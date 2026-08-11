Podcast sobre Carlota O´Neill

Hoy te contamos quién fue Carlota O´Neill, escritora y periodista, que sufrió la cárcel y una terrible represión al ser la compañera de vida de Virgilio Leret.
Una triste historia que no merece olvido porque además de víctima del fascismo, Carlota O´Neill fue una gran escritora que sabe reflejar en sus líneas el dolor de la cárcel, de la muerte y el bramido de una madre a la que separan de sus hijas.
Escritora.
I Premio de Novela Ateneo de Onda 2016.
II Premio Concurso Literario de Relatos del Bajo Cinca, 2015.
I Premio de Relato Guadix 2020
Finalista de varios...
Hasta el momento, tres novelas publicadas: Son celosos los dioses, Prototipos, El viaje a los cien universos.
Poemario: Contingencias.
Numerosas participaciones en libros de relatos corales.
Diplomada en Nutrición Humana por la Universidad de Cádiz.
Diplomada en Medicina Tradicional China por el Real Centro Universitario María Cristina
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