Entre 2007 y 2010 vio la luz el primer polígono eólico construido en Cantabria, se trataba de Cañoneras, en el municipio de Soba con 38 aerogeneradores de 69 metros de altura. La estabilización poblacional, la creación de puestos de trabajo o el enriquecimiento del territorio son varios de los argumentos con los que nos quieren convencer de los beneficios de la construcción de estos polígonos. Soba tenía 1385 habitantes en 2009 y 1076 en 2024, por tanto la primera premisa es falsa. Además ocupa el primer lugar en el ranking de municipios de Cantabria con menos renta bruta en 2023 ( fuente: Datosmacro.com).

Hace unos meses se dio luz verde a la construcción del polígono eólico Sierra de Zalama, una continuación de Cañoneras, con la instalación de siete aerogeneradores que alcanzan los 170 metros de altura. Otros once proyectos se han presentado en la zona oriental de Cantabria, de los cuales cinco de ellos han sido desistidos: Maya, Quebraduras, Garma Blanca, Ribota y Amaranta. Corus y Piruquito, tuvieron la fuerte oposición de ayuntamientos y vecinos, por lo que han sido desestimados recientemente con informe ambiental desfavorable por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).

Las Mazas, Sierra de Sel, Fuente Pico y Moncubo están en estudio.

SUR DE CANTABRIA: En la Sierra de El Escudo hay cinco grandes humedales, lo que la convierte en uno de los parajes medioambientales más importantes de la región estando catalogado como una zona de especial conservación (ZEC). En el 2024 comienzan las obras del polígono eólico de El Escudo (construido por una UTE donde Iberdrola es el inversor principal y en el que participa el Banco de Santander), convirtiéndose, posiblemente, en el mayor atentado medio ambiental perpetrado en Cantabria. Se han construido veinticuatro aerogeneradores de aproximadamente 200 metros de altura a lo largo de más de diez kilómetros, destrozando los humedales que forman las turberas (materia vegetal muerta que se acumula de manera muy lenta por la falta de oxígeno formando capas de material orgánico y que sirven como acumuladores de carbono, reguladores de agua para evitar inundaciones y sequías, lo que las convierten en espacios de gran importancia para la biodiversidad y contra el cambio climático).

Cerca de veinte proyectos más asolan la zona sur de Cantabria, de los cuales siete ya están autorizados: Bustasur, Cuesta Mayor, Campoo Alto, La Costana, Somaloma-Las Quemadas, Alsa y Cotio. La Coteruca, Cerro Airo, El Acebo o Bustafrades han tenido informes negativos definitivos y otros como Los Aguayos 1 al 5 han sido desistidos.

VALLES PASIEGOS: En marzo aparecía en el BOC el polígono eólico de Ventura, de momento ha recibido un informe desfavorable del Gobierno de Cantabria. A partir de ahí, y sobre todo con la aparición el 18 de julio en el BOC del polígono eólico de Benavieja e (catorce aerogeneradores de 200 metros de altura en Los Llanos de Penagos) comienza a germinar la unión de vecinos y vecinas de todos los municipios afectados desde Vega de Pas hasta El Astillero, lo cual desemboca en la aparición de la plataforma Son Gigantes que recogen 7000 alegaciones contra Benavieja.

Seguidamente aparecen los polígonos eólicos de Briesa,Las Américas 3 y Las Américas 16 para los que se recogen 5100, 6927 y 7024 alegaciones. De momento Ventura, Benavieja y Briesa tienen informes negativos del Gobierno Regional. Y casi sin descanso llegan los polígonos Astillero 1 y Astillero 2 que multiplican solapándose con Benavieja y Las Américas 3 asolando de aerogeneradores Cayón , Penagos ,Lierganes y Monte Caballar. Contra estos dos nuevos polígonos estamos recogiendo alegaciones en estos momentos.

QUIÉN DECIDE: Cuando los polígonos ocupan, entre aerogeneradores y línea de evacuación, más de una comunidad autónoma o su potencia supera los 50 MW, la competencia es del MITECO. Si transcurre por una sola comunidad y además su potencia es inferior a 50 MW es competencia de los gobiernos regionales. Por ejemplo Corus y Piruquito han sido desestimados por el MITECO. Ventura, Benavieja o Briesa, aunque tengan informe desfavorable del Gobierno Regional, el MITECO tiene la ultima palabra. En cambio si para Las Américas 3 y 16 el Gobierno de Cantabria emite informe desfavorable sería definitivo al ser de competencia regional.

POR QUÉ NOS OPONEMOS: El impacto paisajístico y medioambiental en zonas de gran belleza o de alto valor natural es imposible de cuantificar. La destrucción directa de hábitats, la afectación del despoblamiento y el empobrecimiento rural (cómo está demostrado en Soba con el polígono de Cañoneras), además de la pérdida del valor catastral de las zonas afectadas…son algunas de las razones por las que luchamos contra estos inmensos polígonos industriales.

Como dijo el naturalista y escritor Joaquín Araujo,”la solución no puede ser un problema”.

Raúl Magni.

