Podcast sobre Carlota O´Neill

Hoy te contamos quién fue Carlota O´Neill, escritora y periodista, que sufrió la cárcel y una terrible represión al ser la compañera de vida de Virgilio Leret.

Una triste historia que no merece olvido porque además de víctima del fascismo, Carlota O´Neill fue una gran escritora que sabe reflejar en sus líneas el dolor de la cárcel, de la muerte y el bramido de una madre a la que separan de sus hijas.

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