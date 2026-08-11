Muy recomendable este artículo de La Reppublica sobre quién está soportando más presión migratoria, si Italia o España, y lo injusto de cerrar el espacio Schengen cuando es Italia la que recibe más emigrantes:

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Migrantes, Italia o España: ¿quién tiene razón en la batalla de las cifras? La verificación de las acusaciones

por Alessia Candito



La península se confirma como la principal puerta de entrada a Europa, donde se registra un descenso del 40 % en las entradas irregulares, lo que confirma la tendencia de años anteriores. En 2026, la mortalidad en las travesías aumenta un 150 %. Solo en la ruta central que lleva a Lampedusa mueren 12 personas al día

Es a base de cifras como se disputa el último partido entre Roma y Madrid. La suspensión del acuerdo de Schengen para quienes llegan desde España, al igual que la carta abierta a la UE que el Gobierno de Meloni ha promovido entre los 27, han irritado bastante a la Moncloa. Y ahora es el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien señala con el dedo a Italia, a la que acusa de «no haber estado a la altura de las circunstancias» en la gestión de las llegadas irregulares, hasta el punto de convertirse en la principal puerta de entrada a Europa. Antes que él, el primer ministro Sánchez reiteró los mismos conceptos, citando los datos de los últimos cinco años. Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior replicó que en los últimos dos años se ha producido un desplome vertiginoso de las entradas.

Ceuta, Schengen y la fábrica de la emergencia

¿Cuál es la principal puerta de entrada a Europa?

Según el último informe de Frontex, la ruta del Mediterráneo central, cuyo principal punto de llegada es Lampedusa, sigue siendo la principal vía de acceso a Europa, con Libia como principal punto de partida. A 15 de julio de 2026, según los últimos datos españoles disponibles, en Italia se registraron 15 323 llegadas por mar, y en España, 14 479. La diferencia registrada en años anteriores fue aún mayor.



Según los datos de la agencia europea Frontex y de la agencia de la ONU OIM, en 2025 llegaron 66 562 personas solo por la ruta del Mediterráneo central, una cifra casi idéntica a la de las llegadas del año anterior. Otras 51 399 personas entraron en la UE a través de la ruta que va desde Turquía hasta los Balcanes o Europa del Este, mientras que en las dos rutas que se dirigen hacia España —la denominada ruta canaria y la del norte de África— se contabilizaron 36 775 entradas, casi 30 000 menos que el año anterior.



¿Se está produciendo una «invasión» de migrantes en Europa?

No. Según el último informe de Frontex, que tiene en cuenta los datos recopilados entre enero y mayo, en los primeros cinco meses de 2026 los cruces irregulares de las fronteras de la Unión Europea han disminuido un 40 %, la misma tendencia a la baja registrada en 2024.

Verificación de datos

Las cuatro mentiras de la derecha sobre la crisis de Ceuta

31 de julio de 2026

¿Es cierto que en los últimos cinco años han llegado a Italia el doble de personas que a España?

Según los datos oficiales de Frontex, entre 2021 y 2026 llegaron a España 234 760 personas, en su mayoría a través de la ruta canaria. En el caso de Italia, por el contrario, se contabilizan 478 000 entradas, con un pico alcanzado en 2023, cuando en un solo año se registraron 157 000 llegadas.

¿Es cierto que Italia ha vivido varias crisis en Lampedusa?



Sí, en varias ocasiones se ha declarado el estado de emergencia en la isla. La más conocida y reciente es la denominada «crisis de los 10 000». Entre el 12 y el 15 de septiembre de 2023, llegaron a la isla de Lampedusa más de 10 000 personas, superando temporalmente a toda la población residente y provocando el colapso del centro de acogida de Contrada Imbriacola. Todos ellos fueron trasladados a Sicilia en los días siguientes.

¿Es cierto que los desembarcos en Italia se han desplomado?

Según lo comunicado por el ministro Piantedosi, las llegadas irregulares por mar hasta el 15 de julio de 2026 ascendieron a 15 323, lo que supone un descenso del 54 % respecto a 2025, del 50 % respecto a 2024 y del 88 % respecto a 2023. En cifras absolutas, el 15 de julio se registraron 75 821 llegadas en 2023, 30 323 en 2024 y 33 116 en 2025. La tendencia a la baja se ha registrado en toda Europa.

¿Es cierto que la disminución de las salidas reduce la mortalidad en el Mediterráneo?



No. En los primeros seis meses del año se contabilizan más de 3.450 víctimas y desaparecidos en el mar. Según los datos de la OIM, en los primeros siete meses del año solo en la ruta del Mediterráneo central murieron 872 personas, una media de cuatro al día, lo que supone un aumento porcentual del 150 % respecto al año anterior. La tasa de mortalidad ha pasado de una víctima por cada 256 migrantes llegados a Europa hace once años a una por cada 11,9 en los primeros seis meses de 2026. Se trata de cifras aproximadas a la baja, reconoce la OIM, ya que no se tiene constancia de todos los naufragios.

por Giovanni Diamanti, 3 de agosto de 2026

Cortesía de Fernando Broncano.

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